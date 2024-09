Ukrajinska 53. mehanizirana brigada postavila je ukrajinsku zastavu na vrh uništenog silosa u gradu New York, Donjecka oblast, tijekom vikenda, obilježavajući povratak u središnji dio grada, mjesec dana nakon što su ruske snage zauzele to područje. Ovaj simboličan čin dio je šireg ukrajinskog protunapada, koji usporava ruski napredak na više točaka istočne fronte.

Ruske snage trenutno kontroliraju 80% regije Donjeck, a njihov cilj je potpuna kontrola nad Donbasom. Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, ruske snage su nedavno preuzele kontrolu nad selom Memrik u istočnom dijelu Ukrajine. Istovremeno, na istočnoj fronti bilježi se stalna izmjena napada – ukrajinskih protunapada i ruskih napredovanja, piše Forbes.

Ukrajinska ofenziva u New Yorku podržana je pripadnicima Azovskog bataljuna, koji su zajedno s 53. mehaniziranom brigadom napredovali koristeći tenkove T-72 i T-64, kao i borbena vozila BMP. Borba za New York nije gotova – prema Ukrajinskom centru za obrambene strategije, sukobi se nastavljaju na sjevernom i istočnom dijelu grada te u području Nelipivke, sjeverno od New Yorka. Važno je napomenuti da su ruske snage 20. kolovoza preuzele kontrolu nad gradom New York, koji smatraju strateškim logističkim središtem.

Ukrainian forces have retaken half of (New York) Niu-York Donetsk region. The Ukrainian flag was raised in the centre of the settlement by soldiers of the 53rd Separate Mechanised Brigade. pic.twitter.com/36tnKGg8T2 — raging545 (@raging545) September 7, 2024

Moskva je posljednjih tjedana pojačala zračne napade na ukrajinske gradove, pokušavajući osujetiti veliku ukrajinsku ofenzivu u ruskoj regiji Kursk. Kijev je pokrenuo napade u Kursku kako bi prisilio Rusiju da preraspodijeli svoje snage, koje trenutno napreduju na istoku Ukrajine. Međutim, ruska ofenziva u regiji Donjeck, posebno u kolovozu, bilježi najveće ruske teritorijalne dobitke u gotovo dvije godine, piše Forbes.

Video of Ukrainian soldiers in New York (Niu York), Donetsk region, after it was reportedly retaken by Ukrainian troops which included the 12th AZOV Brigade. https://t.co/DQeYi7xaLw pic.twitter.com/E10uss3dbb — raging545 (@raging545) September 9, 2024

Proteklog vikenda ruska vojska je objavila da je zauzela Novohrodivku, oko 20 kilometara istočno od strateški važnog Pokrovska, koji je ključni logistički centar ukrajinske vojske. Pokrovsk je već tjednima meta ruskih napada, gdje brojčano nadmoćne ruske snage napreduju protiv ukrajinskih trupa. Osim toga, ruske snage su preuzele kontrolu nad kaznionicom u Toretsku nakon višetjednih borbi, dodatno konsolidirajući svoj položaj na bojišnici.

Unatoč ruskom napredovanju, ukrajinski protunapadi zadaju udarce ruskim snagama, održavajući sukob dinamičnim i nepredvidljivim, s povremenim malim dobicima za obje strane.

