Hezbollah potvrdio: U napadu na Bejrut ubijen još jedan viši zapovjednik

je jučer potvrđeno da je njihov vrhovni zapovjednik Ibrahim Aqil ubijen u izraelskom napadu na zgradu u predgrađu Bejruta Najmanje 14 osoba je ubijeno, a 66 ozlijeđeno u napadima na područje Dahiyeha u Libanonu

UN poziva na deeskalaciju uz upozorenja da je regija "na rubu katastrofe"

Tijek događaja:

8:50 - Hitna pomoć otkrila je tijela četiri osobe ispod ruševina obiteljskog doma u Nuseiratu. Osobe su poginule u izraelskom raketnom napadu, prenosi palestinska medijska agencija Wafa.

8:45 - Visoka dužnosnica Ujedinjenih naroda pozvala je u petak sve zemlje koje imaju utjecaj na Izrael i libanonsku militantnu skupinu Hezbolah "da to sada iskoriste" kako bi izbjegle eskalaciju nasilja na Bliskom istoku za koje je upozorila da bi moglo zasjeniti dosad viđena razaranja. Dužnosnica UN-a zadužena za politička pitanja Rosemary DiCarlo podnijela je izviješće Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda nakon istodobne eksplozije tisuća Hezbolahovih komunikacijskih uređaja što je odnijelo živote 37 osoba i ranilo tisuće. Vjeruje se da je napade izveo Izrael, koji nije ni potvrdio ni demantirao umiješanost.

"Riskiramo da vidimo požar koji bi mogao zasjeniti čak i razaranje i patnju kojima smo do sada svjedočili", rekla je DiCarlo 15-članom vijeću. "Također snažno potičem države članice koje imaju utjecaj na strane da to sada iskoriste." Visoki predstavnik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je da je "teško zamisliti" na koji bi način ovotjedni napadi na Hezbolahove komunikacijske uređaje bili u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom. Pozvao je na neovisnu, temeljitu i transparentnu istragu te na odgovornost. "Da budem jasan - ova metoda ratovanja može biti nova i nepoznata. Ali međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava vrijede bez obzira na to i moraju se poštovati", rekao je Turk vijeću.

Gotovo godinu dana Izrael i palestinski militantni pokret Hamas ratuju u opkoljenom Pojasu Gaze. U tom razdoblju Hezbollah je raketirao Izrael u znak potpore Palestincima, a deseci tisuća ljudi su evakuirani iz domova s ​​obje strane izraelsko-libanonske granice. Libanonski ministar vanjskih poslova Abdalah Bou Habib optužio je Izrael za izvođenje napada i poručio vijeću: "Nitko na ovom svijetu više nije siguran". "Ili će ovo vijeće prisiliti Izrael da zaustavi svoju agresiju... ili ćemo biti nijemi svjedoci velike eksplozije koja se danas nazire na horizontu", rekao je. "Prije nego bude prekasno, morate shvatiti da ova eksplozija neće poštedjeti ni istok ni zapad, te će nas vratiti u mračni srednji vijek. Došli smo u vijeće kako bismo zaštitili našu zajedničku ljudskost i zatražili od vas da jasno i nedvosmisleno osudite izraelske terorističke napade, da Izrael pozovete na odgovornost za planiranje i provedbu tih napada i za kršenje suvereniteta Libanona i njegovog teritorijalnog integriteta", rekao je.

Izrael je u petak ubio zapovjednika u Hezbollahu i druge visoke osobe u libanonskom pokretu u zračnom napadu na Bejrut, obećavši da će nastaviti s novom vojnom kampanjom dok ne osigura područje uz libanonsku granicu. Izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon rekao je Vijeću sigurnosti da Izrael ne želi širi sukob, ali da neće dopustiti Hezbollahu da nastavi svoje provokacije. Optužio je Hezbolah za kršenje međunarodnog prava. "Ako se Hezbollah zahvaljujući diplomatskim naporima ne povuče s naše granice i ne vrati sjeverno od rijeke Litani, Izraelu neće preostati ništa drugo nego upotrijebiti sva sredstva u okviru naših prava da obranimo naše građane i omogućimo povratak evakuiranih sa sjevera svojim domovima", rekao je Vijeću sigurnosti.

Veleposlanik je rekao da je od napada palestinske militantne organizacije Hamas 7. listopada na Izrael Hezbollah ispalio više od 8000 raketa na Izrael. Deseci ljudi su ubijeni, a deseci tisuća raseljeni, rekao je Danon. "Dopustili ste terorističkoj organizaciji da stvori državu... unutar vaše države donoseći propast vašem vlastitom narodu. Umjesto da krivite nas, svoje miroljubive susjede, trebali biste sada poduzeti mjere da obuzdate Hezbollah", rekao je izraelski diplomat libanonskom ministru.

Izrael je posljednji put vodio sveopći rat protiv Hezbollaha prije 18 godina. Iran, koji podržava Hezbollah i Hamas, "opetovano je upozoravao na ozbiljne posljedice zlonamjernih aktivnosti" Izraela u regiji, rekao je iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeid Iravani Vijeću sigurnosti. "Za dobrobit regionalnog mira, sigurnosti i takozvanih pregovora o prekidu vatre (u Gazi) , Islamska Republika Iran dosljedno pokazuje maksimalnu suzdržanost", rekao je. Iranski veleposlanik u Libanonu ozlijeđen je u napadima ovog tjedna.

Sjedinjene Države, saveznik Izraela, očekuju da se sve strane pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava i poduzmu sve razumne korake kako bi umanjile štetu civilima, posebno u gusto naseljenim područjima, rekao je vijeću zamjenik američke veleposlanice pri UN-u Robert Wood. "Čak i u slučaju da se pojave činjenice o najnovijim incidentima - u kojima, ponavljam, Sjedinjene Države nisu igrale nikakvu ulogu, imperativ je da se sve strane suzdrže od svih radnji koje bi mogle gurnuti regiju u razorni rat", rekao je Wood. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija nazvao je daljinsko aktiviranje eksploziva u elektroničkim uređajima opasnim presedanom, a eksplozije velikim kršenjem libanonskog suvereniteta, a kineski veleposlanik Fu Cong pozvao je Izrael da se oslobodi svoje opsesije za uporabu oružane sile.

8:40 - Prema najnovijim informacijama, Hezbollah navodi da je u napadu na predgrađe glavnog grada Libanona ubijen još jedan viši zapovjednik - Ahmad Mahmoud Wahabi. Wahabi je bio drugi član vodstva elitne skupine Radwan Force koji je ubijen u napadu u petak. Izraelski mediji navode da je "pouzdani izvor" dojavio izraelskoj vojsci informaciju o sastanku viših članova Radwan Forcea, piše Al Jazeera.

8:35 - Izraelska vojska nastavila je s napadima diljem Gaze, uključujući grad Rafah, odakle stižu dojave o žestokim borbama, prenosi Al Jazeera. Uništene su dvije obiteljske kuće te je ubijeno najmanje 13 osoba. Situacija se naročito pogoršava nakon objave snimke na kojoj pripadnici izraelske vojske zlostavljaju tijela ubijenih Palestinaca.