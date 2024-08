Velike promjene za prelazak šengenske granice: Uskoro kreće naplata prelaska granice, utjecat će i na BiH

Pred EU-om i Schengenom su dvije nove promjene koje se tiču ulaska na te teritorije kao dio napora da se spriječi ulazak kriminalcima ili teroristima koristeći lažne putovnice: prva stupa na snagu u listopadu ove godine i tu putnici iz trećih zemalja neće morati ništa raditi, dok će drugi postati operativan do svibnja sljedeće godine i donosi velike promjene. Svi putnici iz trećih zemalja, uključujući i hrvatske susjede, Bosnu i Hercegovinu, koji su u bezviznom sustavu za kraći boravak, morat će prije puta tražiti autorizaciju, koja se može ili ne mora dobiti, i platiti sedam eura.

Prvi sistem, EES, je automatizirani informatički sustav za registraciju državljana zemalja izvan EU koji putuju na kraći boravak, svaki put kada prijeđu vanjske granice EU zemalja. Kratki boravak znači do 90 dana unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana. Ovo razdoblje računa se kao jedno razdoblje za sve europske zemlje koje koriste EES. Ulasci i izlasci ili odbijanja ulazaka bit će elektronički registriran u EES-u, sustav će od putnika zahtijevati da na granici daju biometrijske podatke, poput otisaka prstiju i skeniranja lica. Iako je sustav automatiziran, na Cipru i u Irskoj putovnice će se i dalje ručno procesuirati.

Druga, značajnija promjena, ETIAS, nakon nekoliko odgađanja, treba stupiti na snagu do svibnja sljedeće godine, kako je najavila povjerenica za unutarnju poslove Ylva Johansson. Prije puta, državljani trećih zemalja, a BiH je jedna od njih, moraju ispuniti obrazac i zatražiti autorizaciju ulaska. Postupak stoji sedam eura, a od plaćanja su izuzeti mlađi od 18 i stariji od 70 godina. Odobri li se ulazak, on vrijedi tri godine ili do isteka putovnice, ako ističe ranije od tog roka. Obrazac se ispunjava online, a tako se prima i odgovor. Kako se predviđa, čekanje na odobrenje može biti vrlo kratko, nekoliko minuta ili trajati do četiri dana. Ipak, ponekad će se tražiti dodatne informacije ili dokumenti, što može potrajati i 14 dana, a neki putnici će biti pozivani i na razgovore, što pak rok produžava na 30 dana. No ni posjedovanje valjane ETIAS autorizacije putovanja ne jamči automatsko pravo ulaska. Kada putnik stigne na granicu, službenici će provjeriti još jednom ispunjavaju li uvjete za ulazak. Putnicima koji ne ispunjavaju uvjete će odbijen ulazak.

I ovdje vrijede ista pravila kao kod EES-a: kratki boravak znači do 90 dana unutar bilo kojeg razdoblja od 180 dana. Ovo razdoblje računa se kao jedno razdoblje za sve europske zemlje koje koriste EES. Rok važenja autorizacije je tri godine ili do roka isteka putovnice ako ističe prije toga.

