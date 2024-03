Uzeli mu putovnicu i uhitili njegove suradnike: Bolsonaro boravio u mađarskom veleposlanstvu u Brazilu

Bivši brazilski krajnje desni predsjednik Jair Bolsonaro prošlog je mjeseca boravio dvije noći u mađarskom veleposlanstvu u Brasiliji, samo nekoliko dana nakon što mu je savezna policija oduzela putovnicu i uhitila dvojicu bivših suradnika zbog sumnje da su planirali državni udar. To je u ponedjeljak izjavio njegov glasnogovornik, nakon što je New York Times prvi izvijestio o Bolsonarovom boravku u mađarskom veleposlanstvu od 12. do 14. veljače, na temelju snimki sigurnosnih kamera iz unutrašnjosti veleposlanstva.

Ta je vijest izazvala pitanja o planovima bivšeg predsjednika dok se suočava s višestrukim kaznenim istragama u Brazilu, a nekoliko je njegovih suradnika iz užeg kruga već u zatvoru. Brazilska policija ne bi mogla uhititi političara koji boravi u stranom veleposlanstvu.

Bolsonarov odvjetnik Fabio Wajngarten rekao je na društvenim mrežama da je bivši predsjednik proveo dva dana u mađarskom veleposlanstvu kako bi "održao kontakt s dužnosnicima prijateljske zemlje" i informirao se o političkoj situaciji. Svaka druga tumačenja su "još jedna lažna vijest", dodao je.

Mađarsko veleposlanstvo nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Bolsonaro ima dobre odnose s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Bolsonaro je nazvao Orbana svojim "bratom" tijekom posjeta Mađarskoj 2022., a njih su se dvojica susreli i u Buenos Airesu na inauguraciji novog argentinskog desničarskog predsjednika Javiera Mileija krajem prošle godine.

POVEZANI ČLANCI:

Policija je 8. veljače zaplijenila Bolsonarovu putovnicu i optužila ga da je uređivao nacrt dekreta za poništavanje rezultata izbora 2022., vršio pritisak na vojne čelnike da se pridruže pokušaju državnog udara i planirao zatvoriti suca Vrhovnog suda.

Prošle je godine brazilski sud presudio da Bolsonaro nema pravo na političku dužnost do 2030. zbog širenja izbornih dezinformacija tijekom izbora 2022. godine.

>> VIDEO Jeziva snimka Brazila iz zraka: Tropski ciklon prošle je jeseni ostavio pustoš