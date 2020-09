Prognoza Zorana Vakule: Za vikend još uvijek toplo, ali u idućem tjednu stižu velike promjene

Promjena vremena zahvatila je većinu Hrvatske i pritom "donijela" osvježenje, ponegdje i većinom malo kiše, uz rijetke iznimke, primjerice, u Ogulinu i na Plitvičkim jezerima, gdje je do petka ujutro palo oko 30 litara po četvornome metru.

Naravno, i buru, s kojom je bilo i još će biti ograničenja u prometu, a u Dubrovniku je zaslužna za iznimnu rujansku vrućinu. Nakon prošloga ponedjeljka, kada je 1. put u povijesti dubrovačkih mjerenja u rujnu temperatura zraka bila 33,7 °C - u petak je zbog dodatnog fenskog djelovanja bure u 15 sati izmjereno čak 34,2 °C.

Sljedećih će dana vrućina uglavnom izostati. Dapače, za vikend se pripremimo na jutarnju svježinu, osobito u kopnenom području. Jaka bura s olujnim udarima, ponegdje na sjevernom dijelu i orkanskim puhat će uglavnom do subotnjeg podneva, a kasnije će je na većini Jadrana zamijeniti maestral. Uz pretežno sunčano vrijeme najviša temperatura zraka u većini će krajeva biti oko prosječnih vrijednosti za doba godine, osobito u nedjelju i malo viša, navodi HRT.

U novome tjednu, s jačanjem juga i jugozapadnjaka, u sjevernim kopnenim krajevima slijedi novo zatopljenje, uz većinom suho i barem djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu i uz njega biti oblačnije, uz povremenu kišu, ponegdje i obilniju, kakve nije bilo još od lipnja.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle. Jutro osjetno svježije nego prošlih dana, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 °C. I u središnjoj Hrvatskoj noć i jutro će biti svježi, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 °C. Danju pretežno sunčano s temperaturom između 20 i 22 °C.

Nakon kratkotrajne jutarnje magle u gorju će biti barem djelomice sunčano, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu sunčano, ali i vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana kada će još puhati jaka, na udare i olujna bura. Kasnije će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, posebice prema otvorenom. More umjereno valovito i valovito poslijepodne u smirivanju. Jutarnja temperatura između 8 i 11 °C, na moru od 17 do 21 °C, a najviša dnevna od 18 do 21 °C, na Jadranu između 26 i 28 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također pretežno sunčano i vrlo.

Nakon umjerene bure zapuhat će sjeverozapadni vjetar, uz obalu ponegdje i jugozapadni, pri čemu će more biti umjereno valovito, uz malo nižu temperaturu nego proteklih dana.

I na jugu Hrvatske vrlo toplo, ponegdje moguće i vruće, uz prevladavajuće sunčano vrijeme. Bura će u prvom dijelu dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni vjetar."

"U nedjelju će u unutrašnjosti još prevladavati sunčano. Početkom novog tjedna malo toplije, ali i promjenjivije vrijeme, uz češću kiša vjerojatnije u utorak.