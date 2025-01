Večernjakova domovnica 2025.: Ovo su nominirani kandidati u kategoriji 'glazba'

Kao i prethodnih godina i ove je godine u kategoriji "Glazba" zaprimljen velik broj nominacija za prestižnu nagradu Večernjakova domovnica 2025. godinu . Ova kategorija možda je najbolji primjer uspjeha iseljenih Hrvata i njihovih potomaka diljem svijeta jer jasno pokazuje kako su se uspješno afirmirali na europskoj i svjetskoj glazbenoj sceni.

Hrvatski glazbenici, skladatelji i umjetnici, bilo da se radi o opernim pjevačima, simfonijskim orkestrima, zborovima, klapama, jazz glazbenicima ili tradicionalnim izvođačima, često postaju promicatelji svoje hrvatske domovine u zemljama u kojima žive. Njihov rad u jednom dijelu jača veze između domovine i iseljeništva.

Kategorija „Glazba“ u okviru izbora za Večernjakovu domovnicu svjedoči o iznimnim uspjesima Hrvata u svijetu, a ovogodišnje nominacije potvrđuju da hrvatski glazbeni talent nema granica. Od broja nominiranih imena odabrali smo 13 nauspješnijih kandidata čije ćemo priče predstaviti u nastavku. Glasovanje u prvom krugu traje do 10. veljače, a za svoje favorite možete glasati online putem na linku OVDJE

Alen Slavica, glazbenik, Los Angeles

Alen Slavica, legendarni hrvatski glazbenik s impresivnom karijerom koja traje više od četiri desetljeća, već godinama živi u Los Angelesu. Nedavno je oduševio svoju publiku novom pjesmom pod nazivom “Čuvaš mi dušu”. Tijekom svoje bogate glazbene karijere, Slavica je objavio 14 studijskih albuma, a njegov album iz 1989. godine, “Dao sam ti dušu”, postigao je platinastu nakladu. Ono što čini njegovu priču još fascinantnijom jest činjenica da je svoj prvi album snimio već s 15 godina, zahvaljujući suradnji s velikanom hrvatske glazbe, Đorđem Novkovićem. Tijekom karijere mnogi su njegovi albumi dostizali zlatnu nakladu, a kultna ploča “Dao sam ti dušu” premašila je platinastu nakladu s više od 300 tisuća prodanih primjeraka. Prije dvije godine, povodom 40. obljetnice svoje glazbene karijere, objavio je kompilacijski album sa svojim najvećim hitovima. Njegova glazbena ostavština i dalje inspirira generacije obožavatelja, a novi radovi poput “Čuvaš mi dušu” dokazuju da njegov talent i kreativnost i dalje blistaju.

Damir Ljubičić, glazbenik, Stuttgart

Damir Ljubičić, talentirani gitarist i pjevač grupe Visoki let, istovremeno je i skladatelj te producent u vlastitom glazbenom studiju. Uz to, redovito nastupa na koncertima i svirkama diljem Europe. Kao samostalni umjetnik, snimio je dva albuma u izdanju Croatia Records, pokazujući svoj svestrani glazbeni talent. Grupa Visoki let, u kojoj Ljubičić djeluje, do sada je objavila nekoliko pjesama i glazbenih spotova koji su bili emitirani na gotovo svim hrvatskim medijima. Uz to, na proljeće ove godine očekuje se izlazak njihovog prvog albuma, što je veliki korak u karijeri ovog sastava. Damir Ljubičić živi i radi na relaciji Zadar – Stuttgart, uspješno balansirajući između svojih glazbenih projekata i međunarodnih nastupa. Njegova predanost glazbi i kreativnost čine ga jednim od istaknutih imena na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Renato Simunović (RIN), reper, Ulm

