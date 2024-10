VIDEO Britanski zastupnik napao birača nasred ceste, otišao na policiju pa se branio: 'Prijetio mi je'

Scena napada laburističkog zastupnika na birača, usred noći u mjestu nedaleko od Liverpoola, izazvala je val reakcija diljem Velike Britanije. Daily Mail je došao do snimke nadzornih kamera koje pokazuju što se točno dogodilo ove subote oko 2 ujutro, kada je zastupnik Mike Amesbury nasrnuo na muškarca.

Iako se Amesbury prvo branio kako mu je muškarac bio prijetio, na snimci se vidi kako ga je 55-godišnji Amersbury udario šakom bez bilo kakve fizičke provokacije, a potom ga je nastavio udarati još šest puta dok je ležao na tlu. Također, na snimci se jasno može čuti kako se Amesbury dere i: ''Nećeš mi više nikada prijetiti, zar ne''.

If it wasn't a sure thing before Mike Amesbury will be gone at the latest tomorrow morning - unless there's some dramatic revelation.



I'm surprised he didn't step down in his initial statement as he must have knew this was coming. pic.twitter.com/0FPh54tIbF