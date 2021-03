'Ugostitelji su pred kolapsom, 42 posto njih je u blokadi, otpušteno je 11.000 ljudi'

Pola kafića od jučer je otvorilo terase, a ove godine ostvariuli su 30 posto prošlogodišnjeg prometa do 1. ožujka.

Kazao je to u emisije 'U mreži prvog' Dražen Biljan iz Nezavisne udruge ugostitelja.

– Ovo je prvo konkretno popuštanje za ugostitelje. Bili smo maksimalno isfrustrirani i na rubu snaga. Pozdravili smo tu mjeru da konačno počnemo raditi. Bit će tu loših aspekata, još su hladni ljudi, a drugo je da veliki broj kolega uopće nema terase. Bitno je da ekonomske mjere ostanu na snazi kako bi naš sektor preživio – rekao je Biljan.

Tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Dragan Jelić rekao je kako se ekonomske mjere za ožujak nastavljaju te ostaju manje-više nepromijenjene.

– Ostavili smo da oni koji su zatvoreni dobiju 2000 do 14 dana ili 4000 kuna ako je preko. Gleda se pad prometa, sukladno padu od 40 posto može dobiti 2000 kuna, i onda gradacijski do preko 60 posto 4000 kuna po zaposlenom, i dalje ide otpis doprinosa na taj iznos. Gledat ćemo treći mjesec 2021. s obzirom na ožujak 2019. – rekao je Jelić.

Glavni direktor HUP-a Damir Zorić smatra da je otvaranje važnije u psihološkom, nego u gospodarskom smislu.

– Ljudima je bilo važno da dobiju neki odušak, opuštanje i trenutak za sebe. To je stanje koje nije primjereno ljudskom društvu i ovo je jedna dobra stvar da ljudi dođu do daha. Bojim se da će to biti samo predah, i WHO je upozorio da se s koronom treba računati i dalje – kazao je Zorić.

Biljan je otkrio da je 42 posto ugostitelja u blokadi, a otpušteno je više od 11.000 djelatnika. Mjere za očuvanje radnih mjesta, ističe, jako su pomogle, ali upozorava da je sektor ugostiteljstva pred kolapsom.

– Ta sredstva će pomoći jedino da počnemo plaćati stare dugove dobavljačima, državi i bankama. Mi ćemo i dalje gomilati gubitke. Radnici žele raditi. To jako udara i na mentalno zdravlje. Tih 4000 nije dovoljno za osnovne troškove života. Naša djelatnost nema više mogućnosti da uđe u kredite – rekao je Biljan i dodao kako banke nemaju sluha za ugostitelje.

– Mi tražimo likvidna sredstva, a razlog odbijanja je to što nismo likvidni – istaknuo je.

VIDEO Zadrani dočekali otvaranje terasa