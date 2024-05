NATO ima novi plan pomoći Ukrajini. Mađarska: 'To je luda misija, nećemo sudjelovati'

Saveznici NATO -a dogovorili su se u travnju da će započeti planove za dugoročnu vojnu potporu Ukrajini u borbi protiv ruske invazije putem osnivanja fonda vrijednog 100 milijardi eura. Po planovima, NATO bi preuzeo dio koordinacije od koalicije predvođene SAD-om zvane Skupina iz Ramsteina.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto ponovio je da se mađarska vlada protivi tom planu. "Mađarska se neće pridružiti NATO-ovoj ludoj misiji unatoč svim pritiscima", rekao je na Facebookovu događaju uživo u Londonu

Glasnogovornik vlade Zoltan Kovacs, reagirajući prošli mjesec na NATO-ovu inicijativu, objavio je na platformi X, bivšem Twitteru, da Mađarska neće podržati nikakve NATO-ove prijedloge koji bi mogli "približiti Savez ratu ili pretvoriti ga iz obrambene u ofenzivnu koaliciju".

🚫 FM Péter Szijjártó reiterated Hungary's commitment to stay out of @NATO's "reckless action" despite mounting pressure.



🛑 The minister emphasized that this will be a long struggle, and the upcoming European parliamentary elections will be crucial as Hungarians voice their… pic.twitter.com/N4n9Y8ppO2