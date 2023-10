VeDRA pozvala Židovsku općinu Zagreb da se vrati u Antifašističku ligu: 'Izjava Pusića je bila mirovna'

NEUGODNA TEMA UNUTAR CRKVE

Pritisak iz Srbije: Srijemsku biskupiju žele pripojiti Beogradskoj metropoliji

Srijemska biskupija bila je dio Đakovačke i srijemske biskupije sve do 2008. i upravo su se biskupi Đakovačko-osječke metropolije na svojem susretu spomenuli 15. obljetnice njezina osamostaljenja, no očigledno to nije bilo u slavljeničkom tonu.