Renato Šimunović, poznatiji pod umjetničkim imenom RIN, postao je nezaobilazna figura u njemačkoj rap sceni od svog debija 2017. godine. Do sada je objavio dva albuma i jedan mixtape, čime se etablirao kao jedan od najutjecajnijih izvođača u ovom žanru. Njegove singlice često su se našle među top 10 na ljestvicama u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a mnoge od njih su zbog impresivne prodaje nagrađene zlatnim i platinastim pločama. Renato Šimunović, počeo se baviti rapom 2012. godine. Svoj prvi track Kommunion objavio je 2014., postavljajući temelje za svoj današnji uspjeh. Godine 2015. zajedno s reperom Cazom objavio je singl Ljubav/Beichtstuhl, što je privuklo pažnju producenta The Breeda. RIN, koji ima hrvatske korijene, ostaje ključna figura u njemačkom rapu, kontinuirano postavljajući nove standarde i inspirirajući nove generacije glazbenika. Njemački mediji pišu kako njegovo procijenjeno bogatstvo trenutno iznosi 2,5 milijuna eura, što je jasni dokaz njegovog komercijalnog uspjeha i utjecaja u glazbenoj industriji.

Erna Imamović, glazbenica, Wiesbaden

Erna Imamović započela je svoju glazbenu karijeru kao studentica politologije u Zagrebu, a prvi singlovi "Poput sna" i "Moj svijet" iz 2012. godine predstavili su je hrvatskoj publici. Nakon studija preselila se u Njemačku, u Mainz i Wiesbaden, gdje se profesionalno usmjerila na glazbu, pohađajući edukacije i masterclassove te radeći kao vocal coach u Music Academy. Godine 2021. potpisala je ugovor s izdavačkom kućom Dallas Records, fokusirajući se na pisanje pjesama na hrvatskom jeziku. Njeni dosadašnji singlovi, poput "Samo ti i ja", "Ne skrivaj se od mene" i "Ne mirim se", kombiniraju rok, blues i soul elemente, s naglaskom na gitaru i snažan vokal. Na Dori 2024. Erna se predstavila pjesmom "How do you love me", odabravši engleski jezik kako bi se obratila široj publici. Ovim korakom potvrdila je svoju želju za iskazivanjem kroz različite stilove i prilike, nastojeći ostaviti trag na regionalnoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.

Ivan Repušić, dirigent, München

Ivan Repušić jedan je od najistaknutijih i najuspješnijih hrvatskih dirigenata mlađe generacije, čije profesionalno djelovanje u domovini, Europi i šire, doprinosi promicanju hrvatske glazbene kulture. Svojim vrhunskim izvedbama hrvatskih orkestralnih i opernih djela, Repušić izvan granica Hrvatske njeguje hrvatsko kulturno i umjetničko naslijeđe, čime postaje jedinstven primjer rodoljubne kulturne misije u inozemstvu. Na prošlogodišnju prvu nedjelju Došašća, 1. prosinca 2024., u Prinzregententheateru u Münchenu, Ivan Repušić dirigirao je koncertnom izvedbom opere Judita Frane Paraća u kojoj su sudjelovali Zbor HRT-a i Münhenski radijski orkestar te solistički ansambl sa sedam vrsnih hrvatskih opernih pjevača i jednim srpskim iz Beograda. Juditu je pjevala mezzosopranistica Sofija Petrović. Riječ je o izvedbi u ciklusu Nedjeljnih koncerata Münhenskog radijskog orkestra do koje je došlo zahvaljujući inicijativi Ivana Repušića kao šefa dirigenta toga orkestra koji djeluje pri Bavarskome radiju. Prva je to izvedba opere Judita u inozemstvu, čime je zaključena godina Marka Marulića u kojoj je obilježena 500.obljetnica njegove smrti. Uvid u nastanak opere, značaj Marka Marulića, te spoj hrvatske tradicije s biblijskom pričom i modernim skladateljskim jezikom Frane Paraća, pružili su uoči koncerta muzikologinja Hana Breko Kustura, povjesničar Josip Belamarić i Ivan Repušić. Ova izvedba Paraćeve Judite snimljena je za izdanje na CD-u koju će objaviti BR-Klassik.

