Vatrogasci upozoravaju: Ovaj kućanski uređaj sve češći je uzročnik požara

Britanski vatrogasci su izdali upozorenje vlasnicima friteza na vrući zrak pred nadolazeće blagdane, nakon što je jedan uređaj eksplodirao u plamenu i izazvao požar u kuhinji. Vatrogasci iz Dorset i Wiltshire Fire and Rescue službe pozvani su u ponedjeljak navečer na intervenciju nakon prijave požara u kuhinji u kojem je bila uključena zračna friteza.

Vlasnik kuće primijetio je neobičan zvuk pucketanja koji dolazi iz friteze i odlučio je ukloniti hranu, misleći da je to možda uzrok problema. No, kako je zvuk nastavio, vlasnik je pozvao broj za hitne službe. Po dolasku na mjesto događaja, vatrogasci su otkrili da je zračna friteza u potpunosti izgorjela i da je požar zahvatio cijelu kuhinju. Srećom, vlasnik kuće nije zadobio nikakve ozljede, ali kuhinja je pretrpjela veliku štetu.

- U ponedjeljak navečer intervenirali smo na požaru koji je uključivao zračnu fritezu. Vlasnik je primijetio neobičan zvuk pucketanja iz friteze i uklonio hranu misleći da je to uzrok, ali kad je zvuk nastavio, brzo je pozvao hitnu pomoć. Do trenutka kada je ekipa stigla, požar u kuhinji je već bio potpuno razvijen i zahvatio je zračnu fritezu. Na sreću, vlasnik je napustio kuću čim su mu vatrogasci to savjetovali i nije zadobio ozljede, no kuhinja je pretrpjela veliku štetu, a cijela kuća je imala oštećenja od dima - objavili su vatrogasci.

Vatrogasci također upozoravaju sve vlasnike zračnih friteza da se strogo pridržavaju uputa proizvođača. - Ako primijetite pucketanje, miris dima ili iskrenje, odmah isključite uređaj, izađite iz kuće i pozovite hitne službe - istaknuli su. Podaci pokazuju da je broj prijava vezanih uz požare uzrokovane zračnim fritezama u Velikoj Britaniji u posljednje dvije godine porastao šest puta. Iako su ove moderne naprave postale treći najčešće korišteni kuhinjski uređaj u Ujedinjenom Kraljevstvu, trenutni sustav za evidenciju požara (IRS) ne uključuje zračnu fritezu kao opciju za označavanje uzroka požara.

