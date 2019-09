Aleksandar Vučić o sastanku s papom Franjom: 'Nismo pričali o kanonizaciji Alojzija Stepinca'

Posebna pažnja pridana je važnosti suradnje među narodima za mir i poglavito uloga koju mogu imati religije u procesu pomirenja tijekom razgovora pape Franje i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Papa Franjo Primio je u četvrtak u apostolskoj palači predsjednika Republike Srbije Vučića te se s njime zadržao u 35-minutnom razgovoru uz dvoje prevoditelja.

Nakon razgovora Vučić je predstavio Papi izaslanstvo kojem je bio ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, te uski suradnici srbijanskog predsjednika. Vučić je zatim razgovarao s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i tajnikom za odnose s drugim državama mons. Paulom Richardom Gallagherom.

Ured za tisak Svete Stolice obznanio je u priopćenju kako se tijekom “srdačnih i otvorenih razgovora izrazilo zadovoljstvo dobrim odnosima između Svete Stolice i Srbije, te se pohvalio prilog koji daje katolička zajednica cijeloj državi posebno na socijalnom polju”.

Govorilo se također o situaciji u Srbiji i koracima koje je učinila prema eurointegraciji. Osim toga razgovaralo se o temama od zajedničkog interesa u regionalnom kontekstu zadržavši se posebno na plodnoj suradnji među narodima u službi mira i pozitivnoj ulozi koje mogu imati religije u procesu pomirenja. To je obznanjeno u vatikanskom priopćenju.

Papa Franjo je dočekao Vučića ispred biblioteke kao što čini sa svim šefovima država, dok premijere pozdravlja tek nakon što su ušli u papinsku biblioteku. U vatikanskom dvorištu San Damaso, gdje državnici dolaze s automobilima, bila je postrojena švicarska straža, ali nismo vidjeli (potpisani dopisnik je zajedno s poljskom kolegicom, kojoj je to bilo prvi puta, činio pool novinara akreditiranih pri Svetoj Stolici, te zatim brifirao kolege o događaju) crveni tepih koji je uobičajeno bio postavljan.

U biblioteci se, kao što vatikanski protokol nalaže, Vučić sjeo za stol nasuprot pape Franje, a pokraj njih dvoje prevoditelja. Razgovoru, dakako, nismo prisustvovali, a po njegovu završetku opet smo ušli u biblioteku, a Vučić je predstavio Papi srbijansko izaslanstvo. Ritualno slikanje, a onda razmjena darova.

Vučić je darovao papi Franji ikonu Stefana Nemanjića zvanog Prvovjenčani, te kazao kako je riječ o prvom srbijanskom kralju. Papa Honorije III. je 1217. poslao, preko svojih emisara, Stefanu u Srbiju srpsku krunu. Tim činom je Stefan, koji do tada bio veliki knez Raške, postao prvi kralj cijele Srbije i zbog toga je nazvan 'prvookrunjen'i ili 'Prvovenčani' kako ga nazivaju u Srbiji.

Vučić je poklonio i knjigu, presliku, Evanđelja uz knjigu tumačenja, pastirski štap izrađen u zapadnom i istočnom stilu, te knjigu o crkvi sv. Nikole na Kosovu Polju (podignute 1940., a zapaljene i demolirane u ožujku 2004.). Tom knjigom se, očito, htjelo dati do znanja kako je Kosovo za Beograd i dalje Srbija. Zapravo knjigama su se davali znakovi. Franjo je pokazavši pet knjiga koje je napisao, enciklike i pobudnice, kazao to je to njegova biblioteka. Posebno je naglasio kako se među njima nalazi ona o potrebi zaštite okoliša, te brige za mlade. Papa je poklonio medaljon s Anđelom mira i tumačio njezino značenje, a onda i Dokument o ljudskom bratstvu koji su u Dohi potpisali papa Franjo i veliki imam Al-Azhara Ahmad Al-Tayyeb. Franjo je naglasio kako je to dokument kojim se želi izbjeći međusobno napadanje između kršćana i muslimana.

Pošto je prije putovanja u Vatikan Vučić kazao kako će moliti papu da Sveta Stolica ne prizna Kosovo, pitao sam ga je li to učinio.

“Ne mogu vam kazati što sam rekao papi, a ni što mi je on odgovorio, ali smo zadovoljni je držanjem Vatikana”, odgovorio mi je Vučić. Kolegama akreditiranim u Vatikanu prenio sam što je Vučić glede Kosova kazao prije dolaska u Vatikan i što mi je odgovorio nakon razgovora s papom. Dakle, nije uspio ništa iskombinirati, prokomentirali su kolege.

Glede Kosova Vučić je srbijanskoj televiziji izjavio kako “izuzetno cijenimo principijelnu poziciju Svete Stolice po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i razumijevanja za poziciju Srbije utemeljenu na poštovanju međunarodnog prava”.

Pitao sam Vučića i da li je razgovarao s papom u kanonizaciji kardinala Stepinca, posebno zna li nešto o dokumentu koji se u Vatikanu još treba proučiti, a koji je nedavno stigao. Vučić mi je odgovorio kako su razgovarali o potrebi unaprjeđenja odnosa među državama. Dakle, nisu razgovarali o kanonizaciji Stepinca.