Dodik tvrdi da je pod opsadom: 'Stigli su Britanci, imaju naređenje da me eliminiraju'

Milorad Dodik , predsjednik Republike Srpske i nepravomoćno osuđenik koji se u Federaciji BiH vodi kao bjegunac, iznio je ozbiljne optužbe u razgovoru za Novosti. Tvrdi kako mu je "tri predsjednika europskih država i jedan premijer" reklo da je u Bosnu i Hercegovinu prebačena britanska vojna jedinica s vrlo specifičnim zadatkom – njegovom likvidacijom.

"To nije klasična jedinica. Riječ je o četrdesetak vojnika koji su stigli s jasnim naređenjem – ne da me uhite, nego da me 'zveknu'. I to pod izgovorom da sam pružao otpor. Mafijaški princip – ako makneš čovjeka, maknuo si i problem. To su mi potvrdili lideri iz Europe. Nisu odustali, ali zasad šute", rekao je Dodik.

U intervjuu ističe da ne živi u strahu i da se slobodno kreće, odbijajući tvrdnje da je izoliran. "Nikada me neće slomiti političkim procesima. Ne odustajem od borbe za Republiku Srpsku", poručuje. Dodik također otkriva da su mu dužnosnici iz Bruxellesa navodno savjetovali da se skloni.

"Taj film neće gledati. Neću se skloniti ni pod uvjetom da NATO dođe po mene. Ne bježim nigdje", dodao je. Podsjetimo, Dodik se odbija odazvati na saslušanje koje je zakazalo Tužiteljstvo BiH. Sumnjiči ga se za podrivanje ustavno-pravnog poretka države, a u istom predmetu se, uz njega, kao osumnjičeni vode i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić te entitetski premijer Radovan Višković.