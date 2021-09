Užas u Njemačkoj: Ubio zaposlenika benzinske jer ga je tražio da stavi masku

Pritvoren je muškarac (49) koji se sumnjiči da je u subotu, 18. rujna, u Njemačkoj vatrenim oružjem ubio 20-godišnjeg zaposlenika benzinske postaje. Ubojica je policiji priznao kako je bio ljutit jer ga je zaposlenik tražio da stavi zaštitnu masku na lice.

Istražitelji su rekonstruirali ono što se dogodilo u subotu navečer oko 19.45 sati na benzinskoj postaji Aral u Idar-Obersteinu. Muškarac je ušao na benzinsku postaju i htio kupiti pivo. S obzirom na to da nije nosio masku, blagajnik ga je na to upozorio nakon čega je došlo do verbalne prepirke. Muškarac je napustio benzinsku postaju. Otprilike dva sata kasnije, oko 21.45, vratio se s prekrivenim ustima i nosom. Na blagajni je skinuo masku, a mladi ga je student opet opomenuo. Osumnjičeni ga je tada upucao u glavu, prenosi Fenix magazin.

– Mladić je odmah bio mrtav – rekao je glavni državni tužitelj Kai Fuhrmann.

Nakon ubojstva osumnjičeni muškarac pobjegao je pješice, no policija je ubrzo pregledala nadzorne kamere i objavila njegovu fotografiju. U nedjelju oko 8.40 sati osumnjičeni se pojavio ispred policijske postaje Idar-Oberstein u pratnji jedne žene. U policijskoj postaji su ga uhitili pripadnici specijalnih snaga.

– Pretpostavljamo da se želio predati. Ovo je definitivno poseban slučaj, nismo imali zločin koji se povezuje s koronom ni u sjedištu policije u Trieru, ni u saveznoj državi Falačkom Porajnju – rekao je šef policije Triera Friedel Durben.

Osumnjičeni je Nijemac iz okruga Birkenfeld. Do sada nije imao policijski dosje. Prilikom pretresa njegova stana u okrugu Idar-Oberstein, istražitelji su pronašli oružje korišteno za ubojstvo, kao i drugo vatreno oružje i streljivo.

– Prilikom ispitivanja priznao je zločin. Što se tiče motiva, izjavio je da mu je stanje pandemije teško opterećenje. Osjećao se gurnutim u kut i nije vidio drugi izlaz osim onoga što je napravio. Žrtva mu se činila odgovornom za cjelokupnu situaciju, budući da je ona provodila pravila – rekao je Fuhrmann.

