Putin ponovno dodijelio titulu iz sovjetske ere: Među nagrađenima supruga Čečenskog vođe

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je podijelio nagrade "Majke heroine". Riječ je o tituli iz sovjetske ere koja se sada ponovno dodjeljuje ženama s više od desetero djece.

Među nagrađenima je i Medni Kadirova, supruga Putinova čečenskog saveznika Ramzana Kadirova, navodi AFP.

Kadirov, koji vlada Čečenijom, glasno je podržavao Putinovu kampanju za Ukrajinu. Ima veliku obitelj i čak je obećao da će svoje sinove tinejdžere poslati na front.

#Russia Look, I respect women and respect those women who decide to have and raise children. But in this particular case, this is pure propaganda.



Putin awarded the honorary title of Mother Heroine to Kadyrov's wife pic.twitter.com/9x1YD7b1Ip