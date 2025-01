VIDEO Analitičar o sučeljavanju: 'Ovo što se dogodilo sinoć Milanović nikad ranije nije doživio'

Politički analitičar i nuklearni fizičar Tonči Tadić komentirao je za Večernji list sinoćnje sučeljavanje uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, na kojem su sudjelovali Zoran Milanović i Dragan Primorac. Sučeljavanje, koje je trajalo sat i 45 minuta, obilježeno je međusobnim vrijeđanjima i oštrim verbalnim okršajem između dvaju kandidata.

Tadić uvodno ističe da sučeljavanja nisu dizajnirana da preusmjere birače s jednog kandidata na drugog, već da učvrste vlastito biračko tijelo. Svrha sučeljavanja je, kaže, osigurati povjerenje birača i uvjeriti ih da je njihov glas ključan, dok se birače suparničkog kandidata pokušava uvjeriti da je njihov izbor loš i da ostanu doma.

Tadić smatra da je sinoćnje sučeljavanje bilo posebno. "Ovo sučeljavanje bilo je ispunjeno vrijeđanjima s obje strane, pri čemu je Milanović, u svom stilu, prednjačio na vrlo neobičan način. Milanović se prvi put našao u verbalnom duelu s nekim tko ga ne štedi i tko prema njemu nema odgovarajući respekt na koji je Milanović navikao", ističe analitičar za Večernji.

Naime, prema Tadiću, Milanović drži SDP i medije u svojevrsnoj "talačkoj situaciji" i na ovakav način komunikacije s predsjednikom Hrvatske Republike oni nisu spremni. "Ovako nešto nikada nećete čuti iz SDP-a. Također, drži u talačkoj situaciji i veći dio medija. Kad su kod njega tiskane konferencije na Pantovčaku, novinari u strahu postavljaju pitanja, bojeći se da ih Atila s Pantovčaka ne sastavi s nekom uvredom. Ovo je bio prvi put nakon dugo godina da je Milanović bio u situaciji da ga netko jednako tako vrijeđa i provocira", kazao je Tadić.

Detaljnije je potom analitičar komentirao Milanovićevo ponašanje, naglašavajući da se aktualni predsjednik lako iznervira i teško podnosi vrijeđanja i provokacije. "To nije osobina stabilnog i prisebnog predsjednika, kakvim se želi prikazati", dodao je Tadić. Spomenuo je i nekoliko Milanovićevih izjava koje su mu bile gotovo nevjerojatne i "bizarne". Jedna od njih je ona u kojoj je Milanović optužio premijera Andreja Plenkovića za dolazak prostakluka u politiku, iako je on sam, ističe Tadić za Večernji, poznat po korištenju uvredljivog jezika.

Još mu je jedna stvar bila "apsolutna bizarna". "Milanović, lik koji je u Partiju ušao davno, prigovara Primorcu da je i on ušao u Partiju. I nikom ništa, pa ne možeš na takav način funkcionirati...", kritičan je Tadić prema aktualnom predsjedniku, kojemu je zamjerio i izjave o ratu u Ukrajini. "Kaže Milanović u jednoj rečenici: 'Ja nisam govorio da će Hrvatska vojska ići ili ne ići u Ukrajinu, Hrvatska vojska u Ukrajinu neće ići.' U istoj rečenici negiraš temu, a onda to postaviš kao temu", primijetio je analitičar.

Tko vam je ostavio bolji dojam u debati predsjedničkih kandidata na HRT-u? Zoran Milanović 25853 glas/ova

Dragan Primorac 31650 glas/ova

Osvrnuo se potom na HDZ-ova kandidata za predsjednika Dragana Primorca. "Primorac je nastupao kao kandidat za šefa države, ali ne ove, nego neke imaginarne u kojoj predsjednik može postati samo osoba s doktoratom izabrana u znanstveno zvanje barem 'izvanredni profesor'. Bojim se da je Primorac tim svojim inzistiranjem na akademskoj tituli udaljio od sebe dio birača", smatra Tadić.

Prema Tadiću, Milanović je tijekom sučeljavanja pokazao da zapravo nema program. "Njegov program je borba protiv HDZ-a do posljednjeg dana mandata", istaknuo je, dodajući da je Primorac nastojao predstaviti neke konkretne prijedloge, ali su ih omeli neprekidni nizovi uvreda i protuvreda. Tadić je pohvalio kvalitetu pitanja na ovom sučeljavanju, no naglasio kako je cijeli događaj bio bizaran. "Milanović napada Trumpa, a sam se ponaša kao Trump – samo balkanska verzija. Sve to skupa bilo je čudno za gledati. Bio bih sretan da je ovo bilo sučeljavanje u nekoj drugoj državi, pa da ga promatramo kao neki cirkus", rekao je.

Unatoč napetostima, Tadić je prepoznao jedan pozitivan trenutak – sporazum između kandidata o važnosti zajedničkog rada na ključnim pitanjima poput demografije, ugovora s Vatikanom i stranih vlasnika nekretnina. Međutim, naglasio je da cilj sučeljavanja očito nije bio pokazati suglasje, već razlike između kandidata.

Nastavno na to, najveći problem Tadić vidi u Milanovićevu stilu komunikacije. "Najlošiji dio bio je sam kraj sučeljavanja, gdje je Milanović, vidno iznerviran, stalno upadao u riječ, ponašajući se kao da su u konobi u Dalmatinskoj Zagori nakon pojedene peke i pet litara vina", komentirao je. Dodao je kako Milanovićev diskurs općenito odaje dojam da on ne razlikuje nastupe u različitim ulogama – kao šefa države, stranačkog dužnosnika ili običnog građanina.

Sinoćnje sučeljavanje između Milanovića i Primorca moglo je imati značajan utjecaj na neodlučne birače, smatra politički analitičar. Prema njegovu mišljenju, Primorac je na ovom sučeljavanju prvi put pokazao oštrinu koja mu je do sada nedostajala. "Primorac je mogao pridobiti one neodlučne koji su mu zamjerali mekan i nedorečen stav prema Milanoviću. Prvi put smo vidjeli da može gristi, odnosno vrijeđati Milanovića jednako kao što to Milanović čini njemu", rekao je Tadić.

Osim toga, Tadić ističe da je dio publike prvi put čuo neke kritike na račun Milanovića koje je izrekao Primorac. "Primjerice, o njegovoj 'sjajnoj poduzetničkoj karijeri' koja je završila brzopoteznim povratkom na državni novac", napominje. No, sučeljavanje nije bilo fokusirano samo na Milanovića – i sam Primorac našao se pod povećalom. "Po prvi put se ozbiljno propitivalo Primorčevu znanstvenu karijeru", dodao je Tadić.

Politički analitičar očekuje da će izlaznost u drugom krugu predsjedničkih izbora ostati na razini iz prvog kruga, bez značajnih iznenađenja. Međutim, ističe da ishod uvelike ovisi o dojmovima birača nakon sinoćnjeg sučeljavanja. "Obojica su učvrstila vlastitu biračku bazu i mislim da je Primorac tu napravio veći posao. Sinoć je nastupio prvi put kao ozbiljan izazivač i to je bila doista novost", zaključuje Tadić. Ostatak njegova razgovora s novinarkom Večernjeg lista Petrom Balija pogledajte u videu iznad.

