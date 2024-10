Večernji list osvojio nagradu Top Workplace: Proglašen jednim od najboljih poslodavaca u regiji!

S ponosom objavljujemo da je Večernji list osvojio prestižnu nagradu Top Workplace 2024 tvrtke Luppa, koja prepoznaje najbolje poslodavce u regiji. Ova je vrijedna nagrada potvrda kontinuiranog ulaganja u pozitivno radno okruženje te visokog zadovoljstva naših zaposlenika. Priznanje je dodijeljeno u sklopu HR.Weekenda održanog u Rovinju, gdje je nagradu preuzela naša HR Business partnerica Ana-Marija Filipović, zajedno s kolegicama iz HR tima.

Luppa Top Workplace nagrada relativno je nova na tržištu rada, uvedena 2023. godine s ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su uspjeli postaviti najviše standarde u zadovoljstvu zaposlenika te stvoriti uvjete u kojima oni mogu napredovati i osjećati se cijenjeno. Ova nagrada ističe poslodavce koji ne samo što zadržavaju visoku razinu zadovoljstva zaposlenika već i nadmašuju tržišne standarde u svojim industrijama. Na svečanoj dodjeli, koja je održana u sklopu HR.Weekenda, program je vodila Ida Prester, a okupljeni predstavnici najboljih kompanija imali su prilike razmijeniti iskustva i dobiti dodatnu motivaciju za daljnje unapređenje radnih procesa.

Osvajanjem Top Workplace 2024 nagrade pokazali smo da Večernji list nije samo vodeći medij već i kompanija koja doista brine o svojim zaposlenicima, s čime se slaže i Karla Firšt, content creatorica native odjela, koja je četiri godine zaposlena u Večernjem.



Rad u mladom okruženju

– Želja za radom u medijima privukla me da se pridružim Večernjem listu. Moram priznati da mi se ostvario dječji san i on još uvijek traje. Iako pripadam generaciji Z, volim za sebe reći da sam stara duša jer volim čitati novine i volim tradiciju koju Večernji list predstavlja. Osoba koja ima želju raditi u našem timu, dolazi u jedno mlado okruženje. Premda to nije uobičajena percepcija društva o Večernjem listu, no mnogi se iznenade količinom mladih kad kroče u naš ured – kaže Karla i dodaje kako najbolje ideje u Večernjem nastaju upravo u prostranom uredu u Oreškovićevoj 3d, konkretno u kuhinji, gdje se svakodnevno okuplja sa svojim timom i osmišljava nova kreativna rješenja.

Karla Firšt, content creatorica native odjela Foto: Native tim VL

Upravo je mogućnost izražavanja vlastitih ideja najbolji dio rada u Večernjem listu, smatra Edi Džindo, novinar Večernjeg lista.

– Zaposlenici imaju priliku, kroz evente, konferencije i kolegijalnost, širiti kontakt poznanstava te učiti od svojih kolega koji su riznica znanja i iskustava. Afmosfera je kaotična, ali u pozitivnom smislu jer je novinarstvo takav tip posla – dinamičan, nikad ne znaš što se može dogoditi i u bilo kojem trenutku možeš zatrebati pomoć kolega i obrnuto – ističe Edi i nastavlja kako se nakon nagrade osjeća sretno, ponosno i motivirano te da mu predstavlja svojevrsno „gorivo“ za nastavak ove uspješne priče, koja traje punih 65 godina.

Edi Džindo, novinar Večernjeg lista Foto: Kruno Galjar



Sudjelovalo 58 kompanija

U ovogodišnjem procesu sudjelovalo je 58 kompanija, s ukupno 32.460 zaposlenika. Evaluacija tvrtki temeljila se na tri ključna kriterija: Employee Net Promoter Score (eNPS), angažiranost zaposlenika i ukupna ocjena zadovoljstva kroz 12 dimenzija. Dimenzije koje se ocjenjuju uključuju ključne aspekte, poput komunikacije, ravnoteže između poslovnog i privatnog života, liderstva, suradnje, učenja i razvoja, organizacije rada, inovacija, autonomije, radnih uvjeta i još mnogo toga.

Foto: Matej Rebernišak

Posebnost ove nagrade je u tome što se rezultati svake kompanije uspoređuju s benchmarkom specifičnim za sektor u kojem tvrtka djeluje. Samo one kompanije, čiji su rezultati barem 20% bolji od prosjeka industrije, osvajaju priznanje. Ovo naglašava koliko je izazovno istaknuti se na tržištu i koliko je važno imati sustavan pristup stvaranju pozitivne radne kulture.

Večernji list se natjecao u kategoriji medija i s ponosom možemo reći da smo dio odabranog društva najboljih poslodavaca, zajedno s kompanijama poput Rimac Technology (automotive), HSM i Solflare (IT) te Degordian i Seekandhit (marketing). Ovo priznanje dodatni je poticaj da nastavimo graditi organizaciju koja cijeni i njeguje svoje zaposlenike, stvarajući prostor za njihov profesionalni rast i razvoj. Večernji list kontinuirano radi na unapređenju radnih uvjeta te poticanju inovacija i međusobne suradnje. Naš je cilj da svaki član našeg tima osjeća kako ima priliku ne samo sudjelovati već i aktivno oblikovati budućnost naše kompanije. Nagrada Top Workplace 2024 još je jedna potvrda da smo na pravom putu.