Bagić: Primorac potpuno mora promijeniti narativ. Tadić: SDP bi stao uz Milanovića i da pjeva 'Juru i Bobana'

U studiju Večernjeg TV-a politički analitičari Dragan Bagić, Ankica Mamić, Tonči Tadić i Petar Tanta komentirali su rezultate predsjedničkih izbora. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja. Naime, nakon što su gotovo sva biračka mjesta obrađena jasno je da se ide u drugi krug izbora. Zoran Milanović osvojio je 49,11%, Dragan Primorac 19,37%, Marija Selak Raspudić 9,24%, Ivana Kekin 8,87%, Tomislav Jonjić 5,07%, Miro Bulj 3,82%, Branka Lozo 2,41%, Niko Tokić Kartelo 0,88%. Snage će tako u drugom krugu odmjeriti Zoran Milanović i Dragan Primorac.

- Ključna poruka je da poziva na suradnju gospodina Plenkovića, na taj način stavlja u nezgodnu situaciju i Plenkovića i Primorca. On je sad taj koji nudi suradnju, komunicira zajedništvo, dijalog, a Primorac s obzirom na to da jako zaostaje mora napadati i kritizirati Milanovića iako se predstavlja kao netko tko nudi zajedništvo. Milanović je promijenio narativ, ako Primorac do sutra ujutro ne smisli neki novi narativ bit će u još nezgodnijoj situaciji - kazao je Dragan Bagić. Petar Tanta kaže kako Primorac ne može biti 'Centar za mirovne studije' i napadač u isto vrijeme.

- Mora se odlučiti za novu strategiju. On svoju kampanju mora okrenuti na drugi krug. Mora smisliti novi način komuniciranja, vidjet na koji način okrenuti priču u svoju korist - kaže Tanta.

- Mislim da se ne može više ništa. Primorac mora potpuno promijeniti narativ. Njegova kampanja je išla pod sloganom predsjednik koji ujedinjuje. No to više ne vrijedi. Ne mogu zamisliti kampanju kojom bi Primorac u 14 dana mogao promijeniti percepciju i novi kontekst koji sada imamo - kaže Ankica Mamić. - Morat će davati odgovore u sučeljavanjima, ali ne mogu zamisliti što bi se moralo dogoditi da se Primorcu otvori šansa za bitno bolji rezultat. Častan poraz bi bio da dođe do 35 posto, no ja mislim da neće do toga doći - kaže Mamić.

Tonči Tadić ne slaže se s troje analitičara. - Primorac može napraviti puno toga. Milanovićeva poruka je poruka Milanovićevim biračima. Čovjek koji je glasovao za bilo kojeg desnog kandidata neće sada glasati za Milanovića. Čovjek koji je glasovao lijevo, neće glasati za Primorca. Problem je što je HDZ u najboljem izdanju nakon Oluje u načelu povukao 45 posto glasova. Primorac vuče 20 posto, pitanje je gdje je nestalo 25 posto birača. Oni su rasuti među gomilom desnih birača. Što se Milanovića tiče, on je napravio bitno bolji rezultat nego SDP. Pitanje je samo može li Primorac i HDZ privući desne birače - kaže Tonči Tadić koji smatra kako je Primorac prvo trebao uvjeriti birače HDZ-a da glasaju za njega.

Na čije glasove Zoran Milanović u drugom krugu može računati?

- Milanović može računati na većinu birača Možemo i značajan dio birača Marije Selak Raspudić, ali i na dio ostalih birača desnih kandidata. Značajan dio birača i Bulja i Jonjića će glasati za Milanovića. Važni su birači koji dosad nisu izašli. Na svim izborima smo imali značajan rast na izborima između prvog i drugog kruga. Ključno pitanje je fokus na birače koji ne izlaze u prvom krugu, a izlaze u drugom krugu, oni će biti ključni - kaže Dragan Bagić.

- Milanović je sad drugi put politički fenomen. Intervencija Milanovića u SDP je digla rezultat. Njegovo djelovanje ima efekta na birače, izvlači birače i desnice. Ne vidim tko još postoji tko bi izašao glasati za Dragana Primorca. Nakon parlamentarnih izbora dijele se radna ,mjesta, saborske plaće, upravna vijeća. Poslije predsjedničkih izbora ide možda 20 ljudi na Pantovčak, Primorac je govorio da će povesti neovisne ljude... Dio HDZ-ovih birača je ostao kod kuće i sigurno neće u 14 dana promijeniti mišljenje o Draganu Primorcu i to je ključna stvar - kaže Ankica Mamić.

- Milanović je stvarni predsjednik SDP-a, odgovorno tvrdim da bi SDP stao uz njega da se pojavi u crnoj uniformi Legije strana i pjeva 'Juru i Bobana'. To je njegova sloboda, to je pozicija koju je on stvorio. Ja nijednom stranom veleposlaniku nisam uspio objasniti da na središnji odbor stranke dođe nestranački kandidat i kaže od danas sam ja vaš kandidat za premijera i da to nitko ne ospori. Ako to nije talačka situacija nad strankom, ja ne znam što je - kaže Tonči Tadić. - On je doista zahvatio bitno izvan SDP-a. Što se HDZ-a tiče, cijela kampanja Primorca je loše postavljena od samog početka, imat će velike muke privući ljudi. I dalje smatram da ima unutarnje rezerve koje nisu iskorištene do kraja - dodaje.

Tanta smatra kako SDP od ovoga neće profitirati. - Mi cijelo vrijeme govorimo o Zoranu Milanoviću kao jedinici. Tu imamo 'stand alone' poziciju i poziciju stranke. Počeli su već lokalni izbori. Grad Zagreb ima veći proračun od predsjednika. Karte se miješaju, ljudi gledaju drugačije na to. Cijelo vrijeme gledam kako se u SDP-u ne desi ništa. Činjenica je da im je Milanović na prošlim izborima pomogao, pitanje je kako će izgledati situacija na lokalnim izborima. Ne mislim da je to nekakva nova energija unutar SDP-a - kaže Tanta.

