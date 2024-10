Učenik zbog kojeg se ispisao cijeli razred došao u novu školu; Roditelji: Incidenti su već počeli

Dječak zbog kojeg se početkom ove školske godine jedan cijeli razred ispisao iz škole izaziva opet probleme, barem tako tvrde roditelji djece u čiju školu je došao prije samo tri dana. Roditelji su zabrinuti zbog situacije te su najavili: da neće slati svoju djecu u školu danas već će se okupiti u mirnom prosvjedu oko 8:30.

O svemu su se oglasili i pismom koje prenosimo u nastavku. "Želimo vas obavijestiti kako je od jučer u našu školu stigao novi učenik, koji zbog svog ponašanja, na žalost, mjesecima puni novinske stupce. Naime, riječ je o dječaku zbog kojeg se ove školske godine ispisao jedan cijeli razred. Sustav koji je u potpunosti zakazao i uopće nije reagirao, sada je odlučio da taj učenik bude u novoj školi.

Na žalost, incidenti su već krenuli, kada je dotični učenik počeo verbalno vrijeđati i vikati proste riječi. Napominjemo, učenik je jučer stigao u našu školu i to se već dogodilo! S obzirom na to da nas sustav ne čuje niti štiti, mi, roditelji djece koja pohađaju taj razred, prosvjedujemo ispred škole od 8:30. Također, dok god se situacija ne riješi kako bi svi bili zadovoljni, odlučili smo da do daljnjega nećemo pustiti djecu u školu. Ovom prilikom molimo roditelje djece i drugih razreda da nam se pridruže i pruže podršku. Ovo nije prosvjed protiv djeteta, dotičnog učenika, već sustava koji ne reagira i nikome ne pomaže", poručili su roditelji djece, pišu 24sata.