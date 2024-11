Njemačka pomoć Ukrajini se nastavlja unatoč kolapsu vladajuće koalicije

Njemačka će uspjeti Ukrajinu opskrbiti s većim dijelom od obećanih četiri milijardi eura čak i ako se proračun za iduću godinu ne odobri na vrijeme zbog kolapsa vladajuće koalicije, rekli su izvori iz odbora za proračun Reutersu. Ta se sredstva mogu isplatiti i u privremenim upravljanjem proračunom ako se onaj konačni dotad ne usvoji, rekla su četiri izvora. Planirana njemačka pomoć Ukrajini za 2025. iznosi četiri milijarde eura, što je dvostruko manje nego otprilike osam milijardi koliko je iznosila ove godine.

Berlin se nada da će Ukrajina uspjeti zadovoljiti većinu svojih vojnih potreba uz pomoć 50 milijardi eura zajmova iz zamrznute ruske imovine koje je odobrio format G7. Povratak republikanca Donalda Trumpa u Bijelu kuću u Europi je stvorio zabrinutost da će se američka pomoć Kijevu zaustaviti. Njemačka koalicijska vlada raspala se nekoliko sati nakon objave Trumpove pobjede, nakon što je kancelar Olaf Scholz otpustio ministra financija Christiana Lindnera. „Politički gledano, previranja u njemačkoj vladi su prvi znak, prva reakcija na ponovni izbor Trumpa”, smatra Gilles Guibout, čelnik europskih strategija kapitala u pariškoj tvrtki AXA Investment Managers.

Očekivana kašnjenja u donošenju proračuna za iduću godinu znači da neće biti novih projekata, iako bi mogle proći odluke poput dodatne pomoći Ukrajini.„Pokretanje novih programa financiranja zahtijevalo bi odluku odbora za proračun Bundestaga”, rekao je u četvrtak ministar gospodarstva Robert Habeck. „Stoga postoje određena ograničenja novih programa, no sve što je već usvojeno može se nastaviti po planu”.

POVEZANI ČLANCI:

Njemačka vlada usuglasila je proračun tijekom ljeta, a parlament ga je trebao potvrditi do kraja godine, no to bi se sada moglo odgoditi za sredinu 2025. godine. Kolaps njemačke vlade povećava nesigurnost oko proračuna za iduću godinu, rekao je Rune Thyge Johansen, analitičar Danske Banka. „No Njemačka neće doživjeti blokadu vlade kao SAD jer će na snazi biti privremeni proračun”, zaključio je.

>> FOTOGALERIJA Putin ima 14 jasnih meta: Ako doista posegne za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije