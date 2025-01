Ravnatelj osječke škole o Protokolu: Dodatno će nam pomoći, ali to je samo površna mjera, problem je dublji

Sve osnovne i srednje škole od ovog utorka, prvog dana drugog polugodišta, moraju biti prilagođene najnovijem Protokolu koji je izrađen nakon tragedije u OŠ Prečko koncem prosinca. To uključuje i zaključavanje vrata, dežurstva djelatnika te ulazak u školu samo uz prethodnu najavu, a ravnatelj OŠ Antuna Mihanovića, Josip Mandurić, otkrio je uoči početka nastave kako su protekle pripreme.

- Nije to preveliki zahtjev za školu. Mi inače funkcioniramo po principu kontrole ulaska i izlaska iz škole, a ovo će nam samo dodatno pomoći da ga još bolje kontroliramo i da nam spremačice i ostali budu slobodni - komentirao je pa odgovorio ima li gužvi.

- Mi radimo po principu da nam mali idu na nastavu od 8 sati, a veliki od 9 tako da nam se ni inače ne stvaraju gužve. Pritom na nastavu od 8 sati idu učenici od prvog do četvrtog razreda, a od 9 učenici od petog do osmog razreda škole. Oni ulaze svatko u svoje vrijeme i taj dio smo zadržali nakon korone jer nam se to pokazalo jako dobrim - kaže ravnatelj. Zaštitari u Osijeku zasad nisu opcija, otkrio je Mandurić, no u suradnji s Gradom u školi su osigurane automatske brave.

- Dosad smo na ulazu imali dežurne radnike škole tj. tehničko osoblje i to je funkcioniralo. Svi prepoznaju Protokol nešto što je dobro, podići će osjećaj sigurnosti svih u školi, prvenstveno radnika, a pogotovo u poslijepodnevnoj smjeni kad nam dolaze vanjski korisnici i korisnici dvorane, odnosno sportski klubovi - objasnio je.

- Naravno, ovo je samo jedna površna mjera, problem je puno dublji i puno toga treba odraditi i prije, ne samo škole već kompletan sustav koji je uključen u praćenje mladih, ali i odraslih i prepoznavanja potencijalnih opasnosti i rizika i svih onih koji mogu proizvesti bilo kakav incident - kaže.

U 21 godinu na čelu škole, Mandurić kaže da dosad nije bilo situacija zbog koje je bilo potrebno samoinicijativno zaključati vrata. Roditelje su o novom Protokolu biti obavješteni kroz Vijeće roditelja, neki su se javili s posebnim zahtjevima poput terapija zbog kojih njihova djeca moraju izaći u neko drugo vrijeme iz škole.

- Djeci je sve normalno, danas normalno ulaze u školu i ne trebaju niti osjetiti da se nešto promijenilo. Nema potrebe da se kod njih stvara osjećaj straha, svi moramo utjecati na to da se djeca osjećaju dobro, sigurno i veselo - komentirao je.

