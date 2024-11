USKOK će vjerojatno proširiti istragu, EPPO Beroša nije ispitao

Vili Beroš, donedavni ministar zdravstva i potpredsjednik Vlade, vikend je proveo u Remetincu jer mu je određen istražni zatvor zbog sumnje da je bio dio zločinačkog udruženja u sklopu kojeg je trgovao utjecajem. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a u odnosu na njega predloženo je ispitivanje sedam svjedoka.

To znači da bi u onom trenutku kada USKOK ispita te svjedoke, on trebao biti pušten da se u nastavku istrage brani sa slobode. S obzirom na to da je predloženo ispitivanje sedam svjedoka, Beroš, deveti ministar iz Vlada Andreja Plenkovića koji se našao u pravnim problemima, u Remetincu ne bi trebao biti dulje od desetak dana. No pitanje je hoće li se pravna situacija za Beroša tako povoljno razvijati s obzirom na to da se iz više neovisnih, doduše neslužbenih izvora, čuje da bi USKOK u odnosu na njega uskoro mogao proširiti istragu. To će se navodno dogoditi zbog onoga što su prošli petak, nakon privođenja USKOK-u, u svojim obranama iznijeli Beroševi suosumnjičenici ili barem jedan od njih.

Osim Beroša, USKOK sumnjiči i poznatog neurokirurga Krešimira Rotima, koji je nakon ispitivanja u USKOK-u pušten da se brani sa slobode, i Sašu Pozdera, poduzetnika čija je tvrtka Medical Innovation Solutions također pod istragom. Činjenica da je Rotim pušten nakon iznošenja obrane vjerojatno znači da je priznao inkriminacije koje mu USKOK stavlja na teret. No njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u više je navrata ponovio da Rotim nije priznao krivnju, već je objasnio što se i kako događalo.

Bilo da je priznao ili objasnio, Rotim je pušten da se brani sa slobode, danas se može pojaviti na poslu, no određene su mu mjere opreza. Kakve, nisu rekli ni njegov odvjetnik ni USKOK iako ih se to pitalo. Bilo kako bilo, iz neovisnih i neslužbenih izvora dolaze informacije da je Rotim pred USKOK-om kazao kako je Pozder Berošu nudio/dao mito. I, prema istim izvorima, to je razlog zašto će USKOK vrlo vjerojatno proširiti istragu u odnosu na Beroša te postojećim sumnjama dodati i one za mito.

Pravna pozicija bivšeg ministra prilično je specifična jer je osim USKOK-a istragu protiv njega pokrenuo i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i to zbog sumnje da je od zločinačkog udruženja koje je vodio Hrvoje Petrač kao službena osoba primio mito kako bi obavio službenu radnju koju nije smio obaviti. EPPO Beroša sumnjiči i da je zlorabio položaj i ovlasti, čime je drugima pribavio korist i prouzročio štetu, zbog čega je djelom pribavljena znatna imovinska korist i prouzročena znatna šteta. Po EPPO-u, i Pozdera se sumnjiči da je bio dio tog zločinačkog udruženja te da je službenoj i odgovornoj osobi dao mito. Osim Beroša, Petrača, Pozdera i Rotima, EPPO istragu vodi i protiv Petračevih sinova Nikole i Novice, Gorana Roića i Tome Pavića te Pozderove tvrtke Medical Innovation Solutions i tvrtke Petračeva sina Gala Plus Nekretnine.

USKOK istragu ne provodi protiv trojice Petrača i Pavića. Hoće li, ako nakon svih prijepora oko sukoba nadležnosti spis na koncu bude njihov, a ne EPPO-ov, ne zna se. No oni su na dan kada je EPPO pokrenuo svoju istragu ispitali Roića, zaključili da u odnosu na njega nema ni osnova sumnje te su ga pustili i kasnije, prema riječima njegovih odvjetnika Tonija Ivandića i Šime Mataka, predložili kao svjedoka u odnosu na Beroša. S druge strane, EPPO Roića, ravnatelja Klinike za dječje bolesti, u sklopu svoje istrage sumnjiči pa je i on završio u Remetincu. Baš kao i Pavić. Uglavnom, EPPO zbog svojih sumnji nije ispitao Beroša, Pozdera i Rotima, dok su trojica Petrača nedostupna, iako je najavljeno da će se Novica Petrač sam javiti u Remetinec budući da mu je određen istražni zatvor.

USKOK sebe smatra nadležnim za ovaj slučaj jer tvrdi da zločinačko udruženje nije osnovano s ciljem da ošteti financijske interese EU, dok EPPO smatra da je cilj zločinačkog udruženja bio da se ošteti i proračun EU, do čega na koncu nije došlo. Bez obzira na to, prema praksi EPPO-a i sama namjera da se pričini financijska šteta dovoljna je da bi se oni bavili istraživanjem malverzacija, o čemu su već donijeli odluku i tražili da im USKOK ustupi svoj spis. Kako će se sukob oko nadležnosti dvaju tužiteljstava riješiti, možda doznamo sjedeći tjedan. U međuvremenu, za Beroša je nezgodno to što ga u WhatsUp grupi Petrač&Pozder, koju je EPPO našao u izuzetom mobitelu Nikole Petrača, Pozder i trojica Petrača te Pavić spominju u kontekstu mita.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njihov kodni nadimak za njega bio je Mali. Nadalje, za Beroša baš nisu povoljni ni iskazi ravnatelja nekih bolnica. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC-a Dubrava, iskazivao je kako mu je Beroš u studenom 2022. najavio da će mu doći čovjek koji ima tvrtku koja se bavi prodajom medicinske opreme.

– Precizirao je da je riječ o kirurškim robotskim sustavima i zamolio me da ga primim na razgovor. Ne mogu se sjetiti je li tada spomenuo ime Saše Pozdera, no malo nakon toga Pozder se javio mojoj tajnici i rekao joj da ga je ravnatelju KBC-a Dubrava najavio ministar. Zakazan je sastanak, na kojem se Pozder predstavio kao predstavnik tvrtke koja se bavi prodajom medicinske opreme, a kojeg je meni najavio ministar Beroš. Rekao mi je kako distribuira sustave za robotsku kirurgiju Versius, što me zainteresiralo. Na tom tržištu najbolji su sustavi De Vinci i Hugo, no oni su skupi. Poslao sam ljude na prezentaciju i kada su se vratili, imali su pozitivna iskustva, no KBC Dubrava nema sredstva za nabavu takve opreme jer se ona kupuje isključivo sredstvima proračuna, a suglasnost mora dati ministar. Na sljedećem sastanku Pozder je tražio da kao ravnatelj KBC-a Dubrava tražim od ministra Beroša suglasnost za nabavu Versiusa, a moj je dojam bio da je siguran da će ministar suglasnost dati. Takvo ponašanje odudaralo je od ponašanja drugih prodajnih predstavnika i bilo mi je odbojno. Postao sam maksimalno oprezan u daljnjoj komunikaciji i nisam ministru poslao zahtjev za suglasnost. Naknadno sam doznao da je sustav Versius tehnološki inferioran ostalim sustavima, a kada bi me ministar pitao kakav sustav želim za KBC Dubrava, bio bi to Da Vinci i iza njega Hugo – iskazivao je Lukšić.