Feri Fellinger, glazbenik, Beč

Feri Fellinger rođen je 1961. u Gerištofu (Kroatische Geresdorf), malom srednjogradišćanskom i hrvatskom selu. 1978. godine osnovao je glazbenu grupu Pax s Bertijem Kuzmićem, Franjom Kröpflom i Francijem Jambrićem. Obrazovani je glazbenik i zborovođa muške klape Staro vino te gerištofske tamburaške grupe Zelenjaki. 35 godina je bio kantor i orguljaš u Malom Borištofu, a uspješan je poduzetnik, vlasnik "Klavierhaus Förstl" u Beču i generalni uvoznik Yamaha instrumenata za Austriju i Europu. Feri je glazbenu gimnaziju završio u Beču, a zatim studirao kompoziciju, zvučnu tehniku ​​i klavir na bečkoj Visokoj glazbenoj školi. Kroz svoju glazbenu karijeru, Feri je ostavio veliki trag u zabavnoj glazbi, kao grupa Pax nastupala je u Austriji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, kao kantautor i dirigent, osnovao je tamburašku grupu Zelenjaci i klapu Staro vino, te je aktivno sudjelovao u očuvanju hrvatske glazbene tradicije. Njegov rad i angažman u glazbi i kulturi u Gradišću i Beču prepoznat je, a Feri je poznat po svojoj podršci mladim glazbenicima i tamburaškim sastavima. Nagrada i priznanja dolaze mu zbog njegove predanosti glazbi i zajednici, a njegov život posvećen glazbi ostavlja neizbrisiv trag u kulturnom životu hrvatske zajednice.

Diana Haller, mezzosopranistica, Stuttgart

Diana Haller, rođena u Rijeci, započela je svoje glazbeno obrazovanje u rodnom gradu, a usavršavala se u Londonu i Stuttgartu. Jedna je od najuspješnijih hrvatskih mezzosopranistica današnjice, surađujući s uglednim dirigentima diljem Europe. Nastupala je na pozornicama prestižnih opernih kuća, uključujući Teatro alla Scala u Milanu, Semperoper u Dresdenu, Stuttgartski operni teatar, gdje je trenutno angažiran, te Metropolitan Opera u New Yorku, gdje je gostovala s tek 28 godina. Njezin repertoar obuhvaća bogatu paletu uloga iz djela Mozarta, Verdija, Rossinija i Wagnera. Uz operne nastupe, često nastupa na koncertnim pozornicama, izvodeći oratorijska i lirska djela, čime dodatno obogaćuje svoj repertoar. Od prosinca 2024. do veljače 2025. gostuje u bečkom Teatru an der Wien. Diana je dobitnica brojnih nagrada i priznanja, uključujući nagradu za najbolju glavnu ulogu na 32. Nagradi hrvatskog glumišta u studenom 2024., za ulogu Giovanne Seymour u operi Anna Bolena, koju je sama režirala u produkciji HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

TS Hrvatski čuvari, Wuppertal

Tamburaški sastav Hrvatski čuvari djeluje od 11. ožujka 2020. godine, a njihovo osnivanje bilo je pravo izazovno iskustvo. Sastav je nastao samo nekoliko dana prije prvog lockdowna u vrijeme pandemije koronavirusa, a članovi su uspjeli održati svega tri probe s iznajmljenim instrumentima prije nego što su bili prisiljeni na pauzu. Tijekom lockdowna, svaki član sastava vježbao je samostalno, a neki su čak naučili svirati nove instrumente iz dosade. Ova talentirana skupina mladih ljudi, svi rođeni i odrasli u Wuppertalu, predstavlja najbolji primjer hrvatske zajednice u inozemstvu. Kroz inicijativu pokojnog Pište Bablija, Anđelke Marić i drugih entuzijasta, članovi sastava koristili su vrijeme pandemije za samostalno usavršavanje i razvoj svojih glazbenih vještina. Njihova predanost i trud rezultirali su izvanrednim projektima koji promoviraju hrvatsku kulturu i tradiciju. Sastav čine prijatelji iz djetinjstva, većinom pripadnici treće generacije hrvatskih iseljenika: Luka Ljubić (19, bugarija), Mateo Skorić (21, harmonika), Lenard Barišić (20, prim), Marijan Marić (20, brač) i Marko Komljenović (22, berda). Njihova prijateljska povezanost i zajednička ljubav prema glazbi čine ih jedinstvenim i inspirativnim primjerom mladih Hrvata u iseljeništvu.

