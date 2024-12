VIDEO Pogledajte još jednom suze predsjedničkog kandidata: 'Mama, bit ću predsjednik Hrvatske'

Poduzetnik Niko Tokić Kartelo (58) jučer je vrlo emotivno doživio svoju kandidaturu za predsjednika republike. Naime, Državno izborno povjerenstvo objavilo je kako je on jedan od osmero kandidata koji su uspjeli sakupiti dovoljan broj potpisa za kandidaturu.

- Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske - kazao je kroz suze Tokić Kartelo, a njegovu reakciju snimile su kamere Dnevnika Nove TV. Svoje poslovne obveze sada će staviti u drugi plan. Želi dokazati da predsjednička funkcija nije samo protokolarna i s malim ovlastima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Predsjednik može raditi što hoće, spajati ljude, razvijati gospodarstvo, može biti oslonac ljudima koji su u problemima. Spreman sam na takav izazov i Hrvatska će dobiti predsjednika iz čijeg će ureda krenuti promjene - rekao je on.

Podsjetimo, osam kandidata sakupilo je dovoljno potpisa , a to su Miro Bulj, Tomislav Jonjić, Ivana Kekin, Branka Lozo, Zoran Milanović, Dragan Primorac, Marija Selak Raspudić, Niko Tokić Kartelo. Kandidati poput Karoline Vidović Krišto, Mislava Kolakušića i Dražena Keleminca nisu se našli na popisu, što znači da neće moći u utrku za Pantovčak, no oni do petka mogu poslati prigovor.

Iz poslovnog svijeta u politiku: Tko je Niko Tokić Kartelo, kandidat koji se rasplakao pred kamerama?