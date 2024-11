Uz vrisak i bol dvoje ozlijeđenih u Kninu sami došli do Hitne pomoći, hitnjak: 'Ove slike nosit ćemo doživotno'

U subotu kasno navečer, u stravičnoj eksploziji ručne bombe M-75 koja je odjeknula u stambenoj zgradi u Kninu, poginuo je 25-godišnji Marko P., a s teškim ozljedama na splitskom KBC-u završili su mladić B. Č. (25) te sestre V. B. (21) i S. B. (16).

Eksplozija se dogodila u podrumskom stanu zgrade koja se nalazi nekoliko desetaka metara od Hitne pomoći u Kninu, a kako doznaje 24sata uz vrisak i zapomaganje da im se pomogne, dvoje ozlijeđenih s teškim ranama uspjelo je doći do Hitne pomoći i spomenuti da ima još nastradalih. Medicinsko osoblje odmah je zbrinulo ozlijeđene, te su odvezeni u bolnicu u Kninu, dok je pozvan dodatni tim iz Drniša da obiđe mjesto nesreće. Kasnije su ozlijeđeni prebačeni u KBC Split.

Jedan od djelatnika Hitne pomoći koji je bio na intervenciji kobne noći, kratko je za 24sata otkrio svoja osjećanja: „Ne smatram se herojem, no nas nitko ne pita što mi prolazimo. Tek nas je nazvala glavna sestra Zavoda za Hitnu pomoć Šibensko-kninske županije, Željka Samac, i pitala kako smo, i to je to. Svjestan sam kakav posao radim, emocije vas stignu kasnije, ali da nitko ne pita za nas, osim pojedinaca, je grozno. U cijeloj priči svi će nositi te slike doživotno u sebi.“

Posjetimo, danas ranije Zvonimir Vulić Valentić , dugogodišnji hitni medicinski radnik, ukazao je na problem zanemarivanja emocionalnog stresa kojem su izloženi hitni djelatnici. On je istaknuo da se nikad ne pita kako se oni osjećaju, unatoč tome što svakodnevno svjedoče traumatičnim scenama. „Nitko ne vidi koliko je važan naš posao, ni emotivni teret koji nosimo“, rekao je Vulić Valentić, dodajući da su takvi problemi česti, ali često zanemarivani, čime se stvara dodatni pritisak na hitne medicinske radnike.

Gradonačelnik Knina, Marijo Ćaćić, proglasio je srijedu, 27. studenog, Danom žalosti zbog tragične pogibije 25-godišnjeg mladića u eksploziji ručne bombe. Ova strašna tragedija duboko je potresla Knin, a proglašenjem Dana žalosti želi se odati počast preminulom mladiću te izraziti sućut obitelji i prijateljima.

„Ovaj nesretni događaj potresao je našu zajednicu. Proglašenjem Dana žalosti želimo odati počast njegovom životu, te izraziti sućut obitelji i prijateljima u ovim teškim trenucima. Istovremeno, ovo je prilika da se kao zajednica osvrnemo na važnost odgovornosti, solidarnosti i vrijednosti ljudskog života. Kao grad koji je kroz svoju povijest prošao brojne izazove i gubitke, svjesni smo koliko je svaki mladi život neizmjerno vrijedan“, ističe gradonačelnik Ćaćić. U sklopu Dana žalosti, pozvani su svi građani, poslovni subjekti i institucije da iskažu pijetet prema tragično preminulom mladiću, spuštanjem zastava na pola koplja i suzdržavanjem od održavanja javnih događanja zabavnog karaktera.

>>> FOTO Razbijeno staklo, upaljen lampion: Pogledajte prizore kod 'zgrade strave' u Kninu