Ivan Turšić, tenor, Berlin

Ivan Turšić je zaposlen u prestižnoj glazbenoj instituciji Komische Oper Berlin. Njegova glazbena priča počela je u ljeto 2001. kada je impresionirao je svoje buduće učitelje na tečaju pjevanja na jednom hrvatskom otoku i pozvan je u Stuttgart na nastavak studija pjevanja. Dugo je godina sudjelovao u Čarobnoj fruli Petera Konwitschnyja u tamošnjoj Državnoj operi, pjevao je Don Ottavija u kazalištu Wilhelma. Danas, njegov rad u renomiranoj berlinskoj opernoj kući ne samo da doprinosi umjetničkoj sceni već i promovira vrijednosti hrvatske glazbene baštine. Pored svog profesionalnog angažmana, Ivan je dugogodišnji aktivni član klape Poverello, koja djeluje pod okriljem hrvatske katoličke misije. Tijekom 2024. godine klapa Poverello nastupila je na brojnim značajnim događajima, uključujući božićne koncerte, humanitarne priredbe te proslave hrvatskih blagdana i državnih praznika. Ivan je bio ključni član tima, pridonoseći uspješnoj organizaciji i izvedbama svojim entuzijazmom i trudom. Ivanov doprinos hrvatskoj zajednici u Berlinu i šire od velike važnosti za očuvanje hrvatskog identiteta među iseljenicima.

Marin Limić, pijanist, Berlin

Marin Limić rođen je u Klisu, Hrvatska, a trenutno živi i djeluje u Berlinu. Njegova glazbena karijera počela je vrlo rano, a tijekom godina Marin se afirmirao kao vrhunski pijanist i skladatelj. Njegov repertoar uključuje djela klasičnih skladatelja, ali i vlastite originalne skladbe i klavirske aranžmane. Kao član klape Poverello, Marin svojim glazbenim talentom doprinosi očuvanju i promociji tradicionalne hrvatske glazbe u iseljeništvu. Marin je održao i nekoliko solističkih koncerata tijekom 2024. godine, uključujući koncerte posvećene njegovim autorskim skladbama. Njegove izvedbe privukle su pažnju ne samo hrvatske zajednice, već i međunarodne publike. Marin je također sudjelovao u organizaciji i izvedbi na hrvatskim misama te drugim vjerskim i kulturnim događanjima u Berlinu i šire. Tijekom karijere primio je brojne nagrade i priznanja za svoje glazbene uspjehe. Godine 2020. osvojio je prestižno umjetničko stipendiju savezne zemlje Sjeverna Rajna-Vestfalija, a 2023. godine dobio je stipendiju "Neustart Kultur" Njemačkog glazbenog vijeća, u sklopu koje je održao tri koncerta posvećena vlastitim kompozicijama.Marinove izvedbe često su emitirane na Hrvatskom radiju, a njegova turneja po Hrvatskoj 2015. godine, koja je uključivala promociju njegovog albuma "Skladbe za klavir", ostavila je snažan dojam na publiku. Marin je također aktivan u edukaciji mlađih generacija, potičući ih na očuvanje hrvatske glazbene tradicije. Kao pedagog, dijeli svoje znanje i ljubav prema glazbi te inspirira svoje učenike da cijene i njeguju svoje korijene.

