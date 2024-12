Ovo je ubojica iz New Yorka, imao je pištolj napravljen na 3D printeru i rukom pisan manifest, evo što piše

Nakon što je prošlog tjedna u New Yorku ubijen direktor UnitedHealtha Brian Thompson, krenula je intenzivna potraga za ubojicom. Napad se dogodio prošlog tjedna, a počinitelj je sada konačno uhićen. Policija ga je identificirala, njegovo ime je Luigi Mangione (26), a uhićen je u gradu Altooni u Pennsylvaniji, nakon što ga je u McDonald‘su primijetio i prijavio netko tko je mislio da nalikuje napadaču, rekli su dužnosnici na konferenciji za novinare.

Kod osumnjičenog je pronađeno vatreno oružje i prigušivač koji su bili u skladu s oružjem kojim je pucano u Thompsona. Osim toga imao je odjeću i masku ​​sličnu onoj koju je nosio ubojica, dodala je Jessica Tisch iz njujorške policije. - Pronašli smo i vatreno oružje i prigušivač. Pištolj s kojim je nađen bio je ‘ghost gun‘, vjerojatno napravljen na 3D printeru, koji može ispaliti metak od 9 mm - rekla je.

Zanimljivo, nakon što su na čahurama pronađene poruke, kod napadača je policija pronašla rukom pisani manifest, dokument koji govori o "njegovoj motivaciji i načinu razmišljanja" na tri stranice. Tisch je dodala kako je Mangionea uhitila lokalna policija pod optužbom za posjedovanje vatrenog oružja, a njujorški detektivi su na putu za Pennsylvaniju kako bi ga ispitali.

BREAKING: New York Police name 26-year-old Luigi Mangione as the person of interest apprehended today in UnitedHealthcare CEO Brian Thompson's murder pic.twitter.com/ZSApvhfOUz — Alpha News (@AlphaNewsMN) December 9, 2024

Ubojica iz New Yorka imao je i nekoliko lažnih dokumenata, uključujući lažnu iskaznicu iz New Jerseyja koja je odgovarala onoj koju je napadač koristio da se prijavi u hostel na Manhattanu prije pucnjave. Iz policije su još rekli kako smatraju da je djelovao sam, a po manifestu se vidi da je imao jako loše mišljenje o korporativnoj Americi. Tisch je dodala kako je javnost imala ključu ulogu u ovoj akciji: - Radi se o kombinaciji detektivskog rada stare škole i tehnologije novog doba. Fotografije koje smo podijelili s javnošću proširile su se, a dojave koje smo dobili dovele su nas do pronalaska ključnih dokaza. Nikada ne smijemo podcijeniti moć javnosti da budu naše oči i uši u ovakvim istragama. Policijski dužnosnik Joe Kenny, rekao je kako je osumnjičeni rođen u Marylandu, a posljednja adresa mu je bila na Havajima. Do sada nije bio uhićen na području New Yorka.

