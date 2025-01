UŽIVO Primorac: Milanović je u debati pokazao da kreira lažne informacije koje se šire o meni

Dan nakon jedine predsjedničke debate održane na HTV-u, na kojem su se posljednji puta prije velike završnice sučelili Dragan Primorac i Zoran Milanović, kandidat HDZ-a gostuje na Večernji TV-u u intervjuu 1 na 1. Poziv u emisiju Večernji list uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji se očekuju ove nedjelje uputio je i aktualnom predsjedniku, no on se nije odazvao.

Jedna se debata ipak održala. Kakvi su vaši dojmovi?

Komentari koje dobivam od akademske zajednice, radnika i ribara su takvi da kažu da je debata bila presudna da ljudi progledaju jer Milanović dosad nikad nije bio tako dobro seciran i nikad dosad nije pokazao tako dobro tko je on. Jasno je pokazao da mu je Hrvatska u drugom planu, da štiti nečije druge interese i da nije kompetentan. Njegova snaga je sinoć bila samo agresija, u jednom trenutku je rekao da se uzme štrik i objesi. Moram govoriti istinu, ili kako bi rekli u Katoličkoj crkvi, protiv grijeha: Hrvatska ne može izdržati pet godina u turbuletnom periodu čovjeka kojeg ne zanima niti globalna politika niti koji može Hrvatsku pozicionirati s liderima svijeta. Srce boli i mene vas, imamo malu domovinu koja je potpuno podijeljena. Naši i vaši, to ne postoji, to je put u uništenje. Prije emisije me zvala gospođa Nada, supruga legendarnog generala Pauka Matijaša i njena poruka je bila jednostavna - radi se o Hrvatskoj koja je država budućnosti, nije sramota ako ste vjernik.

Mislite da Milanović želi Hrvatsku u kojoj je sramota ako ste vjernik?

Gdje god dođem, ja moram biti izvan stola jer pitaju zašto hrvatski predsjednik želi udaljiti od NATO-a i zašto ne želi dobre odnose s SAD-om. Rekao je za Trumpa da dolazi iz polusvijeta, znate li što to znači? Američke institucije prevode te izraze. Moram reći još jednu stvar vezanu uz Domovinski rat, to je jedna teška rana koja sporo cijeli. Iz mog kluba suboraca od nas 11, njih 6 je poginulo u sedam mjeseci. 14. siječnja 1991. moj taewando klub i ja smo se uključili u obranu Hrvatske u trenucima nekoliko dana prije nego što će Mamula i cijela ekipa proglasiti državni udar. U tom trenutku smo bili jedna postrojba s dosta ljudi koja će biti osuđena da će biti prva likvidirana ako dođe do državnog udara, dali smo svoje srce. Ja sam bio sedam mjeseci, nakon čega sam otišao u SAD kako bi se educirao o DNA tehnologiji.

Vi ste se specijalizirali u pedijatriji. Dosta neobičan put.

Svakav je moj životni put pa ću vam ispričati. Dakle profesor Marušić bio je prodekan Medicinskog fakulteta i on je odabirao studente koji su mogli otići u inozemstvo, educirati i vratiti se. Mi smo otišli u nešto što se zove ''postdoctoral fellowship'' gdje sam proveo pet-šest godina. Odmah nakon što sam krenuo s DNA tehnologijom, pozvali su me u Split da postoji masovna grobnica u Kupresu gdje je bilo više od 60 tijela. Rekli su mi - ''nemamo znanja, molim te učini svoj maksimum kako bismo došli do tih znanja'' i tada kreće povijest. Krećem u suradnju s državnom policijom Conneticuta i New Yorka, ekipom iz FBI-ja, legendarnim Bruceom Badolijem... Mi smo pokrenuli prvi put jedan projekt jer prije nas nije bilo u literaturi da je sustavno korištena DNA analiza u identifikaciji skeletnih ostataka. To je ono što Milanović ne razumije, misli da morate biti forenzički patolog da to možete raditi, to je jedna discplina unutar forenzike. Mi krećemo u obilazak i pokrećemo postupak idenfitikacije gdje američke kolege svjedoče istinu - do tog trenutka niste znali tko je u grobnicama. Nikada im neću zaboraviti što su s nama bili do kraja. Nakon toga se ja vraćam, završavam pedijatriju.

