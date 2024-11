Umro čovjek koji je pogubio nacističkog ratnog zločinca Eichmanna, taj zadatak prihvatio je samo zbog jedne stvari

The Times of Israel piše kako je prvu i jedinu smrtnu kaznu u Izraelu izvršio Šalom Nagar. Naime, on je bio izraelski zatvorski čuvar koji je protiv svoje volje odabran da objesi osuđenog nacističkog ratnog zločinca Adolfa Eichmanna, a sada taj medij donosi vijest kako je Naime preminuo u 88. godini. Podsjetimo, pogubljenje Eichmanna je izvršeno 1. lipnja 1962. Izraelske vlasti šutjele su o detaljima izvršenja smrtne kazne, kratka vijest objavljena je tek na radiopostaji Glas Izraela. Nakon što se 1992. obilježavalo 30 godina od pogubljenja, u materijalima je nađeno Nagarovo ime. On je potom davao intervjue u kojima je opisivao vrijeme koje je proveo nadzirući Eichmanna.

Nagar je u Izrael stigao iz Jemena s 12 godina kao siroče, služio je u IDF-ovoj padobranskoj brigadi, a kasnije se pridružio Izraelskoj zatvorskoj službi. Eichmann je pak bio ključni arhitekt nacističkog konačnog rješenja, skrivao se nakon Drugog svjetskog rata, a izraelska obavještajna služba uhvatila ga je u Argentini u svibnju 1960. i odvela kako bi mu se sudilo u Jeruzalemu za njegovu ulogu u masovnom ubojstvu šest milijuna Židova. Osuđen je na smrt. U zatvoru ga je čuvalo 22 čuvara koji su bili pomno odabrani i postali poznati kao Eichmannovi čuvari. Nagar je u intervjuima objasnio da su čuvari detaljno birani kako bi se osiguralo da nitko od njih nema osobni motiv da ubije zatvorenika.

Straža i osiguranje bili na toliko visokoj razini da se hrana zatvoreniku donosila u zatvorenim posudama, dežurni stražar ju je prvo morao probati kako ne bi bilo sumnji da se Eichmanna pokušava otrovati. Nekim zaštitarima nije bilo dopušteno ni da uđu na kat gdje je držan zatvorenik jer mnogi čuvari su imali brojeve koje su na rukama tetovirali nacisti tijekom Holokausta. Nagar je s Eichmannom malo komunicirao, ali opisao ga je kao pristojnog, kada mu je dosuđena smrtna kana, mnogi stražari željeli su preuzeti tu dužnost, Nagar nije. Zatvorski zapovjednici ipak su morali nekog odabrati, održano je izvlačenje i tu je dužnost dobio Nagar kojeg su uvjerili da prihvati zadatak tako što mu pokazali fotografije zločina počinjenih nad djecom tijekom Holokausta.

