Uživajte u sunčanoj nedjelji, početak tjedna donosi promjenu vremena

U nedjelju će vrijeme biti pretežito sunčano te toplije nego u subotu, no od ponedjeljka će ponovno biti promjenjivije i oblačnije uz povremenu kišu.

Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežito sunčana uz uglavnom slab vjetar. Ujutro je moguća magla, no dnevna temperatura bit će i do 26 °C. Sunčano će biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz malo oblaka. Najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 9 °C, a najviša dnevna oko 23 °C, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

U zapadnim će krajevima biti mnogo sunca, a po kotlinama ujutro mjestimice magla, osobito u Lici. Vjetar većinom slab, podno Velebita ujutro ponegdje umjerena bura.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, veći dio dana i vedro. Temperatura ujutro malo niža nego u subotu, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, a danju podjednaka, između 27 i 30 °C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i zapadni, a ujutro duž obale lokalno burin.

Na jugu Hrvatske bit će većinom vedro, uz slab vjetar, prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo valovito. Danju će biti vrlo toplo, ponegdje i do 30 °C.

U ponedjeljak će na kopnu prevladavati sunčano vrijeme, no u gorju su poslijepodne mogući lokalni pljuskovi. U utorak i srijedu, uz promjenljivu naoblaku, povremeno će biti kiše u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

Na moru će u ponedjeljak doći do postupnog porasta naoblake, osobito na sjevernom Jadranu gdje će već mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Od utorka će biti promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, a mjestimice su mogući i obilniji pljuskova i nevere. U utorak će zapuhati jugo i dnevna temperatura se sniziti.