Kako to da se niste usmjerili prema patologiji?

Brojni kolege mi govore da sam napravio svjetsku klasu. Deset godina sam proveo stalno suočen s vodećim forenzičarima svijeta i napravio sam si svjetsku reputaciju. Međutim, nakon toga se događa nekoliko stvari - otac mi se razbolio i dobivam poziv da se vratim u Split da preuzmem laboratorij, i moja je velika dilema bila jer sam želio ipak napraviti iskorak prema životu, a forenzika me dosta potrošila kao čovjeka. Pedijatrija je u tom trenutku bila najbolja opcija jer sam u tim trenucima bio u Sveučilišnoj bolnici u Conneticutu na Klinici za pedijatriju.

Jeste li ikada liječili djecu?

Da, moja ljubav i subspecijalizacija je prema medicinskoj genetici, bavimo se otkrivanjem mehanizama nastanka bolesti kod djece, a u Hrvatskoj smo napravili prvu cjelogenomsku analizu i došli do ogromnog iskoraka. No, natrag do forenzike - napravili smo pionirske iskorake jer kad bismo dobili skeletne ostatke, nismo znali ni za kontaminaciju bakterijama, teškim metalima, imali smo probleme dobiti DNA uzorke, no to smo savladali i pozicionirali Hrvatsku u sami vrh forenzike. Svi kongresi koje organiziram 27 godina, njih 50 posto programa je forenzička genetika, a 50 posto klinička genetika. To je ta Hrvatska o kojoj ja sanjam, zato je bilo smiješno slušati Milanovića koji ne zna o znanosti, zato sam mu i rekao da razgovara sa svojom suprugom jer je ona akademski građanin i ona zna kako doći do doktorata znanosti. Njemu je bilo važno samo vrijeđati, ja kad ću biti predsjednik svih građana, neće biti tolerancije prema vrijeđanju - idemo se suočiti s argumentima, ali nikako vrijeđanje poput izraza ''narikača'', ''piskarala'', to nije Hrvatska kakvu ja želim i većina hrvatskih građana.

Kratko o vašem životopisu - na koju temu ste doktorirali?

1997. sam doktorirao s rezultatima istraživanja mehanizma nastanka bolesti koja se zove ''bolest krhkih kostiju''. Moj tim u SAD-u je opisao zbog čega djeca s velikim brojem prijeloma, ali nije onaj teški oblik osteogeneze, zbog čega nastaje. Opisali smo to na nivou gena i ja sam te rezultate izvukao.

Drugi dio Milanovićeve taktike kojom vas je kroz kampanju gađao je taj vaš odnos s HDZ-om. Čovjek vas zove ''vlasništvom Andreja Plenkovića'', a ključna mu je poruka da će birači imati nekoga tko je odabir i poslušnik HDZ-ove vlasti, ako odaberu vas. Kakav je vaš odnos s HDZ-om?

Sve ono što je bilo po anonimnim portalima koji su me vrijeđali kao čovjeka i govorili neistine o studiranju u Banja Luci, o tome da nisam profesor na Penn Stateu, to je nevjerojatno. Milanović je pokazao da je u kontaktu ili čak kreira sve te informacije, briljantno je govorio laži.

Hoćete li reći da vam iza leđa radi prljavu kampanju?

Zastrašujuće je bilo slušati onaj tipični paraobavještajni sustav bivših službi. Radije nikada ne bih ušao u kampanju nego se na to odvažio. Stotine poruka koje su mi stigle kažu da je to tipični rad UDBA-e.

Može li se dogoditi da je nešto pročitao u novinama i iznosi to nekritički?

