Umjesto roštiljanja, 77 posto nezadovoljnih neka prosvjedom traži reforme za bolji život u Hrvatskoj

Pod sloganom "Za reforme Za ljude" s prvosvibanjskog prosvjeda zatražit će se reforme koje bi značile kvalitetniji život i ostanak građana u Hrvatskoj, najavili su čelnici SSSH Mladen Novosel i Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

Prosvjedna povorka krenut će u 11 sati od Radničkog doma u Šubićevoj ulici u Zagrebu, pa Maksimirskom do Maksimira, a uključit će se više tisuća ljudi, doći će autobusi iz ule, Rijeke, Varaždina, Čakovca, Slavonije... Vlada je od početka mandata pokrenula reforme od kojih nijedna nije u smjeru boljeg življenja građana, ustvrdio je Novosel.

- Porezna reforma išla je u korist onih s najvišim primanjima. Lani smo imali farsu od Zakona o minimalnoj plaći i, uz minimalno povećanje od pet posto i dijeom da se dodaci na plaću više ne uračunavaju u minimalnu plaću, neshvatljivo je kako se išlo u korist poslodavsima koji su isplaćivali samo minimalce pa ove godine moraju plaćati manje doprinosa, što znači 220 milijuna kuna manje u zdravstveni fond! Znamo da su uvjeti rada i životna dob lošiji nego u nekim drugim zemljama, a oni bez srama najavljuju da ćemo ići u mirovinu sa 67, da će se radnici dodatno penalizirati i da se mirovine trebaju smanjiti. I reforma zdravstva ponovno je u korist privatnog kapitala i u konačnici ćemo izgubiti javno dostupnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Zato jednostavno hrvatski radnici više neće biti taoci interesa kapitala i interesa politike koja pod krinkom djeluje u toj istoj službi kapitala, radnici traže reforme, ali one koje će im omogućiti bolji život - kaže Novosel. Osvrnuvši se na rezultate ankete koja pokazuje da većina građana uvjereno da Vlada ne ide dobrim putem,Ribić je pozvao:

- Nadam se da će ovih 77 posto doći na prvosvibanjski prosvjed umjesto roštiljanja kod kuće. Jedini način da se nešto promijeni u zemlji je organizirani pritisak građana - rekao je Ribić. Produljenje radnog staža nazvao je ekonomski, socijalno i humano neodrživim i upravo bi ovih 77%, kaže, trebalo rušiti takvu politiku i reformu. Ukazao je da su sredstva EU za obrazovanje Vladi omogužila da smanji ulaganja u obrazovanje, a nisu povećala standard obrazovanja. Obrazovanju se otelo za potrebe koje diktira vojno-veteranski lobi u zemlji, ustvrdio je.

- Ovo je prilika za vraćanje vjere u institucije, da se država vrati građanima. Država nam je ukradena. To što su neki stavili kandže na našu državu i ispada da je to njihova država, neoprostivo je. A to neće promijeniti no Novosel ni Ribić nego sami građani, zato ih pozivamo da ne roštiljaju taj utorak - ponovio je Ribić. Upitan kako komentira to što se građani znatno više odazovu nekom svjetonazorskom prosvjedu, nego sindikalnom, Ribić je odgovorio: - Cijela nacija senzibilizirana je za nacionalna pitanja jer su ljudi krvarili za njih, a za socijalna pitanja krvarili su radnici u Belgiji, Njemačkoj... Neki drugi su se izborili za radnička prava. Sindikati to nisu uspjeli izmjeniti i vjerojatno neće. I mediji su više senzibilizirrani za nacionalna nego za socijalna pitanja i zato cijela nacija gubi horizont socijalnih prava.