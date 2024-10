VIDEO Nevjerojatne scene: Vozač u suprotnom smjeru ulazi u tunel, svi mu trube, ugrožava promet

Prometne zavrzlame s hrvatskih cesta ne prestaju čuditi. Snimka vozača iz Splita zaprepastila je mnoge. Naime, sinoć je mnoge doveo u opasnost vozeći u suprotnom smjeru na brzoj cesti od Dicma prema Dugopolju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Snimka nesmotrene vožnje širi se društvenim mrežama, a dok mu ostali sudionici prometa trube i ukazuju na ono što radi, on i dalje nastavlja s vožnjom. Štoviše, ušao je i u tunel u krovm smjeru.

- Pogledajte kamikazu kako vozi u kontra smjeru - napisali na na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Policija je na kraju privela osobu koja je upravljala vozilom te da je istraga u tijeku.

Za sve koji naprave taj prekršaj na autocesti predviđena je novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Plus privremeno oduzimanje vozačke dozvole (minimalno 6 ili 12 mjeseci, ovisno koliko je puta vozač uhvaćen u tom nedjelu).

Za vožnju u suprotnom ili zabranjenom smjeru na prometnici nekog drugog tipa propisano je od 260 do 660 eura kazne, plus zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 3 ili 6 mjeseci (ovisno o tome koji je vozaču put da su ga uhvatili da vozi u suprotnom smjeru).

>> FOTO GALERIJA Donosimo ‘cjenik policijskih usluga’: Evo koliko trebate dati zgriješite li nešto od ovoga>>