Novine su potpuno legitimne, ali ja govorim o drugim stvarima. Jeste li vidjeli koliko sam bio oprezan? Ja kad sam iznosio stvari sam doslovce citirao - za njega su žene narikače, novinari su vulgarna piskarala, Hrvatska je slučajna država, ploče s hrvatskim braniteljima treba baciti u smeće, u Hrvatskoj je bio građanski rat... Ja kao znanstvenik si ne mogu dozvoliti taj luksuz. Znate li koliko sam dobio informacija o njegovom privatnom životu, sramio bih se ispred vaših kamera da to počnem govoriti. Njegov jedini motiv je izaći pred kamere i reći da je ''zadnja brana protiv HDZ-a''. Ja mu kažem sljedeće: ja sam 15 godina nestranačka osoba i usudio sam se napraviti kao ministar sve što on nije mogao i otišao sam i odrekao se imuniteta kada me tadašnji premijer upozorio da će mi srezati proračun.

Imamo malo nedosljednosti. U tom trenutku ste sami govorili kako ste došli sa Sanaderom i da s njime odlazite.

Ja nisam poput nekih koji peru ruke od ljudi, morate pokazati dostojanstvo. Svi znaju zašto sam ja otišao, otišao sam 10 dana prije nego što je otišao Sanader. Ispraznio sam ured, to svako zna, ali kad odlazite, otiđite kao gospodin. Međutim, ja sam odlučio otići u jednu potpunu nesigurnost, bio sam na streljani. Dobio sam rekordan broj glasova u 11. jedinici, 83 posto građana iz dijaspore i Hrvata iz BiH. U tom trenutku Milanović je gubio izbore zbog Primorca i još jedne izborne jedinice, i to ga muči dodatno. No, ja sam mu rekao da sam nestranački kandidat, a on izvlači jednu stvar. U trenutku kada sam trebao biti jedan od ključnih osoba nakon Sanadera, Jadranka Kosor to sigurno nije tada bila, ja sam dao ostavku i odrekao se svega. Ja ne znam osobu koja je na političkoj sceni napravila slično - Milanović nije imao hrabrosti u Domovinskom ratu, kao i ni kada se nije usudio povesti oporbu. Sigurno bi imali bolji rezultat, ali je i njih izdao jer nije htio riskirati. On od toga ne može bježati, to je njegova narav, pa mu ostaje plašiti hrvatske ljude. Ako sam dragovoljac, među 2 posto najcitiranijih znanstvenika - zašto me onda Milanović povezuje? Ako je meni HDZ dao takvu potporu, ja mogu reći samo hvala, ali Hrvatska o kojoj ja govorim je Hrvatska u kojoj sam ja predsjednik svih građana, to je bila politika i predsjednika Tuđmana.

Inače, debatu koja je sinoć održana na HTV-u analitičari su za Večernji list ocijenili osrednjom jer su se uglavnom još jednom odašiljale iste poruke u javnost. Politolog Pero Maldini smatra kako je ovo bila najbolji Primorčev nastup dosad, dok Dragan Bagić kaže kako se ''slabost'' Primorca uspjela otkriti kada ga je Milanović prozivao za hvaljenje točkama iz biografije koje nisu takve kakvima ih prikazuje.

- Tu se nije najbolje snašao i otvorio je prostor Milanoviću da ga napadne u smislu njegove nekvalificiranosti za ozbiljna politička pitanja. Što se tiče Milanovića, mislim da je bio u puno defenzivnijoj poziciji nego što se očekivalo. Imao je puno više potrebe opravdavati se i braniti pred napadima i kritikama. Mislim i da je manje nego što je mogao Primorca povezivao s Plenkovićem i manje kritizirao Plenkovića. U verbalnom smislu bio je spontaniji, razigraniji od Primorca, ali imao je i boljih izdanja nego što je bilo ovo - objasnio je Bagić.

Emisiju Večernji TV-a možete uživo pratiti od 10 sati na portalu, kao i na YouTube te Facebook kanalima Večernjeg lista

>> FOTO Pogledajte memeove i urnebesne reakcije na debatu na mrežama