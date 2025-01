Pomoćnik ministra obrazovanja o novim školskim Protokolima: 'Točno će se znati kad tko dolazi i s kojom namjerom'

Gost današnje emisije Večernji TV-a bio je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu obrazovanja, koji je dao komentar na nove Protokole u školama nakon tragedije u Osnovnoj školi Prečko. Naime, uvedene su mnoge sigurnosne mjere koje su se započele prakticirati početkom drugog polugodišta, a neke od njih uključuju zaključavanje vrata nakon početka nastave, dežurstva djelatnika te ulazak u školu samo uz prethodnu najavu.

"Ovo je specifičan početak drugog polugodišta. Prvi dan je prošao onako kako smo i predvidjeli. Škole su odradile sve onako kako smo dogovorili" kazao je Momir Karin. "Koju god mjeru propisali uvijek ćemo imati one koji su za i protiv. Više od 60% škola je i do sada zaključavale svoje objekte. Do sada smo procjenjivali sigurnosne mjere" dodao je. Ono što smo mi željeli postići jest da svi imaju obavezu provođenja dogovorenih mjera, kazao je za Večernji TV.

Dodao je kako će se školski pravilnik morati prilagoditi novom Protokolu. Osim toga, objasnio je važnost prisutnosti tima za sigurnost djece koji će biti odgovoran za "sve što se tiče sigurnosti". "Ako se dogodi nekakvo nasilje, to će biti u njihovoj nadležnosti da o tome raspravljaju" dodao je Karin. "Kontinuirano će raditi i sastajati se, predlagati mjere i svoje interne mjere će prilagođavati svim protokolima" istaknuo je.

"Sada imamo i to prijelazno razdoblje. Neki osnivači su već osigurali zaštitare koji su privremeno rješenje" kazao je. Dodao je kako će se uvesti osobe koje će brinuti o sigurnosti u školi koji će imati ulogu kontroliranja ulaska i izlaska iz škole i sve druge aspekte sigurnosti i komunikacije unutar škole. "Točno će se znati kad tko dolazi i s kojom namjerom" istaknuo je pomoćnik ministra obrazovanja.

Osim toga, stvorile su se zakonske pretpostavke za zapošljavanje osoba u školama. "Škole će slati zahtjeve za odobrenjem, a ministarstvo će odobravati ovisno o potrebama" kazao je. Osobe koje će raditi na tom novom radnom mjestu će također morati proći posebnu edukaciju kako bi mogli obavljati posao. "To je drugačiji posao od onog kojeg obnašaju zaštitari" rekao je Karin. "Ta osoba će biti dio školske obitelji. Inzistira se na tome da ima i nekakve još dodatne pedagoške kompetencije ako dođe do sukoba među učenicima da može intervenirati. Imat će puno specifičnije i opsežnije poslove za razliku od zaštitara" dodaje.

"Zaštitare imaju sve osnovne škole u gradu Zagrebu. Grad Pula je krenuo sa zaštitarima. To je u nadležnosti osnivača. Ne trebaju nikakvo odobrenje ministarstva za takvo angažiranje. Još nemamo zahtjev škola za zapošljavanje novih radnika koji brinu o sigurnosti" kazao je. Dodao je kako nastavnici, domari i spremačice neće imati više posla radi novih sigurnosnih mjera. Također je istaknuo kako će to raditi samo u prijelaznom razdoblju dok se ne uvede novo radno mjesto onoga koji će biti zadužen za sigurnost.

Po pitanju kontrole učenika Momir Karin rekao je kako svi u povjerenstvu imaju drugačije prijedloge po tom pitanju. "Nije se reklo da mora nego da se može, ako se procijeni da netko ima sumnjivu torbu onda će zamoliti tu osobu da pokaže te stvari, a ako ta osoba to ne želi neće moći ući u školu" rekao je. "Ravnatelj se svakako treba obavijestiti o tome da je učenik donio nekakav predmet koji nije primjeren za nastavu ili koji može ugroziti druge" dodaje.

Na temu evakuacijskih vježbi je rekao kako su škole do sada imale dvije vježbe godišnje. "Želimo i roditelje uključiti u te vježbe." Objasnio je kako ima i roditelja koji radi svog radnog mjesta mogu pomoći i ukazati na neke stvari prilikom vježbi evakuacija. Roditelji više neće moći ulaziti u škole kako su do sada ulazili u škole. "Roditelji su ti koji najviše posjećuju školu. Oni će imati jasno propisane termine kada će dolaziti na individualne informacije i kada će imati roditeljske sastanke. Kada osoba dođe na informacije kod nastavnika, taj nastavnik je obavezan i dužan doći do ulaza od škole po roditelja, s njim obaviti razgovor i ponovno ga ispatiti iz škole" objašnjava Karin.

Također se dotaknuo onih škola koje nemaju ograđeno dvorište u kojem djeca borave za vrijeme odmora. "Nemaju sve škole iste uvjete. Zato i postoji tim koji će za svaki objekt propisati točno na koji način će se provoditi mjere. To je briga tima za sigurnost, a obveza učenika je da budu u krugu škole" dodao je. Osnovna škola Prečko ima na raspolaganju i psihologe. "Krizni tim je i dalje u školi, a škola je dobila odobrenje za zapošljavanjem dva nova školska psihologa. Psiholozi će prema potrebi razraditi mogućnost i termine rada s izloženim učenicima koji će trebati dugotrajniju psihološku pomoć" rekao je Karin.

