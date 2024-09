Upaljeni metoalarmi: Dio Hrvatske danas u crvenom, evo gdje bi moglo biti kiše, ponegdje i obilne

U dijelovima zemlje jutros se promolilo sunce, no ono još ne znači potpunu stabilizaciju vremena. Prema DHMZ-u, bit će promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. "Mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, češće na Jadranu i u predjelima uz njega. Navečer i u noći na četvrtak na dalmatinskim otocima izraženiji pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina", upozoravaju. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najviša temperatura zraka od 20 do 24 °C, u gorju niža. Za danas je za Velebitski kanal upaljen crveni meteoalarm. Većina obale je u žutom, a zapadna Istra i Kvarner u narančastom.

Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. U Dalmaciji izraženiji pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a na jugu istočni vjetar i jugo. Najniža temperatura zraka između 10 i 14, a na Jadranu od 15 do 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 19 i 22 °C, a gorskoj Hrvatskoj niža.

Foto: DHMZ

Prema sedmodnevnoj prognozi, čini se da bi vikend pred nama, kao i početak idućeg tjedna, trebali biti stabilniji. U ponedjeljak će temperatura na istoku zemlje opet ići do 24.

