VIDEO Oporba okružila govornicu: 'Neka nas sve straža nosi!' HDZ-ovac Bulju: 'Čobane!'

Saborska sjednica danas je naglo prekinuta nakon što je oporba počela prosvjedovati što se, zbog prebrzo raspravljenog današnjeg rasporeda zakona, planira nastaviti sa Zakonom o poljoprivredi koji je na dnevnom redu trebao biti tek sutra. Zato je oporba, nakon niza pritužbi koje nisu uvažena, odlučila bez reda i dozvole izlaziti na saborsku govornicu, zbog čega je predsjedavajući Željko Reiner prvo prekinuo sjednicu na 10 minuta, a onda i potpuno za danas.

Mostov Nikola Grmoja prigovorio je da su se zastupnici pripremali sutra za raspravu o Zakonu o poljoprivredu, te kako nisu oni krivi što je planirani raspored za danas prerano odrađen jer je većina oporbe danas zbog, kako kažu, nedemokratskih metoda HDZ- a odlučila bojkotirati raspravu o osnivanju Državnog inspektorata.

- Prekinimo sjednicu - vikao je Mostov Miro Bulj, a Reiner je pokušavao objašnjavati da je zakon bio na rasporedu za ovaj tjedan, pa nije problem ako se raspravi malo ranije.

- Povrijeđeno je nepisano pravilo da se najavljuju točke kada će biti. Mi smo tu najavu dobili prošlog tjedna i kolege su se pripremili za raspravu za sutra. To je nekorektno i nedemokratski prema kolegama zastupnicima - prigovorio je i SDP-ov Domagoj Hajduković, no Reiner mu je uzvratio kako je i sam rekao da ovo nije povreda poslovnika već nepisano pravilo.

- Ne vidim zašto toliko činite probleme - dodao je Reiner, a Bulj je izišao pred govornicu bez da mu je predsjedavajući dao riječ, pa zaradio opomenu s oduzimanjem riječi. Isto je napravio i Grmoja, pa opet Bulj, a Reiner je zatražio da se sjednica prekine i da straža odvede Bulja iz sabornice.

U cijelom tom kaosu HDZ-ov Ante Bačić viknuo je Bulju "čobane", a Bulj mu je uzvratio da je na to ponosan.

- Protiv uništavanja hrvatskog sela, štetočina iz HDZ-a, protiv Ante Bačića najvećeg uhljeba u Saboru – vikao je Grmoja.

Tada je desetak oporbenih zastupnika koji su bili u dvorani okružilo govornicu - Mostovi Nikola Grmoja, Miro Bulj, Tomislav Panenić, Robert Podolnjak, SDP-ovi Arsen Bauk, Domagoj Hajduković i Saša Đujić, HSS-ovci Željko Lenart, Davor Vlaović i Mladen Madjer te Branimir Bunjac iz Živog zida te poručili “Neka nas straža sve sada nosi”, pa je sjednica prekinuta. Oporba je prigovorila što im se nezavisni Tomislav Žagar i Marko Vučetić nisu pridružili.

Zasjedanje burno počelo

Burno je počelo današnje saborsko zasjedanje. Sabor, naime, danas objedinjeno raspravlja o čak 33 zakona koja se tiču osnivanja državnog inspektorata. Oporba, odnosno SDP i Most tražili su da se svaka točka raspravi pojedinačno prigovorivši kako se Sabor podređuje jednoj stranci i jednom čovjeku zbog kojeg se osniva inspektorat.

– Lex fotelja, lex uhljeb ili lex Mikulić donosi se kako bi HDZ što prije stvorio funkciju za jednog člana, Andriju Mikulića. Ako nema vremena da pojedinačno raspravimo ova 33 zakona, pozivam vas da ne radimo stanku od mjesec dana od 15. prosinca do 15. siječnja kako bismo sve stigli raspraviti. Nemojte Sabor podređivati Mikuliću – prigovorio je SDP-ov Gordan Maras.

Mostov Marko Sladoljev također se usprotivio objedinjenoj raspravi.

– Dajete faraonske ovlasti jednom čovjeku – kazao je Sladoljev primijetivši kako Mikuliću, koji je trenutačno saborski zastupnik i predsjednik Zagrebačke skupštine, očito nije dovoljna trgovačka koalicija koja je trenutačno na djelu u Skupštini, već želi novu funkciju.

Predsjedavajući Željko Reiner ustvrdio je kako nema jedinstvenog stava pa treba glasovati hoće li se provesti objedinjena rasprava.

Kada se krenulo glasovati, oporba je negodovala upozoravajući da nema kvoruma, no Reiner je tvrdio da je potrebna samo većina prisutnih glasova.

Maras je prigovorio da uvijek treba biti kvoruma kad se glasuje, a odluka se odnosi većinom prisutnih glasova.

