Ubojica iz New Yorka je IT stručnjak, dolazi iz bogataške obitelji, imao je zdravstvenih problema, tu je sve krenulo

Nakon što je prošli tjedan u New Yorku ubio direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona, policija je jučer uhitila Luigija Nicholasa Mangionea (26). Naime, zaposlenik McDonald'sa u Pennsylvaniji javio je policiji da se osumnjičenik nalazi u restoranu, a nakon uhićenja kod ubojice je pronađen manifest, odnosno dokument pisan rukom na tri stranice u kojima se sugerira da je Mangione bio kritičan prema "korporativnoj Americi", rekli su iz policije. Navodno je napisao da su "paraziti dobili što zaslužuju" te da se ispričava zbog traume koju je prouzročio, ali da se "to moralo napraviti", objavio je CNN, pozivajući se na policajca koji je vidio dokument. Nakon svega postavlja se pitanje tko je Luigi Mangione i zašto je toliko ogorčen na sustav. Naime, potomak je bogataške obitelji, bio je uzoran učenik i uspješan student, završio je 2016. privatnu srednju školu za dječake u Marylandu, u kojoj godišnja školarina trenutačno iznosi 35.000 dolara. Na Sveučilištu u Pennsylvaniji je studirao informatiku.

Dolazi iz bogate obitelji čije je poslovno carstvo izgradio njegov djed Nicholas Mangione. Posjeduju hotele, klubove, radijske postaje i domove za starije, a Luigi je jedan od nasljednika tog poslovnog carstva. Luigi je i sam imao poduzetnički dug jer bio je jedan od osnivača tvrtke za računalne igre koja se fokusirala na male, jednostavne igre. Navodno je radio kao programer za tvorce videoigre Civilization VI, a 2019. je tijekom ljeta radio na Stanfordu kao asistent u nastavi za AI.

Fakultet je završio krajem 2020. godine, zaposlio se kao programer u TrueCaru u Kaliforniji gdje je radio nekoliko godina. Nakon što je njegova firma prošle godine otpustila više od 100 radnika, među njima je bio i Luigi, u njemu se očito nešto promijenilo.

Osim toga, imao je zdravstvenih problema, prema onima koji su mu bliski, dolaze informacije kako je imao problema s bolovima u kralježnici. Morao je na operaciju, a jedan od njegovih prijatelja rekao je da su mu ugrađeni 'divovski vijci'. Za CNN je govorio njegov bivši cimer na Havajima R.J. Martin i on je rekao da je operiran ranije ove godine, osim toga posvjedočio je da je vidio i rendgenske snimke, ali od tada nije razgovarao s Mangioneom. Ubojica je navodno godinama patio od bolova u leđima, a bili su toliko intenzivni da je jednom tjedan dana ostao prikovan za krevet nakon lekcije surfanja, rekao je njegov cimer.

Na X je Mangione bio vrlo aktivan, tamo je objavljena i njegova rendgenska snimka nastala nakon operacije, ali neko vrijeme nije objavljivao, pa se na X vratio početkom godine. Tamo je objavljivao knjige koje je pročitao ima ih 300 koje je pročitao i planirao pročitati, a kao novu omiljenu najavio je Koji je naš problem? Knjiga samopomoći za društva. Pročitao je i Industrijsko društvo i njegova budućnost Teda Kaczynskog. Pamflet koji govori protiv tehnološkog napretka. - Kaczynski je bio ekstremni politički revolucionar koji je s pravom zatvoren jer je osakatio nevine ljude, ali bio je više od luđaka - napisao je Mangione na Goodreadsu 31. siječnja. Ove godine bio je neko vrijeme u Japanu pa je prozvao tu zemlju: -Moderno japansko urbano okruženje evolucijski je neusklađeno s ljudskim životinjama. Rješenje za demografski pad nije u imigraciji, nego kulturi.

Modern Japanese urban environment is an evolutionary mismatch for the human animal.



The solution to falling birthdates isn’t immigration. It’s cultural.



Encourage natural human interaction, sex, physical fitness and spirituality:

* ban Tenga fleshlights and “Japan Real Hole”… https://t.co/3OaJLJPwpX