UŽIVO Sučeljavaju se predsjednički kandidati: Selak Raspudić želi veto, Bulj bi raspisivao referendume...

Osmero kandidata natjecat će se na predsjedničkim izborima koji će se održati u nedjelju, 29. prosinca. To su aktualni predsjednik i kandidat SDP-a Zoran Milanović, kandidat HDZ-a Dragan Primorac, Mostov Miro Bulj, kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, nezavisni Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić i Niko Tokić Kartelo te kandidatkinja stranke DOMINO Branka Lozo. Petero od njih - Bulj, Selak Raspudić, Jonjić, Tokić Kartelo i Lozo - sučeljavaju se danas u studiju Večernjeg lista.

Na sučeljavanje je pozvano svih osmero kandidata, odazvalo se njih šestero. Večernji list promijenio je termin sučeljavanja kako bi se prilagodio radu Sabora s obzirom na to da je danas glasanje o porezu na nekretnine. Predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin zbog ranije preuzetih obaveza nije mogla doći na sučeljavanje u novom terminu.

Predsjednički kandidati odgovaraju na pitanja iz ustavnih ovlasti predsjednika, od vanjske politike, obrane, migracija, instituta pomilovanja i sličnih tema, a kroz sučeljavanje ih vode novinarke unutarnje politike Večernjeg lista Iva Boban Valečić i Petra Maretić Žonja. Svatko ima jednu minutu za odgovor, a između koga će “zaiskriti”, s obzirom na stavove, pratitelji Večernjeg lista mogu pratiti uživo na YouTube kanalu i Facebook stranici Večernjeg lista, kao i na našem portalu.

Pet godina svjedočimo "tvrdoj kohabitaciji" između dva politička brda. Kakvu vi suradnju očekujete s premijerom Plenkovićem, ukoliko pobijedite?

Bulj: Takva je sad politička scena, jedan bez drugoga ne mogu opstati. Zadnje tri godine nisu sazvali Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu... To su još dječačke ljubavi, a sada svađe koje su prenijeli na cijeli narod. U ovom trenutku, mora doći do promjena na Pantovčaku.

Jonjić: Njihovi sukobi su fingirani, ovise jedan o drugome. Jedna država može imati samo jednu politiku. Ako budem izabran, sasvim sigurno je da bi pokušao uspostaviti civilizirani demokratski dijalog. Prijepore bih rješavao iza zatvorenih vrata, ne smije se stvarati dojam da je država u rasulu.

Lozo: Moja komunikacija s predsjednikom Vlade bila bi na civiliziranoj razini, tako i inače komuniciram. To ne znači da bismo se uvijek složili. Upravo u situacijama u kojima se ne bismo složili, to bi bio razlog za konstruktivni razgovor. Funkcije su upućene jedna na drugu. Trebala bi im na prvom mjestu biti dobrobit domovine.

Selak Raspudić: Svima je jasno da ovo ne funkcionira. Jedino što znamo, a ne znamo kako će naša politička komunikacija izgledati, je da ova komunikacija Hrvatsku ne vodi nigdje. Andrej Plenković ne može si dozvoliti još jednu tvrdu kohabitaciju. Ako bi se nastavilo, Plenković bi ispao krivac za sve. Sigurno bi nova osoba na čelu Pantovčaka donijela drugačiju dinamiku.

Tokić Kartelo: Moje uključivanje u politiku bilo je neobično, rasplakao sam se pred kamerama. To su bile emocije. Tvrda kohabitacija je problem za upravljanje državom. Dogovor ne postoji, to je za njih win-win situacija. Njima odgovara takva situacija. Moja kandidatura je da Hrvatsku može netko uvesti u promjene s novim politikama.

Selak Raspudić: Ljudi žele promjene. Ono što se događa je druge prirode, da se ljude uvjerava da promjene nisu moguće, da nitko ne može pobijediti Milanovića. Pokazala sam da mu se ne bojim suprotstaviti. Promjene su moguće.

Bulj: Vidimo da su nikada veće cijene, inflacija... Brojne politike vode se protiv interesa hrvatskog naroda, a u interesu multinacionalnih kompanija i stranih banaka koje pelješe ovaj naroda.

Lozo: Kada bi gospodin Plenković nastavio način komunikacije, pokazao bi da upravo on aktivni akter u ovako lošoj komunikaciji. On bi morao promijeniti način komuniciranja.

Tokić Kartelo: Suradnje s Vladom mora biti, to je posao predsjednika da inicira sastanke. Cijeli život sam u poduzetništvu i bit ću partner.

Treba li mijenjati ovlasti predsjednika države i ako da, što točno?

Bulj: Mi imamo jedan čudan sustav, predsjednik ima ogromnu moć jer je izabran od naroda. Imamo parlamentarnu demokraciju gdje vlada parlament, trebalo bi doći do mijenjanja Ustava, pogotovo kod supotpisa i kod pitanja obrambene politike, kao i referenduma. Predsjednik je izravno izabran tako da ima najveći legitimitet.

