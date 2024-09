VIDEO Plenković o novom resoru Šuice: 'Mislim da je ovo sjajan portfelj i za nju, i za Hrvatsku'

Na dnevnom redu sjednice Vlade su, između ostaloga, Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije, Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uspostavljanju državnih linija te Prijedlog odluke o provedbi mjere Projekti s trećim zemljama. Na početku sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković te uvodno komentirao kreditni rejting. Naime, agencija Standard & Poor's podigla je dugoročni kreditni rejting Hrvatske s 'BBB+' na 'A-', uz pozitivne izglede.

"Riječ je po prvi puta da je bilo koja od tri svjetske agencije podignula Hrvatsku na ovu razinu. Zahvaljujem ministru Primorcu i cijelom timu, ali i cijeloj Vladi i drugim gospodarskim akterima koji su u proteklih nekoliko godina radili na našoj ekonomskoj i financijskoj reputaciji. Ovo je ocjena naše reputacije, našeg ekonomskog i financijskog zdravlja i to iz kuta onih koji nemaju veze s nama. Agencije su neovisne."

"Naravno da su stručnjaci ove agenciju procjenjivali našu političku situaciju pa su vidjeli, nakon naše treće pobjede na izborima, potvrdu političke stabilnosti, kontinuiteta politike, konzistentnosti u reformama, odgovornog upravljanja javnim financijama...", dodao je.

"Posebno je važno da smo ovaj skok napravili s razine 'BBB+' prije pet i pol godina u razdoblju koje je puno brže, tj. kraće, nego što je napravila bilo koja druga država. To je ta posebna kvaliteta Hrvatske, a zahvaljujući reformama koje smo itekako poduzimali."

"Ako se podsjetimo, 2016. bili smo na 62 posto razvijenosti prosjeka unutar EU. Prošlu godinu smo završili na 76 posto. Naš bi BDP treba biti oko 84 milijarde eura na kraju ove godine. To bi značilo da smo u prvih pola godine trećeg mandata već došli na 78 posto razvoja EU, što je po meni sjajan uspjeh", kaže.

Osvrnuo se na otvaranje druge cijevi tunela Učka te dodao kako će dionice od Učke do Matulja biti gotove do listopada 2026. godine. "Istarski ipsilon bit će u potpunosti gotov do listopada 2026., a mi nastavljamo i dalje s izgradnjom autocesta, brzih cesta... Projekata je na pretek i mislim da ćemo do kraja ovog desetljeća većinu tih projekata, kada je riječ o cestovnoj infrastrukturi, uistinu i dovršiti", ustvrdio je.

Ursula von der Leyen predstavila je danas novu Komisiju. "Dubravka Šuica u ovom je sastavu Komisije dobila portfelj Sredozemlja. Izrazito važan novi portfelj, novi resor, u Europskoj komisiji. Dobit će svoju posebnu novu opću upravu za Sredozemlje, a zadržala je i nadležnost za pitanja demografije, kao što je to bilo i u prošlom mandatu. Mislim da je ovo sjajan portfelj i za nju, i za Hrvatsku", poručio je Plenković.