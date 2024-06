Uskoro ćemo saznati koja su vina domaćih vinara najbolja

Zagrebački hotel Sheraton bit će domaćin Festivala 100 najboljih vina Hrvatske 14. lipnja 2024. Tad će biti i službeno proglašena po tri najbolja vina u kategorijama pjenušavih, ružičastih, bijelih, jantarnih, crvenih odnosno crnih te desertnih. Riječ je o prvom festivalu posvećenom vinima, a ne vinarijama. Bit će podijeljen u dva dijela, najavili su Tomo Jakopović, Ivo Kozarčanin i Marko Malović s portala vinskiklub.hr.

Od 13 do 15 sati bit će to poslovno druženje s vinarima za vinske trgovce, ugostitelje, sommeliere, novinare te ostale kojima je vino i biznis. Od 15 do 18 sati otvara se za javnost, za ostale zaljubljenike u vino koji će na jednome mjestu imati priliku kušati sam vrh ponude hrvatske vinske scene.

Festival će biti veliko finale projekta koji je ekipa portala vinskiklub.hr pripremala mjesecima. Pozvali smo 24 poznata hrvatska sommeliera da nominiraju vina za izbor. Naveli su više od 300 vina iz svih hrvatskih vinorodnih krajeva. Prema broju nominacija, lista je svedena na 114 vina, a među njima smo slijepim ocjenjivanjem došli do 100 najboljih.

Devet je vina od plavca malog nominirano, što među crnima, što među ružičastima. Osam je graševina, bijelih i desertnih te sedam čistih malvazija u bijelom, jantarnom i desertnom izdanju. Izrazito veseli što su vodeći hrvatski sommelieri istaknuli toliko vina od naših autohtonih sorata. Po broju nominacija slijede vina od chardonnay i pošipa, a na listi 100 najboljih su i vina od hrvatskih izvornih sorata maraštine, moslavca, babića, trojišćine, crljenka, terana, refoška... I među mješavinama sorata te pjenušcima puno je vina u kojima su “smiješane” samo naše ili dominiraju. Vodeće internacionalne sorte po broju nominacija su sauvignon, rizling te cabernet franc.

Dio projekta bio je i Glas naroda u kojem su čitatelji birali najbolja vina među nominirani. I odabrali su pjenušac 1288 vinarije Pavlomir iz Novog Vinodolskog, Rosé Šipun od rijetke sorte trojišćina s Krka, plešivički Sauvignon blanc Classy Erdoro, Amfora Neuburger Coletti također s Plešivice, Crno Venje Ivana Enjingija iz Kutjeva i Traminac izborne berbe prosušenih bobica Iločkih podruma.

Na festivalu će se naći i najbolji proizvođači suhomesnatih i ribljih delicija, tartufa, gusjih pašteta, maslinovih ulja te vode pa će izlagati i tvrtke Riba Dražin, Pršutana Perajica, Pietro & Pietro, Marfish, Jamnica, Anser, Otres...

Sommelieri koji su ocjenjivali najbolja hrvatska vina: Roko Bekavac, Željko Bročilović Carlos, Daniel Čečavac, Antonija Čizmić, Denis Despot, Kristijan Harjač, Klaudio Jurčić, Jana Košćec, Daniela Kramarić, Siniša Lasan, Darko Lugarić, Ines Matić Matešković, Mario Meštrović, Monika Neral, Josip Orišković, Sandi Paris, Emil Perdec, Goran Petrić. Manuela Plohl. Mirko Prijić, Marko Rundek, van Stiblik. Filip Veselovac, Ivona Vučaj, Tomo Jakopović, Ivo Kozarčanin