Jonjić: Zalažem se za promjenu Ustava koji bi značio i deideologizaciju. Zalažem se za promjenu položaja predsjednika, samim time i davanje ovlasti da samostalno predlaže zakone i referendume, što sada nije moguće. Međutim, ne bi mu dao ovlaštenja da samostalno odlučuje jer smo pokazali da smo u stanju odabrati ljude koji to nisu u mogućnosti. Za to treba biti odluka naroda ili parlament.

Lozo: Volim se držati realne situacije, vidjeli smo kod izbora Ustavnih sudaca, nije za očekivati da bi se te opcije tako lako usuglasile oko promjena ovlasti predsjednice. Ne bih inzistirala na takvim promjenama, imajući u vidu to da već sada ima toliko posla koje treba napraviti. Ne bih dodatno opterećivala javnost niti Sabor da se još mijenjaju i ovlasti predsjednika. Novi predsjednik ima puno posla.

Selak Raspudić: Hrvatska je stvorena na snažnoj funkciji predsjednika, tako da bih ja išla u promjene ovlasti. Ja sam jasno naznačila da mislim da u trenucima krize, poput Covida kada se odlučivalo o uskraćivanju ljudskih prava, da bi bilo dobro da predsjednica ima mogućnost veta kako bi se on morao povratno izglasati nekom većom većinom, kao što je primjerice u Poljskoj.

Tokić Kartelo: Stvara se dojam da predsjednik nema ovlasti, ali to nije istina. On ima velike ovlasti, to je funkcija koju bira cijeli narod neposredno. Bitno je da koristi sve moguće alate, biti predsjednik je najmoćniji alat koji se koristi. U programu sam razradio povratak naših iseljenika, imamo problema s radnom snagom...

Selak Raspudić: Sada svjedočimo kancelarskoj situaciji gdje je vlast u rukama jednog čovjeka. Treba nam dodatni mehanizam.

Bulj: Ustavne ovlasti su promjenjive. Treba imati moć da predsjednik raspisuje referendume. Najveći izraz demokracije je referendum, to proizlazi iz Ustava.

Jonjić: Bulj predlaže raspisivanje referenduma, ali to nije moguće. Da bi on to raspisao, treba suglasnost Vlade. Selak Raspudić kaže da treba veto, ali on postoji i danas.

Tokić Kartelo: Kad ovo slušam, ja ne poznajem takav sustav. Treba sjesti za stol. Referendum može raspisati svaki građanin, zašto to nije nijedan predsjednik napravio? Boji se rezultata.

Lozo: Hrvatska nije jedina zemlja koja ima predsjedničku funkciju bez izvršne ovlasti. U Portugalu se jednom godišnje nalaze i diskutiraju u problemima, ali predsjednik bi dapače i treba pokazati interes za određenim pitanjima.



Predsjednik je i vrhovni zapovjednik. Treba li Hrvatska obavezni vojni rok i trebaju li ga služiti i žene?

Bulj: Ja sam uvijek zagovarao da vojni rok treba postojati. Vojni rok da bude omogućen i djevojkama, da bude obvezan. Mi smo jedina članica NATO-a koja je napadnuta dronom, nedaleko odavde, nitko nije dao odgovor na to. Živimo u teškim vremenima, u vremenima krize, na temeljima Domovinskog rata.

Jonjić: Ja bih ga žene učinio dobro voljnim. Smatram da je to bitni element koji osigurava stabilnost i sigurnost Hrvatske.

Lozo: Ja se zauzimam za obavezno služenje vojnog roka. Smatram da bi trebao trajati najkraće četiri mjeseca. Obavezan za mladiće, a dragovoljan za djevojke. Mislim da je to zdrava akcija i za državu, i za pojedince. To je velika korist.

Selak Raspudić: Veto bi trebao biti kontroliran, da ne bi ovlasti predsjednika bile apsolutne. Što se tiče vojske, treba ozbiljno sjesti. Ja sam za to, ako ćemo ga uvoditi, da provjerimo koje su naše ugroze i da to napravimo na sustavan način.

Tokić Kartelo: Ja sam u programu razradio danski model obrane. Ovo je kompleksno pitanje. U Europi nemate niti jednog zagovornika za mirovni konferenciju, a svaka spašava nečiji život. U Ukrajini je poginulo 800 tisuća Ukrajinaca. Zamjeram premijeru Plenkoviću, previše nas je izložio prema Ukrajini. Jedno je humanitarna pomoć, vojna prema meni nema smisla. Kada govorimo o sigurnosnim situacijama, aktualni predsjednik ne sjeda za stol s premijerom. To je van svake pameti.

Jonjić: Oko veta, mislim da sam ipak ja u pravu.

Bulj: Živimo u teškim vremenima. Mi moramo biti čvrsti u obrani.

Lozo: Problem vojnog roka se pojavio tek nakon što je on ukinut.

Tokić Kartelo: Zamrznut.

Lozo: Zalagala bih se da se ojača naša profesionalna vojska.

Treba li vojska pomagati policiji u čuvanju granica od ilegalnih migranata i na koji način?

