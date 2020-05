Ubili 22 osobe, a neke od njih su prije toga bestijalno mučili

Da je istraživanje ratnih zločina mukotrpan posao, pogotovo kada od zločina prođe 29 godina, pokazuje istraga zločina koji se 4. rujna 1991. dogodio u Balincima, Četekovcu i Čojlugu. U tim su mjestima pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi ubili 20 civila i dva ratna zarobljenika, a nadopunjena optužnica podignuta je sada i to protiv 17 osoba. Inače, prvobitna optužnica bila je podignuta početkom ožujka 2018., no optuženo vijeće zagrebačkog Županijskog suda vratilo je u nadopunu istrage, smatrajući da se zamolbenim putem barem trebaju pokušati ispitati nedostupni optuženici u BiH i Srbiji.

Tada su bile optužene 22 osobe, no sud je obustavio postupak protiv jedne osobe jer je ustanovljeno da je preminula. Nadopunom istrage ŽDO Zagreb je obustavio postupak protiv četvorice okrivljenika. Postupak protiv dvojice je obustavljen jer je utvrđeno da su preminuli, a protiv dvojice zbog nedostatka dokaza. Na koncu je optužnica podignuta protiv 17 osoba, a tijekom nadopune istrage preko međunarodne pravne pomoći ispitani su optuženici koji imaju prebivalište u Republici Srbiji i Federaciji Bosni i Hercegovini. Optuženo je sedam državljana Srbije, šest državljana RH, jedan državljanin Republike Srpske, jedan državljani Republike Srbije i republike Srpske te dvojica optuženika čije državljanstvo nije poznato.

Prvooptuženi je Borivoj Lukić, bivši komandant JNA, koji se tereti da je lokalnim srpskim paravojnim postrojbama naredio potpuno istrebljenje Hrvata u selima ispod Papuka. Od 8 do 20 sati 4. rujna 1991. ubijeno je 20 civila i dva ratna zarobljenika. Osim što su ubijali, optuženici su pljačkali imovinu, granatirali, minirali i zapalili kuće. Uzimali su taoce koje su surovo i bestijalno zlostavljali, mučili, tjelesno ozljeđivali da bi na kraju njih 22 ubili vatrenim i hladnim oružjem. Iskazi preživjelih sastavni su dio optužnice, a iz njih se može vidjeti kakav se horor tog dana odvijao us selima podno Papuka.

- Napad na selo počeo je nešto prije osam sati. Oz šume su došli četnici i počeli su paliti kuće. Meni tada nije zapaljena kuća, no dan ranije mi je zapaljen štagalj. Otišla sam u podrum jer me jedan susjed upozorio da će početi napad na Balince. Kada je napada prestao izašla sam tražiti muža. Po selu su gorjele kuće. Dok sam hodala selom vidjela sam da je ubijen Ivan Biškupović iz Balinaca. Vidjela sam i da je zaklan Nikola Magdić, koji je ležao kod peći u svojoj kući. Vidjela sam brata i sestru, Mandu i Marka Rukavinu da leže ispred svoje kuće - posvjedočila je Ana Medved.

Antun Lukac iz Balinaca svjedočio je kako je još sredinom kolovoza 1991. primijetio da mještani srpske nacionalnosti podižu barikade.

- One su selo podijelile na pravoslavni i katolički dio. Kao policajac sam bio na punktu u Četekovcu, nekih 600 do 700 metara od Balinaca. Tog 4. rujna oko devet sati započeo je minobacački napad na Balince. Ne znam odakle se pucalo, no kada sam stigao do punkta vidio sam da gori hrvatski dio Balinaca. Pješački napad počeo je sat vremena kasnije. Branili smo se iduća četiri sata, ali smo se tada morali početi povlačiti, pored Kraskovića u pravcu Mikleuša i Čačinaca. S nama su se povlačili i stanovnici Četekovca. Idući sam dan u Čojlugu vidio sedam ubijenih civila, među kojima su bile i dvije žene. Svi su imali prostrjelne rane. U Četekovcu sam vidio četvero ili petero ubijenih, a u Balincima smo našli još 12 ubijenih mještana. Među njima su bile tri žene. Vidio sam da su zapaljene samo hrvatske kuće, i to domovi ljudi koji su bili članovi HDZ-a ili je netko njihov bio u policiji ili gardi. Ubijali su sve od reda, na koga su naišli. Ubili su i Roziku Vlatković staru 90 godina, Iku Biškupović koja je imala 76 godina i Miška Lovrenca koji je bio duševni bolesnik. Sve su to činili domaći Srbi iz okolnih sela, koje je naoružala bivša JNA - svjedočio je Lukac.

Rozika Ivčić iskazivala je kako je sve optužene zapovjednike srpskih snaga i njihove pripadnike poznavala osobno od ranije. Svi su živjeli u Četekovcu i okolnim selima.

- Skrivali smo se pod betonskim mostom negdje do podneva. Tada je došao jedan četnik i uperio u nas pušku uz povik: ‘Bando napolje, šta tu tražite’. Istjerao nas je sve na cestu. Morali smo krenuti do centra Četekovca koji je već bio spaljen. Uhvatili smo se za ruke i tako išli ispred četnika, koji su preko nas pucali. Vodili su nas kao živi štit- kazala je.

Matildi Butorac tog je dana pred očima ubijen suprug, a vidjela je i tijelo svog šogora Jure Borovca koji bio poliven vrućom vodom. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se optuženicima sudi u odsutnosti jer su nedostupni našem pravosuđu, a traži i da se svima odredi istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.