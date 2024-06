VIDEO Deseci tisuća Mađara podržali Orbana u maršu: 'Moramo zaokrenuti Europu, srlja u vlastitu propast'

Viktor Orban, koji je na vlasti od 2010., nada se da će se njegova stranka Fidesz, koja nije povezana ni s jednom grupacijom u Europskom parlamentu , okoristiti o porast krajnje desnice diljem Europe, uoči preuzimanja rotirajućeg predsjedanja nad Europskom unijom u drugoj polovici godine. Orban je dugo u sukobu s drugim članicama EU-a u nizu pitanja, uključujući to što odbija slati oružje u Ukrajinu i nastavlja održavati gospodarske veze s Moskvom nakon što su ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Gomila ljudi mahala je zastavama, uzvikujući "Mađarska-Mađarska" i držeći transparente poput "Daj nam mir, Gospode", marširajući Lančanim mostom u Budimpešti od zgrade parlamenta prema Margitinom otoku gdje se Orban obratio pristašama.

"Nikad prije se nije pojavilo ovoliko ljudi za mir. Mi smo najveći mirotvorci, najveća mirovna snaga u Europi", rekao je Orban. "Europu se mora spriječiti da srlja u rat, u svoju vlastitu propast. Europa se danas priprema za rat, s dnevnim najavama o predaji još jedne dionice ceste paklu", dodao je.

"Borimo se za mir", rekao je Zoltan (62), koji je sudjelovao u maršu. "Moramo zaokrenuti Europsku uniju u drugom smjeru da izbjegnemo rat. Retorika koja dolazi iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke očigledno želi rat, uz pomoć SAD-a."

Na pola puta njegovog četvrtog uzastopnog mandata, Orbanovu vladu poljuljala su dva skandala povezana sa seksualnim zlostavljanjem zbog čega njegove dvije ključne političke saveznice, bivša predsjednica Katalin Novak i bivša ministrica pravosuđa Judit Varga morale dati ostavku.

A "peace march" is taking place in Budapest



The organizers of the march say they oppose the "involvement of Hungary in the war in Ukraine" and "NATO's unleashing of a new war in Europe."



At the end of the march, Viktor Orbán will deliver a speech to the participants. pic.twitter.com/ttqIRxVFXe