Bulj: To sam zagovarao u samim počecima kada sam rekao da hrvatska vojska ide na granice. Nama je granica šuplja kao švicarski sir, obveza je hrvatske države da zaštitimo granice od ulaska ilegalnih migranata koji se sada vraćaju avionima, a neki od njih su ekstremisti. Dublinski sporazum je čin izdaje, najavio sam referendum po po tom pitanju. Neka Plenković i ostali neka idu tamo.

Jonjić: Unatoč Buljevim željama, on ne bi mogao raspisati referendum bez potpisa Plenkovića. Tamo gdje ne može policija, potrebno je angažirati vojsku od svih ugroza.

Lozo: Premalo se ističe to pitanje u javnom prostoru. Moj plan je višeslojan - konzultirala bih se i napravila bih frontu sa zemljama u okruženju. Od Grčke do Italije prisilili bismo Bruxelles da promijeni politiku prema migrantima, odnosno da je prilagodi situaciji na vanjskoj granici EU. Moj zadatak bi bio spriječiti dotok ilegalnih migranata.

Selak Raspudić: Ima jedna sjajna izreka - sigurnost nije sve, ali sve bez sigurnosti je ništa. Vidim svoju funkciju da je moj temeljni zadatak činiti Hrvatsku sigurnom. Hrvatska vojska išla bi na granice. Ljudi možda ne znaju da je po reviziji će se raditi prihvatni centri u Hrvatskoj i da se prihvaćaju problematični migranti.

Tokić Kartelo: Ovo nisu teme koje direktno pogađaju građane. Trebalo bi uvesti kazne za ilegalni prijelaz migranata pa migrant kada bi morao na prisilni rad, ne bi išao preko granice. Ne možemo tu ništa napraviti, problemi su puno dublji i veći. S jedne strane, problem postoji, ali on zapravo ni nije.

Bulj: Dolazim iz ruralnog dijela Hrvatske i njih zastupam. Taj narod se boji za svoju djecu. Vojsku bi odmah trebalo na granice i raskinuti Dublinski sporazum. Ja samo zazivam da se poštiva Ustavni zakon.

Jonjić: Ilegalnim migracijama treba stati svim sredstvima. Pozivanje kao što to čini Tokić Kartelo nije ozbiljno. Ustavom je prisilni rad zabranjen, ne možete ih prisiliti da rade. Nisu samo ilegalne migracije ono što nas ugrožava, imamo ih još.

Selak Raspudić: Ja se u Zagrebu osjećam sigurno, ali kako da kažem nekome u Karlovačkoj županiji da to nije pitanje koje treba rješavati? Hrvatska treba rješavati potrebe svih građana.

Lozo: Važno je da se pitanje ilegalnih migracija rješava na višoj razini međunarodno. Jedan je neoborivi dokaz - u doba covida ilegalnih migracija nije bilo. One se mogu zaustaviti ako se djeluje zajednički. Nitko ne želi teroriste u svom dvorištu.

Tokić Kartelo: Niste upućeni, 400 milijuna migranata čeka na ulazak u EU. Trošak po jednom migrantu je 100 eura, zašto ne idu u Jordan? Problem je veliki. Ponudio sam rješenja, ali ćemo to rješavati kad postanem predsjednik.

Predsjednika koje države bi prvo pozvali u službeni posjet i zbog čega?

Bulj: Pozvao bih Donalda Trumpa, on je nagovijestio mir. Moramo voditi mirotvornu politiku. Mislim da je Donald Trump znak promjene i mira, bit ću na strani onih koji će provoditi mir.

Jonjić: Mislim da je ključni hrvatski nacionalni interes rješenje pitanja BiH. Tu bih se koncentrirao od prvoga dana. Ove iluzije da bih pozvao Trumpa, to je simpatično čuti i populistički, međutim to je nerealno.

Lozo: Voljela bih da se Hrvatska vrati SAD-u kao svom strateškom vojnom partneru. Trump bi bio osoba koju bih ja voljela da prva posjećuje Hrvatsku u mom mandatu.

Selak Raspudić: Neću licitirati konkretnim imenima, to će ovisiti i o datom trenutku. Na tragu što se spominjalo, Hrvatska ima nikakve bilateralne odnose s SAD-om. Na tim se odnosima mora raditi. Naša vanjska politika je za Zorana Milanovića krahirala.

Tokić Kartelo: Ne bih Trumpa pozvao iako imam njegov broj mobitela. Pozvao bih Predsjedništvo BiH i predsjednika Srbije i konačno riješili problem problem Hrvata u BiH.

Bulj: Kada su bile najžešće mjere, ja nisam uveo u Sinju. Meni je cilj da Hrvatska bude sigurna država s malo poreza i da imamo dobre odnose s onima koji žele mir.

Selak Raspudić: Nema šanse da bih zvala Vučića. Pogotovo nakon divljanja u Dubrovniku. Dok ne riješe neka pitanja, nemamo ga što zvati jer nam prijatelj nije.

Jonjić: U programu se zalažem za zapadnu orijentaciju Hrvatske.

Lozo: Vučić ne bi došao u Hrvatsku dok se drastično ne promijeni njegova politika.

Tokić Kartelo: Ako hoćeš riješiti problem, moraš s čovjekom razgovarati.