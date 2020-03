Ujedinjena oporba želi srušiti Sandersa, pa napasti Trumpa

“Superutorak” na demokratskim predizborima u Sjedinjenim Državama, bio je dosad najvažniji dan za izbor protukandidata Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima 3. studenog. Demokrati danas biraju između dvojice glavnih favorita, bivšeg potpredsjednika Joea Bidena i lijevog senatora Bernieja Sandersa te milijardera Mikea Bloomberga i senatorice Elizabet Warren. Čak je 14 saveznih država danas glasalo, a rezultati izbora odredit će smjer u kojem će ići stranka.

Bloomberg nepoznanica

U međuvremenu, iako se nalazio gotovo na vrhu, bivši gradonačelnik South Benda Pete Buttigieg povukao se u nedjelju iz utrke. O razlozima zašto je to učinio nije dao nikakve konkretne razloge, već je rekao da će podržati Bidena zato što je on čovjek koji može očuvati umjereno usmjerenje stranke, kao i njezine glavne političke ideje. Večer prije “superutorka” iz utrke se povukla i Amy Klobuchar, a podršku je dala Bidenu. To je učinio i Beto O’Rourke, također bivši kandidat za predsjednika. Sanders je pak pozvao pristaše Buttigiega i Klobuchar da mu se pridruže kako bi zajedno ispisali povijest. Današnje izbore vrlo pozorno prati i sam Trump koji, govori to većina analitičara, navija za Sandersa jer misli da će lakše pobijediti socijalista na izborima.

Uoči izbora činilo se da će stvari biti komplicirane: Ukupan broj delegata po državama koji će sudjelovati na Demokratskom nacionalnom kongresu koji će u srpnju u Milwaukeeju birati predsjedničkog kandidata jest 3979. Onaj kandidat koji prvi dobije natpolovičnu većinu je predsjednički kandidat zato što delegati moraju poštovati njegovu pobjedu u državi iz koje ti delegati dolaze. Dosad su se kandidati natjecali za relativno mali broj delegatskih glasova: vodi Bernie Sanders sa 60 osvojenih delegatskih glasova, a iza njega je Biden s 54 delegata, dok je Mike Bloomberg još na nuli zato što se dosad uopće nije natjecao za demokratsku nominaciju. Elizabeth Warren osvojila je dosad osam delegatskih glasova.

“Superutorak” mogao bi radikalno promijeniti situaciju zato što je na bubnju čak 1357 delegata, dakle čak trećina od ukupnog broja, među kojima su i Kalifornija koja donosi 415 glasova i Teksas koji ih nosi 228. Uoči izbora činilo se da je pobjeda Bernieja Sandersa u Kaliforniji gotovo sigurna, ali i Warren je popularna u toj državi. No, Sanders je bio siguran u potporu te je govorio da su Biden i Warren stavili naglasak na raznovrsne skupine birača i tako rasuli energiju, dok je on u svojoj kampanji skupljao potporu mladih ljevičara i svih onih koji su spremni stati iza te agende.

Teksas je malo drukčija priča zato što je Joe Biden na svoju stranu pridobio O’Rourkea, demokrata koji je izrazito popularan u svom rodnom Teksasu i ne gubi vrijeme, već na predizbornim skupovima vrlo strastveno govori o Bidenu kao jedinom koji može pobijediti Donalda Trumpa na izborima. Biden je kazao da bi O’Rourke mogao zauzeti važno mjesto u njegovoj kampanji, a poslije i u administraciji. No, Sanders i u Teksasu drži vodstvo.

Sanders još uvijek favorit

Bloomberg je uoči izbora bio najveća nepoznanica, u utrku se uključio baš na “superutorak”. Vodio je jako intenzivnu kampanju za koju je potrošio pola milijarde dolara vlastitog novca. Smatra kako će takva kampanja privući birače i jasno pokazati koje su njegove političke odrednice.

U trenutku kada se uključio u utrku, vrlo brzo dobio je popriličnu potporu, no ona se polako istopila, a najveći udarac doživio je nakon objave snimke jednog prijašnjeg govora u kojem je izrazito negativno govorio o manjinama kao počiniteljima zločina u SAD-u. Bloomberg može doživjeti i kaznu birača zato što se u utrku nije uključio kad i svi ostali kandidati. Neki spominju i razmetanje bogatstvom kao izrazito negativno, pa čak i kao pokušaj kupovine predsjedničke kandidature. Rezultati objavljeni danas pokazat će je li propao na “superutorku”, a dogodi li se baš to, za njega bi utrka mogla biti gotova.

„Superutorak“ sigurno neće iznjedriti pobjednika, no onaj koji je dobio većinu delegatskih glasova, mogao bi postati nedostižan za sve ostale kandidate. Uoči jučerašnjeg glasanja dio analitičara mislio je da bi takvo što mogao postići jedino Bernie Sanders, i to ako uvjerljivo osvoji Kaliforniju i Teksas.

Bilo je “superutoraka” nakon kojih su kandidati skupili dovoljan broj glasova i tako osigurali nominaciju. To se dogodilo Georgeu Bushu starijem i mlađem, republikancu Bobu Doleu, Billu Clintonu, Alu Goreu i Johnu Kerryju.