– Ovo je skandalozno, ne možete skupiti većinu zastupnika. Za odlučivanje je potrebna većina zastupnika – govorio je Maras, no zaradio je dvije opomene te Reinerovu zabranu govora danas.

Mostov Nikola Grmoja tražio je da se zastupnicima kaže koliko ih je točno glasovalo za prijedlog, a koliko je prisutnih, pa je utvrđeno kako ih je 46 glasovalo za, a jedan protiv.

SDP-ov Željko Jovanović zatražio je stanku da u SDP-u odluče žele li nakon ovoga uopće sudjelovati u raspravi.

– Vama je bitno da se lex Mikulić izglasa, da čovjek sjedne u foteljicu. Ovo je karikatura demokracije, sramotite sami sebe i Sabor, tražim stanku – kazao je Jovanović, a u zahtjevu su mu se pridružili i Živi zid i Most, ali i HDZ kako bi zastupnike podsjetili, kažu, da je na Odboru za zakonodavstvo jednoglasno donesen prijedlog da se o ova 33 zakona raspravi objedinjeno s obzirom na to da, osim Zakona o državnom inspektoratu, preostala 32 izmijenjena zakona odnose samo na sitne prilagodbe.

Maras je nakon stanke izvijestio da Klub zastupnika SDP-a neće sudjelovati u ovoj raspravi gdje je jednom čovjeku "štela" jedna fotelja i Sabor podređuje jednoj stranci. Reiner mu je ponovio da nema pravo riječi.

Ministar gospodarstva Darko Horvat kaže da je Vladina obveza donošenje Zakona o državnom inspektoratu na temelju Nacionalnog programa reformi koji obuhvaća objedinjavanje 17 inspekcija trenutačno ustrojenih u osam ministarstava.

''Nema dvojbe da je ovo lex Mikulić''

Nezavisni Mirando Mrsić kazao je kako nema dvojbe da je ovo lex Mikulić te dodao da će se svi iznenaditi ako na čelo inspektorata ne bude izabran Andrija Mikulić.

– Ovo je i predizborni zakon jer će inspektorat one kojima se HDZ zamjeri dirati malo više od onih kojima se HDZ ne zamjeri. U vrijeme kada treba rasteretiti gospodarstva, stvara se novo mjesto za zapošljavanje HDZ-ovaca, čak 1800 stolaca, i to jako smrdi na korupciju – prigovorio je Mrsić, a Horvat mu je izvratio da je iznio jako mnogo paušalnih i netočnih podataka.

– Broj od 1800 prvi put je danas izrečen. A nazivati ovo lex nešto... Mogu ponoviti da se objedinjavanjem 17 inspekcija želi postići ujednačeno postupanje i učinkovitije obavljanje svih inspekciji poslova – uzvratio je Horvat,

Nezavisni Tomislav Žagar zamolio je ministra da inspektori ne mogu ulaziti u privatne kuće podsjetivši na ustavnu odredbu o nepovredivosti doma.

– Nitko tijekom dosadašnjih rasprava nije dao do znanja da je ova odredba protuustavna, trebamo da učinkovitije rade inspekcijski nadzor – kazao je Horvat.

GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš podsjetila je da inspekcija s radom počinje 1. travnja, pa ju je zanimalo koliko će inspektora zapošljavati te na kojoj lokaciji će biti središnji ured novog inspektorata.

– Raspolažem brojkama kojima raspolažu mediji. Vrlo brzo znat će se točna lokacija središnjeg ureda i točni broj sistematiziranih radnih mjesta. Polemika o tome hoće ih biti 800, 1400 ili 1800, to ćemo znati kad bude gotova Ureda o unutarnjem ustroju – objasnio je Horvat.

HDZ-ov Andrija Mikulić osvrnuo se na špekulacije da je on kandidat za novog glavnog državnog inspektora.

– Smiješno je da zastupnici žele zbog populizma i politikantstva raspravu u Saboru dovesti na razinu koja tu ne spada. To je njihov osobni stav, trebali bi imati takav kvantum znanja, a očito ga nemaju, da znaju da je predsjednik Vlade taj koji predlaže glavnog državnog inspektora na Vladi i Vlada taj prijedlog usvaja ili ne usvaja. Bave se prejudiciranjem, a zakon se nalazi tek u drugom čitanju. Zakon još nije ni donesen, a mi već govorimo o tome tko bi to trebao biti – rekao je Mikulić novinarima u Saboru. Direktno upitan je li on stvarno kandidat za glavnog državnog odvjetnika, uzvratio je kako je "to puno prerano".

– Na hipotetska pitanja nisam nikad odgovarao, pa ne namjeravam ni danas – kazao je Mikulić.

