VIDEO Kekin: Prati me glas da sam bez dlake na jeziku. Milanović? Da je zadovoljio, ne bih se kandidirala

Jedna od tri kandidatkinje ovih predsjedničkih izbora Ivana Kekin bila je gošća današnje emisije Večernji TV-a, gdje je u razgovoru s Petrom Maretić Žonjom otkrila više o motivima kandidature i želje da se suprotstavi Zoranu Milanoviću u utrci za Pantovčak. Na aktualnog predsjednika nije se htjela previše osvrtati, no napomenula kako njezina kampanja nikako neće biti dosadna.

Zašto želite biti predsjednica?

Mislim da Hrvatskoj treba predsjednica koja će glasno i neumorno progovarati o temama koje su važne za građane. Pitali su me o ovlastima - u Ustavu piše da je predsjednica zadužena da brine o usklađenosti i stabilnosti državne vlasti. Mi trenutno svjedočimo krizi upravljanja tih institucija, koje ne upravljaju ni usklađeno, ali često ni u javnom interesu.

Ok, idemo to prevesti u praksu. Što biste vi radili drugačije od Zorana Milanovića ili bivše predsjednice?

Mislim da se mora početi govoriti o tome čemu naša država služi i što rade institucije. Institucija predsjednika brine o usklađenosti institucija, a imamo situaciju s ovog ljeta da se razarao cijeli izvor rijeke. Institucije imaju sve mehanizme da se to spriječi, ali one to ne rade, već se građani moraju organizirati. Sasvim je sigurno da institucija predsjednika ima vidljivost, snagu i alate. Ona može sazivati sjednice, propitkivanje ustavnosti zakona... S time ima i obavezu o tim stvarima progovarati, a to onda i snažnije odjekne.

Rekli ste da ste kandidatkinja zelene ljevice. Hoćete li biti predsjednica zelene ljevice ili svih?

To govorim iz vrijednosnog aspekta, a ne stranačkog. Svi kandidati predstavljaju neki skup vrijednosti, a ovo su vrijednosti za koje vjerujem da bi građanima donijele bolji život. To je jednakost građana, dostupno zdravstvo, ženska prava, obrana prostora... Tim se pitanjima prioritetno bavi ljevica i u tom smislu ja zastupam taj vrijednosni aspekt.

Na taj način ćete iritirati dobar dio Hrvatske?

Mislite li da ću iritirati dobar dio Hrvatske ako ću se zalagati da institucije ne štite nasilnike koji ubijaju žene ili rade na mjestu ginekologa nakon što su osuđeni za silovanje pacijentice?

POVEZANI ČLANCI:

Mislite li balansirati ili se nećete time zamarati?

Ne govorim o principima, već o javnom interesu i općem dobru. U javnom je interesu da institucije štite ženska prava žrtava nasilja i izvore rijeka i obale mora. To ću ja zastupati i u tom smislu ću biti predsjednica svih koji se zalažu za javno dobro, i u tom smislu ću biti predsjednica nove generacije jer mislim da nam stare generacije koje se i sada kandidiraju ne mogu ponuditi niti novu perspektivu, a ni aktualne teme ni ne otvaraju.

Poput?

Kad govorimo o sigurnosti, nitko se ne bavi temom ugroze u RH. Mi uz potencijalnu ugrozu, imamo i stvarnu ugrozu - to je klimatska kriza. Moramo razgovarati kako ćemo se s time nositi. Stare generacije nisu bili vizionari, nisu to niti danas, a na stare teme nam ne mogu dati novu perspektivu.

Zašto ste tek sad izišli s kandidaturom?

Ispred nas je još četiri mjeseca kampanje, čak i računajući drugi krug. To je više nego dovoljno da se iskomunicira sve, a ja sam jako zahvalna stranci.

O vama se govorilo još od euroizbora, a vi ste bili jedina kandidatkinja u stranci. Jesu li onda predizbori imali smisla?

Apsolutno, to je izuzetno važan proces. Članstvo Možemo toj temi pristupa jako ozbiljno. Ja sam odgovarala na niz teških pitanja, puno težih od nekih intervjua, i onda se pristupilo glasanju. Da sam izabrana premoćnom većinom mi daje dodatni entuzijazam.

