Plenković: 'Milanović je opalio kvrgu Peđi Grbinu tamo ispred Državnog arhiva'

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i premijer Andrej Plenković dao je izjavu u Bruxellesu vezano uz rezultate jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Prema glasovima koji su prebrojani do 8h ujutro, HDZ dobiva 61 mandat, Rijeke pravde 42, DP 14, Most 11, Možemo 10.

"Hrvatske je u našem mandatu došla na 76 posto razvijenosti. Koristimo inteligentno mehanizme koje nas čine konkurentnijima", ustvrdio je Plenković koji je u Bruxellesu bio na Europskom vijeću. "Posebno mi je drago što je prepoznata tema demografija. Svi smo svjesni da je to problem za mnoge članice Europske unije. Sve to ima velike političke reperkusije".

O izborima

Na pitanje novinara kako je HDZ dobio manje glasova nego na prošlim parlamentarnim izborima, Plenković je ustvrdio kako to nije točno.

"Dobili smo 100 tisuća glasova više nego 2020. godine. Ovdje su kolege svi čestitali. Rekao sam im da ću ranije krenuti ranije u Zagreb kako bi stigao na pregovore. Pobijedili smo u 9 do 11 izbornih jedinica. Pobijedili smo u sve tri zagrebačke jedinice. Jako je bitno da je ova pobjeda ostvarena na golemoj izlaznosti. Anulirali smo tezu da HDZ dobiva kad je mala izlaznost. Proklizilo nam je nekoliko mandata u nekim jedinicama gdje smo tradicionalno jaki. To je tako.Hrvatski narod je rekao svoje na bizaran dan koji je odabrao Milanović. Napravio je protuustavnu sabotažu. Grubo je povrijedio svoje ovlasti, svi koji ga podržavaju krše ustav. On nije više predsjednik svih Hrvata. Pa sad nešto zove ljudi, pa oni zovu mene", kazao je Plenković.

Ustvrdio je kako je Milanović opalio čvrgu Peđi Grbinu ispred Državnog arhiva i uništio ga.

Na pitanje s kim će koalirati, odgovorio je kako su "isključivi ljudi koji su podržavali Milanoviću". Požalio se da nitko od čelništva drugih oporbenih stranaka nije čestitao HDZ-u na rezultatu, te je dodao "naučili su to od Milanovića".

"Pozivam sve političke aktere da spuste ton. Kampanja je gotova. Narod je rekao svoje: nekome 60, nekome 40, a nekome 10.", rekao je i dodao: "Čuo sam se jučer s puno s ozbiljnih stranaka, s puno ozbiljnih ljudi. Da nitko od njih nije mogao reći čestitam, to je i stvar kućnog odgoja."

Upitan hoće li HDZ ići desnije, Plenković je kazao da je Tuđman stavio HDZ u sredinu, a ne u kut. "To je pozicija u kojoj je i naša europska stranka. Da smo dobili 76 mandata, ne bi imali s kime razgovarati. Sastavit ćemo novu Vladu. Da nije bilo proklizavanja u ovim nekim jedinicama, Vlada bi bila jučer složena. Nema šanse da bi oni mogli formirati Vladu. Narod nije dao poraženima da formiraju Vlade. Narod je rekao koga hoće".

Predsjednik HDZ-a kazao je kako oporba priča o spašavanju Hrvatske, a da ne treba spašavati Hrvatsku. "Kakav nacionalni spas? Od koga? Jedino od kršitelja Ustava."

"Stupidne su izjave da su institucije porobljene. To što naši politički oponenti koriste neke slučajeve, a na ministarskim pozicijama ima dva takva sliučaja, onda će spin biti da je otišlo 30 ministara zbog korupcije. Toga nema, borbe protiv korupcije ima."

"Znate li što je dobiti više od tri puta povjerenje? Od mene na Europskom vijeću više mandata na čelu države imaju Orban i Rutte. Za par mjeseci će biti samo Orban. Nije lako pobijediti, a mi to jesmo. Hoćemo li naći partnera? Hoćemo. Samo moramo razgovarati. Kad se izbori završi, povlače si crta.", objasnio je.

Na pitanje hoće li doći uskoro do predsjedničkih izbora, Plenković je kazao kako ne zna.

Podsjećamo, Plenković se u četvrtak ujutro oglasio na Facebooku stranke i najavio je da će se vrlo skoro doznati s kim će HDZ formirati većinu u Saboru.

"S nekim smo se kolegama čuli već u samoj izbornoj noći, razgovore nastavljamo danas. Sve ide dobro, pobjednici će i u 3. mandatu predvoditi Vladu Republike Hrvatske", rekao je Plenković u objavi na Facebook stranici HDZ-a.

Također je izrazio zadovoljstvo rezultatima izbora. "Osjećaj je odličan, 3. pobjeda zaredom, i to uvjerljiva, to nitko prije nas nije uspio! Jako smo zadovoljni, srušen je „mit“ da visoka izlaznost ne odgovara HDZ-u", poručio je.