Marine Medina, glazbenica, Montpellier (Francuska)

Marine Medina je pjevačica, autorica, skladateljica, rođena u francuskom Montpellieru, koja stvara glazbu u žanrovima pop, folk i elektro. Otac joj je Zadranin, a ona svako ljeto dolazi u Zadar. Od najranije dobi voli glazbu, a tijekom godina pohađala je satove plesa, mjuzikla, klavira i pjevanja. Svoje pjesme sama komponira, a sviranje gitare naučila je samostalno. Cijeli njezin svijet vrti se oko glazbe, a želja za nastupima na sceni i izvođenjem vlastitih pjesama postajala je sve jača. Postupno, od 2015. godine, Marine se počinje pojavljivati na montpellierskoj sceni, sudjelujući u brojnim natjecanjima i festivalima poput Emergenza, Labo Artistique, Onde & Live, Finale Régionale du Tremplin Musical Etudiant de RU i drugima. Također je nastupala na festivalima i događajima kao što su BaZart, CaphArtnaüm, Printemps de l'ITIC...Godine 2020. Marine je objavila svoje prve singlove na streaming platformama, uključujući "Nothing Left To Wait From You" i "Wild Echo" (u suradnji sa Z.A.K-om), a 2021. godine izdala je svoj prvi EP pod nazivom "Redemption Child". Njezine pjesme privukle su pažnju radija i web-radija u regiji Occitanie, poput Radio Campus Montpellier, France Bleu Hérault, NotYourFan My Radio, Delta FM i Radio Pays Occitanie. U 2022. godini objavila je pjesme "Let You Into Deepness" i "Gotta Say No", te započela nove glazbene suradnje. Marine Medina nastavlja osvajati publiku svojim jedinstvenim zvukom i emotivnim izričajem, potvrđujući svoje mjesto na francuskoj glazbenoj sceni.

Borna Pehar, pijanist, Beč

Borna Pehar (rođen 1997.) je pijanist, skladatelj i producent iz Zadra, koji živi u Beču. Završio je osnovno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Zadru, nakon čega je godinu dana studirao klasičnu glazbu u Mostaru. Prijelazom s klasične jazz glazbe, Pehar je započeo studij jazz klavira na Kärntner Landeskonservatoriumu u Klagenfurtu, Austrija, pod mentorstvom Roberta Bargada. Nakon što je stekao diplomu prvostupnika u Klagenfurtu, nastavio je magistarske studije na prestižnom Sveučilištu za glazbu i umjetnost u Beču, pod vodstvom Olivera Kente. Pehar je aktivno sudjelovao na brojnim jazz radionicama, gdje je imao priliku surađivati ​​i učiti od glazbenika poput Joea Lovana, Antonija Sancheza, Gregoryja Hutchinsona, Davida Kikoskog, Joele Rossa i mnogih drugih. Uključen je u hrvatsku glazbenu scenu, nastupajući u raznim projektima i surađujući s istaknutim glazbenicima poput Borne Šercara (Jazziana Croatica), Ante Gela, Lane Janjanin, Jana Pelea (DalMotion) i drugih, kao i sudjelujući u međunarodnim suradnjama. Tijekom svoje karijere surađivao je i nastupao s orkestrima i glazbenicima kao što su Tonkünstler Orchestra, JM Jazz World Orchestra, Tim Armacost, John Fedchock, Klemens Marktl i drugi. U listopadu 2019. godine njegov trio osvojio je 2. mjesto na 8. hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika “Boris Papandopulo,” što je dodatno potvrdio njegov talent. Godine 2020. bio je finalist u glazbenoj kategoriji “Večernjakove domovnice”, što je dodatno istaknulo njegovu predanost umjetnosti. U svibnju 2024. Borna Pehar objavio je svoj debitantski album Timezone, koji je kritika iznimno dobro prihvatila. Od tada aktivno nastupa i putuje sa svojim bendom, Borna Pehar 4tet, promovirajući album i ističući svoju jedinstvenu umjetničku viziju.

Christiana Uikiza, pjevačica, Beč