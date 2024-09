VIDEO 'Bojim se da idemo prema totalnom ratu. Hezbollah još nije pokazao svoju moć'

Rat Izraela i Palestine traje već skoro godinu dana, a u sukob koji je počeo napadom palestinskog Hamasa na festival u Izraelu 7. listopada 2023. eskalirao je eksponencijalno, naročito u posljednjih nekoliko dana. U izraelskom zračnom napadu prošlog tjedna ubijeno je gotovo 40 ljudi u predgrađu glavnog grada Libanona, a prije toga, stotine su u toj državi ozlijeđene u eksplozijama elektroničkih uređaja. Izrael i Hezbollah intenzivirali su svoje prekogranične napade u noći na nedjelju, uz razmjenu prijetnji između njihovih čelnika, što je dovelo do toga da su obje strane bliže otvorenom ratu.

"Sukob između Izraela i Hezbollaha prijeti ne samo destabilizacijom Libanona i Izraela već i širim regionalnim sukobom koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za cijeli Bliski istok. Ako se ne pronađe diplomatsko rješenje, postoji opasnost da sukob preraste u otvoreni regionalni rat s potencijalno katastrofalnim posljedicama za cijeli svijet", upozorio je nedavno reporter Večernjeg lista Hassan Haidar Diab s kojim je razgovarala Lana Kovačević.

"Volio bih da nisam pogodio svojom analizom, no svi znakovi su vodili prema tome. To vodi prema totalnom ratu koje bi vodilo do velikog razaranja i žrtvi. Sa subote na nedjelju kada je Hezbollah bombardirao ciljeve, u isto vrijeme iračke militantne skupine su lansirale nekoliko dronova. To je nekakva naznaka što bi se moglo dogoditi. Do danas se drži nekih pravila igre, Hezbollah je napadao vojne baze i vojnu industriju, nisu do sada koristili sve raspoložive snage. Do sada ne vidim ni od SAD-a ni od Netanyahua da bi se taj rat mogao smiriti" započeo je Haidar Diab.

On smatra da je hitno potrebno razgovarati o okončanju sukoba u Gazi, koji je započeo sukob na Bliskom istoku. "Nakon napada pagera i voki-tokija i raketiranja u Bejrutu rečeno je da nema zaustavljanja napada na Izrael dok Izraelci ne shvate. Međutim, mi znamo što to znači za Netanyahua. Prije no što smo ušli u studio čuli smo potvrdu da su Izraelci upali u zasjedu, to znači da Hamas nije uništen, a Hezbollah još nije pokazao svoju moć i naoružanje" upozorio je analitičar. Iako Izrael još uvijek drži situaciju u rukama, no "Hezbollah se za ovo priprema od 2006., imaju strašne tunele, rekao bih da su 50 puta jači od Hamasa. Mi idemo prema otvorenom ratu koji Hezbollah još uvijek, koliko razumijem iz analiza, imaju strašno naoružanje. Strateške rakete, balističke projektile, dronove... još uvijek nisu napadnuti nekakvi civilni objekti unutar Libanona, ali ako ovih dana to ne bude zaustavljeno, mislim da bi se moglo pretvoriti u totalni rat koji bi razorio ne samo Libanon nego Izrael. Vidjeli smo što je napravila jedna raketa u okolici Haife" kazao je.

Hezbollah opisuje kao gerilsku organizaciju koja ima generacije i generacije ratnika, koji bez obzira na gubitke u zapovjednom vrhu prema njemu neće posustati. "Ništa se nije promijenilo, uspjeli su lansirati rakete. Ti možeš ubiti zapovjednika, ali to ništa ne mijenja. Oni uvijek imaju potporu i iranske revolucionarne garde. Čisto sumnjam da bilo što može utjecati na njihovu moć. Hezbollah je znao da će kad tad doći do ovakve borbe, oni se spremaju. Važna je ovdje i ratna psihologija, trenutno me najviše brine šutnja Hezbollaha, izlaze samo s kratkim obavijestima, zabrinjava me što će napraviti, oni mogu gađati i izraelsko nuklearno postrojenje, to bi moglo izazvati kataklizmu" priznao je Haidar Diab. "Ako ovaj rat izgubi kontrolu, pitanje je tko će ga završiti" dodao je.

SAD je pasivan, zbog izbora ne čine ništa, konstatirao je Haidar Diab. "Ono što me najviše zabrinjava je što vidimo da bi moglo krenuti iz Sirije. Tamo su specijalne jedinice, deseci tisuća dobrovoljaca koji čekaju trenutak. Imamo Jemen, Iran... toga se bojim, jer ako se rat proširi na regiju, teško ćemo ga moći zaustaviti" naglasio je. Ključno je, kaže, da svi moraju shvatiti da paradigma ratovanja nije završila. "Još prije 40 godina kada sam bio dijete Izrael je znao pobijediti 3-4 vojske u jednom ratu, osvajao i okupirao područja, danas se to promijenilo. Vojno neće ništa riješiti, a daleko smo od Palestinske države, nema šanse da do toga dođe ovaj moment. Prvo se mora dogoditi prekid vatre u pojasu Gaze, a geopolitički vidimo da je sve ovo arapskom svijetu postalo teret, Hamas, Džihadi, Hezbollah... ne bih rekao da će se radikalno nešto promijeniti na geopolitičkom planu, ali oko širenja sukoba, ne bih rekao Treći svjetski rat, ali moglo bi se proširiti" smatra ratni reporter, podsjećajući da Izraelci godinama vježbaju obranu vojnih baza te ga neće biti lako poraziti. On se i dalje nada da će netko na vrijeme imati razuma kako bi se izbjegao "smak svijeta" za Bliski istok.