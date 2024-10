Usijana atmosfera na Odboru za obranu: Satima se raspravlja o jednom pitanju

Postoje li ili ne postoje neke klasificirane informacije oko slanja hrvatskih časnika u NATO-ovu misiju sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini (NSATU) - bila je glavna "kost" oko koje su se danas natezali i svađali ministar obrane Ivan Anušić i HDZ-ovi članovi saborskog Odbora za obranu s Orsatom Miljenićem, predstojnikom ureda predsjednika Zorana Milanovića, a povod tom natezanju bilo je to što je Milanović ponovno načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga Hrvatske vojske Tihomiru Kundidu zabranio dolazak na sjednicu Odbora.

Miljenić je tijekom prva dva sata sjednice Odbora uporno tvrdio da Kundid o ovoj temi ne može govoriti na sjendici otvorenoj za javnost zbog postojanja klasificiranih informacija, ali ako se sjednica zatvori za javnost onda nema nikakvih problema da on na takvu sjednicu dođe i govori o svemu što zastupnike zanima kako bi onda na temelju tih informacija mogli odlučiti kako će glasati u Saboru. Pritom je Miljenić nekoliko puta ponovio i to da sve te klasificirane informacije ima i ministar obrane Anušić te članovi Odbora sve što ih zanima mogu pitati i ministra pa neka ih ministar pred njima iznese, ako želi o tome javno govoriti. Nakon što je i Anušić na početku sjednice optužio predsjednika Milanovića za "otmicu" načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida i nepoštivanje Sabora, nakon dva sata odlučio je pred članovima Odbora pročitati Kundidovo pismo koje mu je načelnik Glavnog stožera poslao dva dana prije, 19. listopada, pošto je od njega zatražio da ga obavijesti o svim detaljima misije NSATU.

- Tražio sam to izvješće i načelnik Glavnog stožera me obavijestio o svemu. I u tom je pismu posebno naglašeno da NATO nije niti će postati strana u oružanom sukobu. Provedba plana ove aktivnosti je isključivo na teritoriju zemalja članica NATO-a - pročitao je Anušić dodajući da NSATU koordinira obuku i organizira opremanje Ukrajine radi unapređivanja jedinstva napora i potpore prema održivoj transformaciji ukrajinskih obrambenih i sigurnosnih snaga, interoperabilnih s NATO-om i usklađenih s NATO standardima, kako bi bile sposobnije braniti Ukrajinu i odvratiti daljnju agresiju Rusije. Pročitao je Anušić iz pisma i to, uz isticanje kako je to posebno naglašeno podebljanim slovima, da kao ododatna sigurnost kako naši časnici ne mogu biti upućeni na teritorij Ukrajine stavljeno ograničenje koje priječi njihovo upućivanje na dužnost izvan teritorija zemalja NATO saveza te angažiranje na teritoriju Ukrajine.

- Naši časnici ne mogu biti upućeni na teritorij Ukrajine. Ovom izjavom načelnik Glavnog stožera demantira predsjednika države Zorana Milanovića i sve one koji imaju bilo kakvu sumnju. Time se može začepiti usta svima onima koji prijete i siju strah u hrvatskoj javnosti - zaključio je Anušić, što su HDZ-ovi članovi Odbora popratili pljeskom i uzvicima "Bravo!" Zastupnik Hrvoje Zeković ovaj je Anušićev potez ocijenio "političkim knockoutom"" kojim je sve riješeno, uz opasku da je upravo pročitano Kundidovo pismo u problem "uvalilo" Miljenića jer mu na mobitel ne stižu poruke i upute s Pantovčaka što da sad kaže.

No, Miljenić je uzvratio da se tim pismom ministru ništa ne rješava, a i zastupnica SDP-a Sabina Glasovac bila je na istom tragu postavivši pitanje - jesu li informacije pročitane u tom pismu sve one informacije koje članovi Odbora mogu dobiti, budući da je pismo pročitano na otvorenoj sjednici Odbora.

- Ovo Kundidovo izvješće ministru ne može imati klasificirane informacije. Organizirajte zatvorenu sjednicu i na nju pozovite načelnika Glavnog stožera i ako se utvrdi da od klasificiranih informacija nema ničega, samo ćete dobiti argumente za svoje teze. Ako ne postoje neke klasificirane informacije predsjednik će vam se ispričivati. No vi nećete i ne želite sazvati zatvorenu sjednicu Odbora kako se ne bi čula istna - kazao je Miljenić obraćajući se vladajućima.

