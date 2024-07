Ubio suprugu, pa kofer s tijelom bacio u rijeku. Ljubavnik sve vidio preko Tiktoka

Amin Rahman (46) osuđen je za ubojstvo svoje supruge, Sume Begum (24), koju je ubio dok je njezin ljubavnik sve promatrao putem TikToka. Nakon ubojstva, Rahman je tijelo stavio u kofer i bacio ga u pritok rijeke Temze, prenosi Sky News. Naime, zločin se dogodio 29. travnja prošle godine u istočnom Londonu, a presudu doživotne zatvorske kazne Rahman je primio u srijedu na sudu u Old Baileyu.

Okrutnom činu svjedočili su ljubavnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i dvoje djece Sume Begum. Amin Rahman ubio je svoju 22 godine mlađu suprugu, ugušivši je dok je njezin ljubavnik Shahin Miah (24) sve promatrao preko TikToka. Zatim je njezino beživotno tijelo stavio u kofer i bacio ga u pritok rijeke Temze, što su zabilježile nadzorne kamere.

