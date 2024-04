Žarko Ivković o Milanoviću: 'Njegovo sjedenje na dva stolca zapravo je bilo najveći uteg'

Žarko Ivković, voditelj izbornog tima Večernjeg lista, osvrnuo se na parlamentarne izbore: "U prvom redu, drago mi je što su izbori završili, ali ne zbog samog čina izbora jer zanimljivo je to iščekivanje rezultata i analiza, nego zbog izborne kampanje koja je zamorna. Što se tiče izbornih rezultata, znamo tko je relativni pobjednik, to je HDZ. Znamo da je DP treća politička snaga na političkoj sceni, oni se mogu smatrati jednim od pobjednika izbora, uključujući i Most koji je ostvario jako dobar rezultat. S druge strane, imamo koaliciju Rijeke pravde koja nije uspjela u svom naumu, to znači osvojiti više glasova od HDZ-a, odnosno mandata, i sastaviti novu vladu. Također, dobar rezultat ostvarila je platforma Možemo. Ankete im nisu davale toliki broj mandata tako da je ovo respektabilan rezultat."

"Ako se malo osvrnemo na ono što se dogodilo jučer na biralištima, po mojemu mišljenju, biračko tijelo pokazalo je da ne želi lijevu vladu, a slijedom toga ni Zorana Milanovića na čelu te lijeve vlade", dodao je Ivković te pojasnio kako je, prema rezultatima, odnos snaga na političkoj sceni daleko u korist konzervativnih stranaka.

"Zašto se to dogodilo? To će se još analizirati, ali recimo ukratko, onako kako ja to vidim. Dogodila su se dva bitna politička momenta. Prije toga moram reći da je, prema istraživanjima, politička orijentacija ukupnoga biračkoga tijela u Hrvatskoj blago konzervativna. Dakle, više od 50% hrvatskih birača smješta se u desni centar. Međutim, ovi rezultati pokazuju da je to političko klatno otišlo još više udesno. Zašto? Po mom mišljenju, ključni moment bila je akcija Zorana Milanovića, projekt koji je podrazumijevao rušenje HDZ-a s vlasti, u prvom redu Andreja Plenkovića, i sastavljanje lijeve vlade. U prvom trenutku kada se Zoran Milanović kandidirao, to je dalo "vjetar u leđa" lijevoj opciji. Rejting SDP-a je narastao i činilo se da bi taj projekt mogao uspjeti. Dakle, s jedne strane mobilizacija lijevih birača, s druge strane mobilizacija desnog biračkog tijela", pojašnjava Ivković te, govoreći o Milanoviću, nastavlja:

"Sada se pokazalo da je to njegovo sjedenje na dva stolca zapravo bilo najveći uteg, odnosno najveći promašaj u cijeloj toj akciji. Teško je spekulirati što bi bilo da je dao ostavku i da se kandidirao na listi SDP-a, kako je i planirao, pa je onda Ustavni sud rekao da to nije moguće. Ne znam kakvi bi bili rezultati, ali taj učinak bi možda ipak bio jači nego što se pokazalo jučer. Ta akcija Zorana Milanovića vratila se kao bumerang. Rijeke pravde osvojile su 42 mandata, na prošlim izborima SDP-ova koalicija osvojila je 41 mandat".

"Tu imamo još jedan bitan moment kada govorimo o rezultatu ljevice. Da je Možemo išao u koaliciju sa SDP-om, da bi možda taj sinergijski učinak donio više mandata cijeloj koaliciji i da bi oni bili vrlo blizu ukupnom broju HDZ-ovih mandata. Naravno, to je sada spekuliranje", tvrdi.

Ivković smatra kako je Možemo, koji je ostvario jako dobar rezultat, na ovim izborima cilj rušenja HDZ-a podredio profiliranju svoje stranke. "Oni, ja sam uvjeren, u nekakvoj budućnosti žele biti glavna lijeva politička stranka na političkoj sceni u Hrvatskoj. Dakle, jači i od SDP-a", pojašnjava te dodaje kako je taj moment otežao pobjedu lijeve koalicije.

Osvrnuo se i na činjenicu da se predsjednik Milanović još uvijek nije oglasio: "To govori da je on svjestan svoga poraza. Da je njegov projekt uspio, mi bismo već sinoć sigurno čuli njegovo obraćanje. Morat će se obratiti. Postoje još neke minimalne šanse da Zoran Milanović s partnerima sastavi lijevu vladu u koju bi morala ući i desnica ili da sastave manjinsku vladu. Vrlo su male šanse, ali nikad se ne zna što se može dogoditi. Uostalom, sve su opcije moguće i nekakvi novi izbori su, također, mogući. Čini mi se da je najizglednija opcija da će buduću vladu sastaviti Andrej Plenković i HDZ".

Vjeruje da Peđa Grbin neće dati ostavku. "Cijelo vodstvo stranke stalo je iza projekta Zorana Milanovića. Svi su na neki način odgovorni pa ne mogu upirati prstom u Peđu Grbina. Bit će nezadovoljnika, međutim, Grbin ima stabilnu poziciju unutar SDP-a", smatra Ivković te dodaje kako "SDP čeka jedno vrlo turbulentno razdoblje".

"Buduća vlada, pod pretpostavkom da će je sastaviti Andrej Plenković, sasvim će sigurno biti konzervativnija, nego što je bila sada. To pokazuju izborni rezultati, pogotovo rezultati DP-a. Po svemu sudeći, ta se vlada neće moći sastaviti bez Domovinskog pokreta. Naravno, uvijek postoje neke druge kombinacije. Čini mi se da Andrej Plenković neće moći izbjeći Domovinski pokret u sastavljanju vlade", ističe. Govoreći o stavu DP-a, Ivković navodi: "Poruke su sinoć bile drugačije. Nitko nije rekao da ne želi HDZ. Njihove su ključne poruke bile da ne žele s SDSS-om i Možemo. To je sada uvjet koji će morati ispuniti HDZ. Andrej Plenković bit će prisiljen na kompromis".