Ukinuli pomoćnike u nastavi, roditelji su očajni: 'U potpunom smo šoku'

Lena (9) uskoro kreće u treći razred, a posebno se veseli svojoj asistentici Veroniki koja joj pomaže u koncentraciji, da napiše sve što treba, ali i da izađe iz učionice kada joj postane teško pratiti gradivo. Lena ima autizam i ne može bez asistentice, a asistentice u novoj školskoj godini neće biti, stoji u novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Naime, za posebna razredna odjeljena odobren je tek jedan, a maksimalno dva pomoćnika u nastavi. Roditelji su šokirani, a većina još ni ne zna za ovu izmjenu u nastavi. "Ne znam ni kako ćemo ih slati u školu. Mi smo od jučer u potpunom šoku, uopće si ne možemo zamisliti kako će to izgledati od početka godine" rekla je Andrea Lučić, Lenina mama za 24sata.

"Po Lenu svaki dan dođe organizirani prijevoz, vozi je u školu gdje je preuzima asistentica i vodi je do razreda. Asistentica joj je pomagala da se usmjeri na gradivo, da smanji pričanje, da ne gubi koncentraciju" dodala je uznemirena mama. Lena je do sada dijelila asistenticu s još jednim dječakom, ali ne zna kako će to u buduće biti moguće s obzirom na to da je sada jedan asistent po razredu. Andrea, predsjednica udruge raSTEM u SPEKTRU, navodi da su već apelirali na nadležne institucije. OŠ Rugvica je jedna od rijetkih škola koja se zaista potrudila osigurati uvjete za učenike s poteškoćama. Škola ima dva posebna razreda: jedan za učenike od 1. do 4. razreda s osam učenika i drugi za učenike od 5. do 8. razreda s devet učenika.

Adrijana, majka djeteta s cerebralnim oštećenjem vida, naglašava da je asistent njezinoj kćeri potreban cijelo vrijeme. "Mi imamo rješenje za asistenta koji je njoj prijeko potreban. Treba je odvesti do WC-a, vratiti, do učionice. Ona hoda, ali se ne može snalaziti u prostoru" objasnila je. Dodala je kako većina roditelja još uvijek ne zna za promjenu u nastavi jer je novi Pravilnik stupio na snagu sredinom srpnja kada je većina škola otišla na kolektivne godišnje odmore. Napomenula je kako su roditelji zatražili asistente te su im isti bili odobreni - prije nego je stigao dopis o novom Pravilniku.

"Samo su nam rekli da će biti jedan asistent za cijeli razred. I onda će se on po zaduženjima prebacivati s jednog djeteta na drugo, s tim da će hrpa posla pasti na našu divnu učiteljicu. I tu cijeli sustav trpi, a djeca nemaju mogućnost pratiti nastavu kako im je potrebno" objasnili su očajni roditelji. "Naša kći Nina ima sedam godina i trebala je krenuti u prvi razred, ima Down sindrom i rijetku bolest zbog koje ne može razgrađivati proteine. Zbog toga ima posebnu prehranu i treba joj dodatna pomoć. Isto smo dobili rješenje za asistenta. Pojma nemam što će biti kad počne nastava" zabrinuti su roditelji iz Rugvice.

Nataša Pavičić, nova predsjednica Udruge pomoćnici u nastavi PUN-Hr, izrazila je nezadovoljstvo odlukom da u posebnim razredima bude samo jedan do dva pomoćnika, iako su oni tijekom e-savjetovanja upozorili da to nije dovoljno. O cijelom slučaju se oglasilo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Pojasnili su da posebni razredni odjeli i skupine s manjim brojem učenika s teškoćama u razvoju (od jednog do pet) imaju zaposlene edukacijske rehabilitatore koji pružaju stručnu podršku svim učenicima u razredu. Smatraju da je jedan pomoćnik u nastavi dovoljan za dodatnu podršku, uz mogućnost dva pomoćnika uz suglasnost osnivača. Pomoćnici u nastavi rade povremeno, prema potrebama učenika, s ciljem njihove veće samostalnosti, stoji u opširnom pojašnjenju. Organizacija rada pomoćnika u nadležnosti je koordinatora škole i ravnatelja, a pravilnik su izradili stručnjaci iz sustava obrazovanja u suradnji s udrugama pomoćnika.

