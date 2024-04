Hodžić: Razgovarat ću sa svima. Ne možemo dijeliti izbornu jedinicu s četiri druge manjine

Po prvi put nakon gotovo 9 godina u Hrvatskom saboru naći će se jedan Bošnjak. Armin Hodžić, kandidat Nacionalne koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj pobijedio je Albanku Erminu Lekaj Prljaskaj koja je u Saboru odradila posljednja dva mandata. Rezultat je, na temelju 99,5% obrađenih biračkih mjesta, 3328 glasova za Hodžića i 2239 za Lekaj Prljaskaj. U Saboru će uz bošnjačku Hodžić zastupati i albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu.

- Svaka pobjeda je slatka, ali ovo nije obična pobjeda, nego jedan doista fantastičan rezultat iz nekoliko razloga. Bili smo u takozvanoj opoziciji svih ovih osam godina kada su nacionalne manjine bile u vladajućoj većini i zbog toga su mogle realizirati jako puno projekata i drugih stvari o kojima smo mi mogli samo sanjati. Iz te pozicije opozicije mi smo sada ostvarili pobjedu u kojoj smo za više od tisuću glasova pobijedili gospođu Lekaj Prljaskaj, a srušili smo i rekord po broju glasova u našoj izbornoj jedinici iz 2003. godine. Ukratko, želim naglasiti kako je ovo pobjeda s najvećim brojem glasova ikad u ovoj izbornoj jedinici – prokomentirao je Armin Hodžić koji je, kako tvrdi, od ranog jutra u „milijun i jednom pozivu“, svi zovu, svi se raspituju, čestitaju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A jesu li njegov broj mobitela okrenuli Andrej Plenković ili Zoran Milanović? Iako manjinci obično idu zajedno, to pravilo nije uklesano u kamen i u ovoj postizbornoj križaljci svaki je mandat itekako važan.

- Meni je prije svega važno riješiti ključne probleme koje Bošnjaci imaju u Hrvatskoj, a onaj osnovni je svakako taj da mi izbornu jedinicu dijelimo s četiri druge nacionalne manjine, iako smo druga manjina po brojnosti u ovoj državi. Ono što je još važnije je činjenica da svaki drugi Bošnjak u Hrvatskoj nema pravo glasa jer je upisan kao Musliman u popisu birača. S obzirom na to da Muslimani nisu priznati kao nacionalna manjina u Hrvatskoj ti ljudi automatski nemaju pravo glasa, iako su nominalno Bošnjaci. I jučer sam dobio na desetke poziva ljudi koji su otišli na biračko mjesto u želji da nam daju glas, ali nisu to mogli učiniti jer nisu bili upisani u birački popis – istaknuo je Armin Hodžić svoj prvi prioritet koji planira riješiti kada dođe u Sabor.

Naravno, tu su još neka pitanja, poput organizacija bošnjačkih struktura pod jedan „šešir“, ali i poboljšanje osnovne infrastrukture poput vode, struje ili asfalta u sredinama sa značajnim udjelom bošnjačkog stanovništva kao što su Vojnić, Cetingrad, Gunja...

Na ponovljeno pitanje jesu li s njim već razgovarali Andrej Plenković ili Zoran Milanović odgovorio je kako će biti vremena za razgovore u danima koji su pred nama jer se mnogi još nisu niti probudili nakon izborne noći.

- Kao prvo, Hrvatskoj treba stabilna vlada radi političke stabilnosti koja onda donosi mogućnost za rast i sve ostalo. Prema tome, mi smo otvoreni za razgovor sa svima onima koji žele razgovarati, nikome nećemo spustiti slušalicu ili zalupiti vrata. Čut ćemo što predlaže ili nudi koja strana, a onda ćemo ovisno o tome i iskristalizirati naš stav. Nikakvu odluku nećemo donijeti u pet minuta po nekoj inerciji – zaključio je Hodžić koji je prije tri godine oštro reagirao na izjave Zorana Milanovića o genocidu u Srebrenici u kojima je predsjednik RH, prema Hodžićevom stavu, relativizirao i umanjivao opseg počinjenog zločina.

- Ovakvo trgovanje sjećanjem na genocid, nebitno radi čega - izbornog zakona ili Daytona 2 - neprihvatljivo je, bez obzira s koje strane dolazilo. Milanović je prešao crvenu liniju. To je vrsta organskog primitivizma, on Bošnjake promatra kao ljude koji su jedino za bauštelu i pravljenje ćevapa. Iz takvog je stava proizašao i stav da su srebreničke žrtve manje vrijedne u odnosu na žrtve nekih drugih genocida i ratnih zločina – govorio je o Milanoviću u prosincu 2021. Armin Hodžić. Vidjet ćemo hoće li to utjecati na ishod njihovog eventualnog razgovora o postizbornom koaliranju.

GALERIJA Nisu svi ministri jednako popularni: Evo koliko su glasova dobili na izborima