>> GALERIJA Život Ivane Kekin u fotografijama

Rekli ste da se vidite u drugom krugu. Je li to samouvjereno?

Ja sam samouvjerena osoba, nemam problem s tim. Kad sam rekla da ću biti predsjednica nove generacije, tu se obraćam svim građanima ove zemlje jer vjerujem da većina ima zamor od stare generacije. Vjerujem da ću uspjeti iskomunicirati novu perspektivu.

Mislite li da je to vaša prednost u odnosu na Zorana Milanovića s obzirom na to da vi crpite iz ''istog bazena'' - od centra prema lijevo.

Ja mogu reći da se sigurno obraćam biračima od centra prema lijevo i vjerujem da će oni to prepoznati. Da mislim da je Milanović zadovoljio, onda se ne bih kandidirala. Ja se ne bih upuštala u analize kandidata dan nakon što sam se kandidirala, više bih se voljela govoriti o onome što ću ja raditi, a iz toga se može iščitati ono što ja mislim da su predsjednici dosad krivo radili.

Ne želite ga previše kritizirati?

Nije, izrazito se veselim sučeljavanjima, ali mislim da moramo govoriti o onome što ću ja raditi. Ja ću inzistirati na zadacima predsjednice. Prati me glas da sam bez dlake na jeziku, tako da na vašem mjestu ne bih očekivala dosadnu kampanju.

POVEZANI ČLANCI:

Upravo traje rasprava o korištenju javnih resursa. Je li to po vama populizam ili se doista mora više paziti na koji način se troše novci? Jesu li to informacije koje moraju biti javno dostupne?

Da, mislim da se sa svim trošenjima javnog novca uvijek treba biti što je više moguće transparentan. Naravno da nije za očekivati da će se najviši dužnosnici svuda voziti javnim prijevozom i to je razumno, ali je važno reći da svatko na toj funkciji mora paziti da to ne koristi kao privilegiju. Na nama je političarima kako ćemo to gledati - hoćemo li uzeti najskuplji automobil ili jeftiniji. Osim toga, problem je kada se javni prostor puni takvim raspravama. Dok pričamo tko se više vozio helikopterima, ne pričamo o tome kako se vozi ostatak građana. Imamo više goruće teme od toga.

Suradnje između predsjednika i premijera gotovo pa nema. Kakav bi odnos vi imali s premijerom?

Taj odnos će ovisiti o tome kako će se postaviti Plenković. Mogu unaprijed reći da ću inzistirati na ovim temama i neću od njih odstupati. Devastacija institucija je obilježje Plenkovićevih mandata, sada već trećeg, i tu onda treba istupati iz pozicije zaštite institucija i onoga što je važno da ostane i nakon nas. Nitko od nas nije vječan, niti će vječno ostati na funkciji.

Foto: Večernji TV

Milanović nijedan zakon nije poslao na ocjenu ustavnosti. Biste li bi poslali koji zakon da ste bili predsjednica?

Taj institut se mora puno bolje koristiti, neki od njih su išli i na izmjenu na našu inicijativu. Primjerice, u prvom čitanju Zakona o pomorskom dobru je stajalo da će se plaže moći ograditi i zabraniti građanima, i mi smo to spriječili. Ja bih svakako koristila ovaj alat, kao i sve druge. Ako mi zaključimo da zato je nešto HDZ-ovo da tu onda nemate šanse, onda bacate koplje u trnje, šaljete i drugima poruku.

Vjerujte li da je pomilovanje dobar ili zastario institut?

Voljela bih da živimo u državi u kojoj je pravni sustav efikasan i pravedan i gdje možemo biti u miru da će donositi odluke u javnom interesu. Činjenica je da naš pravni sustav definitivno nije u toj fazi, ali ja ne mogu zamisliti da ja nekoga pomilujem. Nitko mi ne pada na pamet. Ipak, čini mi se da to nije ključna tema.

Ovdje možete pogledati ostatak emisije Večernji TV-a.