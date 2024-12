Kekin odgovorila Selak Raspudić: Kako vas nije sram? I vaši se simpatizeri zgražaju

Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja iz redova Možemo, koja je na meti javnosti nakon objave njenog supruga i pjevača Mileta, oglasila se na društvenim mrežama. Naime, jučer je Mile Kekin na svom Facebooku ispričao svoj susret s kontroverznim poduzetnikom Nikicom Jelavićem, smatrajući kako se radilo o ''sačekuši'' kojom se pokušalo potkopati njenu predsjedničku kampanju.

Mile Kekin je ispričao kako je mislio kako se sastaje s nogometašom Nikicom Jelavićem, a ne poduzetnikom, a o kome je riječ shvatio je tijekom kave tek nakon što ga je Jelavić pitao ''je li pjesma Hladnog piva ''bačkizagre stuhpa šeja'' bila o njima koji su u to vrijeme završili u zatvoru''. On se, napisao je ranije, ubrzo udaljio s te kave, no ta njegova objava prikupila je veliku pozornost javnosti.

Selak Raspudić, protukandidatkinja Ivane Kekin, napala ju je na društvenim mrežama i poručila joj kako je ''na istoj strani s Jelavićem jer piju kave s njim, a ne oni''. Na to joj je Kekin odgovorila, navodeći da se radi o ''parazitiranju na sačekuši koju je netko smjestio njenoj obitelji''.

- Dok sam sa svojom obitelji proživljavala iznimno tešku situaciju, misleći prvenstveno na sigurnost svoj djece, Marija Selak Raspudić i njezini najbliži politički suradnici, Nino Raspudić i Trpimir Goluža, odlučili su svjesno parazitirati na sačekuši koju je netko smjestio mojoj obitelji. Gospođo Selak Raspudić, kako bi vam bilo da se radilo o vama i vašoj djeci i kako vas nije sram? Nije ni čudo da se ispod vaših objava vaši simpatizeri i birači zgražaju. Ja im se zahvaljujem jer barem oni znaju gdje je granica - poručila je Kekin, dodajući kako je dobila bezbroj poruka podrške te se zahvalila svima.

