Veleposlanica Srbije sve pojasnila: 'Zbog ovog sam otišla s domjenka SNV-a, jednu stvar ne mogu dopustiti'

Srbijanska veleposlanica u Hrvatskoj Jelena Milić rekla je u utorak da je otišla s božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća jer predstavnici SNV-a nisu reagirali na pismo kojim se, prema njoj, vrijeđala Srbija. Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac sugerirao je u odgovoru da veleposlanica pretjeruje. Srpsko narodno vijeće dodijelilo je Nagradu Svetozar Pribičević za unaprjeđenje hrvatsko-srpskih odnosa srbijanskoj književnici za djecu i mlade Jasminki Petrović te redatelju Radivoju Raši Andriću za knjigu i film "Leto kad sam naučila da letim".

Dobitnici nagrade uputili su pismo kojim su iskoristili priliku da zahvale i "mladima u Srbiji koji nas ovih dana uče kako se leti i kako se svijetli". Pismo je pročitano na domjenku SNV-a u ponedjeljak. Srbijanska veleposlanica u Hrvatskoj objasnila je u utorak novinarima da postupanje dužnosnika SNV-a, odnosno pljeskanje tom dijelu pisma, njoj predstavlja uvredu njezinoj zemlji i da je zato napustila tradicionalni božićni prijem SNV-a.

"Vodstvo SNV-a pljeskalo je na dio pisma u kojem se spominje podrška mladima u Srbiji. Nažalost veliki dio tih mladih smatra da su moje državno rukovodstvo ubojice i da imaju krvave ruke. Ono što sam napravila je najmanje moguće što bi svaki ambasador u bilo kojoj zemlji učinio", rekla je Milić, prenosi N1.

Milić je istaknula da se ta poruka "jasno referira na trenutačne demonstracije". "Podsjećam vas, bila sam jedna od vođa nenasilnog pokreta otpora protiv Miloševića. Ja znam što su nenasilne metode borbe, znam što su diktatorski režimi, sad sam ambasador zemlje koja je kandidat za Europsku uniju. Ne znam gdje mladi koji sada demonstriraju trebaju poletjeti, mi ne znamo njihove političke aspiracije. Optužiti sve odjednom da su im ruke krvave, nije u duhu vladavine prava", rekla je srbijanska veleposlanica.

Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac rekao je novinarima u utorak da su dobitnici nagrade uputili "prekrasnu poruku" te da je izdvojen "tek jedan mali segment koji u cijeloj poruci niti ima tu vrstu snage niti ima tu vrstu specifične poruke, a pogotovo ne na način na koji se interpretira - da bismo mi vrijeđali državu ili optuživali bilo koga za krivična djela". "To je nešto što doista izlazi izvan okvira uobičajenoga razumijevanja stvari. Ali zašto se to događa, ja ne bih htio interpretirati. Zašto se to čini, također ne bih htio interpretirati, pogotovo to ne bih htio činiti na današnji dan", dodao je Pupovac na pravoslavni Božić.

